EGİFED, TÜGİK'ten Ayrılma Kararı Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

EGİFED, TÜGİK'ten Ayrılma Kararı Aldı

EGİFED, TÜGİK\'ten Ayrılma Kararı Aldı

Ege Bölgesi Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (EGİFED), olağanüstü genel kurulda, ismi 'Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu'ndan 'Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu'na dönüştürülen konfederasyondan ayrılma kararı aldı. EGİFED, TÜGİK'in kuruluş amaç ve değerlerinden uzaklaştığını düşündükleri için ayrılma kararı aldıklarını belirtti.

25.07.2024 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Bölgesi Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (EGİFED), olağanüstü genel kurulda, ismi 'Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu'ndan 'Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu'na dönüştürülen konfederasyondan ayrılma kararı aldı.

EGİFED, bünyesinde yer alan AKGİAD, BAGİAD, BANGİAD, DEGİAD, EGİAD, MAGİAD, NAZGİAD derneklerinin yönetim kurulu başkanları ve YK üyelerinden temsilcilerin katılımı ile olağanüstü genel kurulunu EGİFED Merkezi'nde gerçekleştirdi. Akhisar, Balıkesir, Bandırma, Denizli, İzmir, Manisa, Nazilli'den genç iş insanlarının katılım gösterdiği etkinlikte, tek gündem maddesi olan TÜGİK'den ayrılma süreci değerlendirilerek, adı son dönemde 'Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu'ndan 'Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu'na dönüştürülen konfederasyondan ayrılma kararı onaylandı.

EGİFED Başkanı Aydın Buğra İlter, EGİFED Danışma Kurulu Başkanı Temel Aycan Şen, Akhisar AKGİAD Başkanı Özhan Akarsu, Balıkesir BAGİAD Başkanı Mert Kurşun, Bandırma BANGİAD Başkanı Kürşad İpek, Denizli DEGİAD Başkanı Kemal Sözkesen, EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Manisa MAGİAD Başkanı Serdar Bozyaka, Nazilli NAZGİAD Başkanı Erol Karakuş ve derneklerin yönetim kurulu üyelerinin katılım gösterdiği genel kurul geniş bir katılımla gerçekleşti.

Açılışta konuşan EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, kurumların değerlere ve kurallara göre işlemesi gerektiğine inandıklarını, TÜGİK'in kuruluş amaç ve değerlerinden uzaklaştığını düşündüklerini ifade etti. İlter, TÜGİK'de ünvan değişikliğini içeren genel kurul ve sonrasında gerçekleşen uygulamaların konfederasyonun kuruluş ilke ve değerlerine aykırı olduğu, bu nedenle kurucusu oldukları konfederasyondan ayrılmaktan başka bir seçenek kalmadığını sözlerine ekledi.

EGİFED Danışma Kurulu Başkanı Temel Aycan Şen ise, GİADların ve bağlı bulundukları üst kuruluşların; bölgeye, ülkeye ve uluslararası boyuta taşınan bir kimlik ve pasaport olduğunu, iş dünyası ve toplum için çok önemli misyonlar içerdiğini kaydetti. Bu çatılar altındaki birlikteliklerin her zaman güçlerin birleştirilerek projelerin yayılımının artırılmasına, daha çok ses getirmesine ve daha etkin hale gelmesine fayda sağladığını söyledi. Bu iyi niyetli kurumların ve faaliyetlerinin aynı amaç doğrultusunda güçlenerek devam etmesi temennisini dile getirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Türkiye, Ege, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EGİFED, TÜGİK'ten Ayrılma Kararı Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
14:17 Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:50 Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı
12:48 Türk futbol tarihine geçti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 17:00:23. #1.13#
SON DAKİKA: EGİFED, TÜGİK'ten Ayrılma Kararı Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement