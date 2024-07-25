EGİFED, TÜGİK\'ten Ayrılma Kararı Aldı

Ekonomi

Ege Bölgesi Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (EGİFED), olağanüstü genel kurulda, ismi 'Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu'ndan 'Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu'na dönüştürülen konfederasyondan ayrılma kararı aldı.

EGİFED, bünyesinde yer alan AKGİAD, BAGİAD, BANGİAD, DEGİAD, EGİAD, MAGİAD, NAZGİAD derneklerinin yönetim kurulu başkanları ve YK üyelerinden temsilcilerin katılımı ile olağanüstü genel kurulunu EGİFED Merkezi'nde gerçekleştirdi. Akhisar, Balıkesir, Bandırma, Denizli, İzmir, Manisa, Nazilli'den genç iş insanlarının katılım gösterdiği etkinlikte, tek gündem maddesi olan TÜGİK'den ayrılma süreci değerlendirilerek, adı son dönemde 'Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu'ndan 'Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu'na dönüştürülen konfederasyondan ayrılma kararı onaylandı.

EGİFED Başkanı Aydın Buğra İlter, EGİFED Danışma Kurulu Başkanı Temel Aycan Şen, Akhisar AKGİAD Başkanı Özhan Akarsu, Balıkesir BAGİAD Başkanı Mert Kurşun, Bandırma BANGİAD Başkanı Kürşad İpek, Denizli DEGİAD Başkanı Kemal Sözkesen, EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Manisa MAGİAD Başkanı Serdar Bozyaka, Nazilli NAZGİAD Başkanı Erol Karakuş ve derneklerin yönetim kurulu üyelerinin katılım gösterdiği genel kurul geniş bir katılımla gerçekleşti.

Açılışta konuşan EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, kurumların değerlere ve kurallara göre işlemesi gerektiğine inandıklarını, TÜGİK'in kuruluş amaç ve değerlerinden uzaklaştığını düşündüklerini ifade etti. İlter, TÜGİK'de ünvan değişikliğini içeren genel kurul ve sonrasında gerçekleşen uygulamaların konfederasyonun kuruluş ilke ve değerlerine aykırı olduğu, bu nedenle kurucusu oldukları konfederasyondan ayrılmaktan başka bir seçenek kalmadığını sözlerine ekledi.

EGİFED Danışma Kurulu Başkanı Temel Aycan Şen ise, GİADların ve bağlı bulundukları üst kuruluşların; bölgeye, ülkeye ve uluslararası boyuta taşınan bir kimlik ve pasaport olduğunu, iş dünyası ve toplum için çok önemli misyonlar içerdiğini kaydetti. Bu çatılar altındaki birlikteliklerin her zaman güçlerin birleştirilerek projelerin yayılımının artırılmasına, daha çok ses getirmesine ve daha etkin hale gelmesine fayda sağladığını söyledi. Bu iyi niyetli kurumların ve faaliyetlerinin aynı amaç doğrultusunda güçlenerek devam etmesi temennisini dile getirdi. - İZMİR