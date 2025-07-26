Eğriçayır Balı'nın TA Değeri Dünyayla Eşdeğer - Son Dakika
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Eğriçayır Balı'nın TA Değeri Dünyayla Eşdeğer

Eğriçayır Balı\'nın TA Değeri Dünyayla Eşdeğer
26.07.2025 09:22
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Mersin'in Eğriçayır Yaylası'nda yapılan araştırmayla balın Total Anti Mikrobiyal Aktivite değerleri belirlendi.

Türkiye'de ilk defa Mersin'in 'Eğriçayır Yaylası'nda yapılan bilimsel araştırmayla tespit edilen Total Anti Mikrobiyal Aktivite (TA) değeri, balın şifa derecesini belirlemede önemli rol oynuyor. Bu alanda çalışma yapan Prof. Dr. Mahir Turhan, Avustralya ve Yeni Zelanda ballarıyla Eğriçayır ballarının TA açısından eşdeğer durumda olduğunun altını çizdi.

Dünya Arıcılık Örgütü Apomondia'da dünyanın en iyi balı seçilerek Türkiye'yi gururlandıran Mersinli arıcı Celal Çay ile Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği'nden Prof. Dr. Mahir Turhan'la yaptığı bilimsel çalışmayla Eğriçayır Yaylası'nda üretilen çiçek balının TA değeri tescillenmişti. Türkiye'de arıcılıkta ilk 5'de yer alan Mersin'de üretilen TA değeriyle dikkat çeken bal üretimi baharla sıfır rakımda başlarken yaz bitene kadar Toroslar ve Eğriçayır yaylasında devam ediyor.

Hem üretim hem de bilimsel çalışmaların sürdüğü kentte 4 bin arıcı binbir emekle milyonlarca arıyı taşıyarak ürettiği ballar hem yurt içinde hemde yurt dışında talep görürken el değmeden tüketiciye ulaştırıldığı belirtildi.

"TA değeri Yeni Zelanda ballarıyla eş değer"

Eğriçayır Yaylası'nda yaptıkları çalışmalarda şimdiye kadar literatürde karşılaşmayan 46 gibi yüksek değerlere kadar ulaştıklarına değinen Prof. Dr. Mahir Turhan, "Fakat Eğriçayır Yaylası'ndaki elde etmiş olduğumuz balların TA ortalaması 20'nin üstünde. Bu da dünya ölçeğinde 20 çok yüksek bir değer demektir. Örneğin bu özelliğiyle tanınan TA özelliğiyle çok yüksek olduğu Manuka balları vardır" dedi.

Avustralya ve Yeni Zelanda ballarıyla Eğriçayır ballarının TA açısından eşdeğer durumunda olduğuna da dikket çeken Turhan, Eğriçayır Yaylası'nda kendilerinin çalıştığı balların kalitesinin öne çıktığını anlattı.

"Eğriçayır Yaylası'nda üretmiş olduğumuz balla ortaya koymuş olduk"

Eğriçayır Yaylası'nda arıcılık yapan Celal Çay ise, "Mersin Üniversitesi'yle yapmış olduğumuz çalışmada Eğriçayır Yaylası'nda üretmiş olduğumuz balın toplam aktivite değeri olduğunu tespit ettik. Bunu da etiketlerimize koyarak müşterilerimize anlatıyoruz. Türkiye'de ilk defa toplam aktivite değeri konusunda Mersin Üniversitesi'yle biz çalıştık, yani bu Mersin'den çıkmış bir çalışma, Toros dağlarında Eğriçayır Yaylası'nda üretmiş olduğumuz balla ortaya koymuş olduk" ifadelerini kullandı.

Çay, Mersin'den sonra diğer illerde de TA değerinin tespit edilecek çalışmalar yapılacağını düşündüğünü de aktardı.

"Yayladan gelen bal el değmeden paketleniyor"

Kendi işletmelerinde Türk gıda kodeksine uygun şekilde el değmeden balları kavanoza koyup ambalajladıklarını da belirten Çay, "Yine aynı şekilde EPS sistemine göre burada ürünlerimizi paketliyoruz. İşletmemiz tedarikçi denetimimizden geçiyor, Tarım Bakanlığı'nın denetiminden geçiyor ve organik gıda ürettiğimiz için organik tarım sertifika denetimlerinden geçiyor. Ancak en iyi denetleyici müşterilerimizdir. Sofralarına bu balımız ulaştığında her defasında deniyorlar, bize yorum yapıyorlar, geri dönüyorlar. Olumlu döndüklerinde biz çok mutlu oluyoruz" ifadelerine yer verdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Eğriçayır Balı'nın TA Değeri Dünyayla Eşdeğer - Son Dakika

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