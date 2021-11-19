Üye Girişi
EİB 15. Moda Tasarım Yarışması final defilesi nefes kestiEge Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş Açıklaması - Son Dakika

EİB 15. Moda Tasarım Yarışması final defilesi nefes kestiEge Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş Açıklaması

19.11.2021 09:17

- EİB 15. Moda Tasarım Yarışması final defilesi nefes kesti Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş: Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından Ticaret Bakanlığının desteğiyle 15.

- EİB 15. Moda Tasarım Yarışması final defilesi nefes kesti

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş:

İZMİR - Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından Ticaret Bakanlığının desteğiyle 15. kez düzenlenen Ege İhracatçı Birlikleri Moda Tasarım Yarışması'nın final defilesi nefes kesti. Defile sonrası konuşan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, "Biz artık tasarım satabilen bir ülkeyiz" dedi.

Türk moda endüstrisinin tasarımcı ihtiyacına cevap vermek, genç ve yenilikçi tasarımcıların önünü açmak amacıyla Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından Ticaret Bakanlığının desteğiyle 15. kez düzenlenen TECH-TILITY temalı EİB Moda Tasarım Yarışması'nın kazananları, geçen yıl belli oldu. Yarışmanın birincisi Zülal Açar olurken, ikinciliği Selen Tavtın, üçüncülüğü de Ayşe Kaya elde etti. Pandemi sebebiyle geçen yıl gerçekleştirilemeyen final defilesi ise dün akşam Fuar İzmir'de düzenlendi. Zülal Açar, Selen Tavtın ve Ayşe Kaya'nın yanı sıra yarışma finalistlerinin tasarımları podyumda boy gösterdi. Birbirinden farklı tasarımlar katılımcıların beğenisini kazandı. Defilenin ardından konuşma yapan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye'nin artık tasarım satan bir ülke olduğunu ifade etti.

"Tasarımlarımızda sürdürebilirliğe başladık"

Sertbaş, "Birlik olarak bu maratona 2004 yılında başladık. Aslında amaç; tasarım kültürünü geliştirmek, genç tasarımcıları sizlerle buluşturmak ve tasarım satabilir hale gelmekti. Amaçlarımıza ulaştık. Biz artık tasarım satabilen bir ülkeyiz. Tasarım yön değiştiriyor, sistem yön değiştiriyor. Seneler önce karşımıza sürdürülebilirlik olgusu çıktı. O konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pandemi ile birlikte sürdürülebilirliğin ne kadar önemli olduğunu gördük. Şimdilerde tasarımlarımızda sürdürebilirliğe başladık" diye konuştu.

Tasarımcılara ödülleri verildi

Moda Tasarımcısı Özlem Erkan'ın koçluğunu yaptığı EİB 15. Moda Tasarım Yarışması'nın jürisinde EİB Moda Tasarım Yarışması Komite Başkanı ve Jüri Başkanı Tuğba Hazar, Moda Tasarımcısı Dilek Süslüer, Moda Tasarımcısı Ece Gözen Akın, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Esin Özyiğit, Global Compact Türkiye Genel Sekreter Yardımcısı Gaye Sarıoğlu, Moda Tasarımcısı Gül Ağış, Spot Tekstil firma sahibi İzak Eskinazi, Stylist Kaner Kıvanç, Moda Tasarımcısı Murat Acar, Moda Tasarımcısı Özlem Kaya ve Moda Fotoğrafçısı Tolga Yurdaer görev yaptı. Yarışmanın birincisi Zülal Açar 18 bin TL'lik ödülün sahibi olurken, ikinci olan Selen Tavtın 13 bin TL ve üçüncülüğü kazanan Ayşe Kaya 8 bin TL para ödülünün sahibi oldu. Para ödülün yanı sıra üç finalist, yurt dışında 2 yıllık yüksek lisans eğitimi hakkı kazandı. Ticaret Bakanlığının onayladığı sayıda finaliste de bakanlık desteği ile yurt dışındaki önemli tasarım okullarından birinde 2 yıl süre ile eğitim desteği sağlanacak. Tüm finalistlere, dünyanın en prestijli fuarlarından birini ziyaret etme fırsatı da sunulacak.

EİB 15. Moda Tasarım Yarışması final defilesi nefes kestiEge Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş Açıklaması
EİB 15. Moda Tasarım Yarışması final defilesi nefes kestiEge Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş Açıklaması
EİB 15. Moda Tasarım Yarışması final defilesi nefes kestiEge Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş Açıklaması
EİB 15. Moda Tasarım Yarışması final defilesi nefes kestiEge Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş Açıklaması
EİB 15. Moda Tasarım Yarışması final defilesi nefes kestiEge Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş Açıklaması
EİB 15. Moda Tasarım Yarışması final defilesi nefes kestiEge Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş Açıklaması
EİB 15. Moda Tasarım Yarışması final defilesi nefes kestiEge Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş Açıklaması
EİB 15. Moda Tasarım Yarışması final defilesi nefes kestiEge Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş Açıklaması
EİB 15. Moda Tasarım Yarışması final defilesi nefes kestiEge Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş Açıklaması
EİB 15. Moda Tasarım Yarışması final defilesi nefes kestiEge Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş Açıklaması
EİB 15. Moda Tasarım Yarışması final defilesi nefes kestiEge Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş Açıklaması
EİB 15. Moda Tasarım Yarışması final defilesi nefes kestiEge Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş Açıklaması
EİB 15. Moda Tasarım Yarışması final defilesi nefes kestiEge Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş Açıklaması

Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye, Moda, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi EİB 15. Moda Tasarım Yarışması final defilesi nefes kestiEge Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yazgan Şarapçılık, yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle konkordato talebinde bulundu 09:25 Yazgan Şarapçılık, yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle konkordato talebinde bulundu Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı 09:14 Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı 08:55 Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı
Bülent Arınç'tan tartışma yaratacak Sedat Peker göndermesi: Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor 08:11 Bülent Arınç'tan tartışma yaratacak Sedat Peker göndermesi: Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi 17:35 Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok 15:54 Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok
Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı 15:40 Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü 14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü

Son Dakika Haberleri
09:37 Ankara'dadoğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi
09:25 Dolar'ın tırmanışı sonrası Berat Albayrak'ın Paris görüntüleri gündem oldu
09:25 Yazgan Şarapçılık, yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle konkordato talebinde bulundu
09:14 Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı
09:01 Sosyetede yılan hikayesine dönen boşanma sonuçlandı! Tazminat 60 milyon
08:57 Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu
08:55 Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı
08:53 JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek
08:51 Ozan Tufan dev mücadeleyi kaçıracak
08:39 Bülent Arınç, Armağan Çağlayan'a konuştu: Bana iftira attılar, kırgın ve üzgünüm
Ankara'dadoğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi Ankara'dadoğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi         
09:37
Dolar'ın tırmanışı sonrası Berat Albayrak'ın Paris görüntüleri gündem oldu Dolar'ın tırmanışı sonrası Berat Albayrak'ın Paris görüntüleri gündem oldu         
09:25
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Son Dakika: Ankara'da 3 katlı binada doğal gaz patlaması: 2 ölü, 4 yaralı Son Dakika: Ankara'da 3 katlı binada doğal gaz patlaması: 2 ölü, 4 yaralı         
07:15
TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı         
17:20
Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!         
15:44
Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik         
15:04
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi         
14:42
Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi         
14:25
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi         
14:24
Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü         
14:06
Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi         
13:42
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 09:46:20. #1.13#
SON DAKİKA: EİB 15. Moda Tasarım Yarışması final defilesi nefes kestiEge Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement