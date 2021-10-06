Üye Girişi
12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası - Son Dakika

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası

06.10.2021 18:06
12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası

İstanbul Kamu Özel Sektör İş Birliği Mükemmellik Merkezi (PPPCOE) Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, modern zamanlarda şehirlerde hıza ve zamana her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Şehirlerde en değerli varlık artık zaman.

İstanbul Kamu Özel Sektör İş Birliği Mükemmellik Merkezi (PPPCOE) Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, modern zamanlarda şehirlerde hıza ve zamana her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Şehirlerde en değerli varlık artık zaman. Ciddi teknolojik gelişmeler yaşanıyor ve bunlar ulaştırma altyapılarında kullanılacak. Uçan taksiler bile artık hayal değil." dedi.

Aydın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen, geleceğin ulaşım ve haberleşme sistemlerinin ele alınacağı 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası kapsamında "Küresel Şehirlerde Ulaşımda Yenilikçi Yaklaşım" panelinde konuştu.

Kamu-özel sektör iş birliği, ulaştırma, mobilite ve altyapı yatırımlarının nasıl birbirine bağlanabileceği üzerine bir çalışma yaptıklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Bu, 2 tane temel sacayağının üzerine oturuyor. Birincisi, hareket özgürlüğü. Trafik gerçekten çok büyük bir sorun olmaya başladı. İkincisi de ortak değer yaratma. Kamu ve özel sektörü bir araya getirerek ortak bir çözüm nasıl bulunabilir? Bizler araç çevre kirliliğini çözmeye çalışan bir neslin devamıyız. Büyük dönüşüme doğru ilerliyoruz.

İstanbul'da bir yılda trafikte 200 saat geçiriyoruz. Bu kaybedilecek zamanları bir şekilde çözmemiz lazım. İnsanlar altyapı yatırımlarının varlığını görmek istiyor, ucuz olmasını, kullanılabilir ve rahat olmasını istiyor. Kamu-özel sektör iş birliği ile bugün ciddi anlamda altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyuluyor. Ulaştırma sektörü de bunun başında geliyor. Ülkelerin ciddi anlamda finansman ihtiyaçları var. Altyapıların kısa zamanda bitebilmesi için yeni finansman kaynakları gerekli. Değişen teknolojilerin takip edilmesi için de bu durum geçerli. Kamu hizmet kalitesinin iyileşmesine de ihtiyaç duyuluyor. Şehirlerde en değerli varlık artık zaman. Ciddi teknolojik gelişmeler yaşanıyor ve bunlar ulaştırma altyapılarında kullanılacak. Uçan taksiler bile artık hayal değil. Tekerleğin değmediği raylar mümkün. Önümüzdeki teknolojik değişimler yeni yatırımlara gebe."

"Yaşadığımız dönemin anlayışıyla projelerimizi yapıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün de Bakanlık olarak kentlerde yürüttükleri faaliyetleri anlatarak, "5 sektörde çalışıyoruz; kent içi raylı sistemler, metrolar, demir yolu-liman sektörü, havalimanı inşaatları ve haberleşme altyapısı. Büyükşehirlerimizde bakanlığımızın desteği olarak görülebilecek 6 ilde 160 kilometreyi bulan bir işimiz var. Bunlardan en önemlisi, dünyadaki en uzun havalimanı metro inşaatı devam ediyor İstanbul'da. 69 kilometrelik bir proje. Bu aynı zamanda 120 kilometre hızla dünyada az rastlanır hızda bir metro olacak ve otonom çalışacak." şeklinde konuştu.

İstanbul, Kocaeli, Kayseri ve Bursa'da çeşitli kent içi raylı sistem projelerini sürdürdüklerini aktaran Eyigün, "Hızlı tren inşaatlarımız da sürüyor. Mersin-Adana-Gaziantep 312 kilometre, Ankara-İzmir 508 kilometre ve Bursa-Yenişehir-Osmaneli 105 kilometre, yani 1000 kilometrelik projelerimiz devam ediyor. 50 yıl önce de bunlar yapılıyordu ama dünya değişiyor ve artık yeni teknolojiler ve sistemlere göre bunlar yapılıyor. Refahın merkezi batıdan doğuya kayıyor. Bu manada yaşadığımız dönemin anlayışıyla bu projeleri yapıyoruz." dedi.

"Ulaştırma profesyonelleri şehir tasarımlarına dahil edilmeli"

Eski AB'nin Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc??????? ise bütün değişimlerin temelinde ulaştırmanın yattığını belirterek, "Şehir hayatında pek çok zorlukla karşılaşıyoruz. Yapay zeka ve yeni teknolojilerin kullanılmasıyla farklı değişimler de karşımıza çıkıyor. Ekosisteme dayalı çözümler aslında bütün hikayenin baş kahramanı olacak geleceğimizde. Önümüzdeki 30 yıla baktığımızda yeşil çevre ve teknolojilerin bir arada ilerlediğini göreceğiz. Önemli öge ise hizmetleri entegre etmek olacak." diye konuştu.

Dijital formattaki yeni teknolojilerin bütün ulaşımı desteklemesi gerektiğini aktaran Bulc, "Bu kargo da olabilir, insan da olabilir. Bunların hepsinin de aynı konsept, yani akıllı şehirler altında birleştirilmesi gerekiyor. İstanbul gibi 16 milyon insanın yaşadığı bir şehri düşünürsek buralarda temiz ve çevreye etkisi minimum olan çözümler gerekli. Şehirler kendi dinamiklerini oluşturarak hayatını devam ettiriyorlar. Şehirleri vatandaşlara vermek her şeyin temelinde. Ulaştırma profesyonelleri de şehir tasarımlarına dahil edilmeli. Özel araç sahipliğinden çok artık şehirlerde toplu taşımanın önemi daha çok dikkat çekiyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Aydın, Eyüp, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Parti, İBB'nin Büyükada İskelesi'deki tahliye kararına yorum yaptı : Hukuka aykırı 17:57 AK Parti, İBB'nin Büyükada İskelesi'deki tahliye kararına yorum yaptı : Hukuka aykırı 34 öğrenci hastaneye kaldırılmıştı! 17:50 34 öğrenci hastaneye kaldırılmıştı! "Kızılay'ın keklerinden zehirlendiler" iddiasına cevap geldi: Doğru değil Merdivenden düşerek öldüğü öne sürülmüştü! Asıl gerçek kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı 17:39 Merdivenden düşerek öldüğü öne sürülmüştü! Asıl gerçek kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı
Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti 17:12 Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti Altının kilogramı 501 bin 200 liraya yükseldi 16:39 Altının kilogramı 501 bin 200 liraya yükseldi Saadet Partisi'ni yasa boğan ölüm! Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay lüks aracında başına dayadığı silahla intihar etti 15:53 Saadet Partisi'ni yasa boğan ölüm! Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay lüks aracında başına dayadığı silahla intihar etti
Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı 15:34 Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum 14:47 Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum

Son Dakika Haberleri
17:59 Sarı-lacivertli takımda hasretle beklenen futbolcular sakatlıktan dönüyor! İşte forma giyecekleri tarih
17:57 AK Parti, İBB'nin Büyükada İskelesi'deki tahliye kararına yorum yaptı : Hukuka aykırı
17:53 74 yaşındaki adam, 96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdü
17:47 Asansörün geldiğini düşünerek kabine giren kargo çalışanı boşluğa düşüp yaşamını yitirdi
17:38 Merdivenden düşerek öldüğü öne sürülmüştü! Asıl gerçek kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı
17:21 Son dakika! Uçuşa geçen Bitcoin, 55 bin dolar sınırına dayandı
17:20 Önemli toplantı sonrası başkan Ağaoğlu fena patladı! Kulüpler Birliği, MHK için harekete geçiyor
17:12 Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti
17:02 Mobilya devi IKEA, Türkiye'de bulunan üretim kapasitesini genişletiyor
17:00 Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak
Sarı-lacivertli takımda hasretle beklenen futbolcular sakatlıktan dönüyor! İşte forma giyecekleri tarih Sarı-lacivertli takımda hasretle beklenen futbolcular sakatlıktan dönüyor! İşte forma giyecekleri tarih         
18:00
74 yaşındaki adam, 96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdü 74 yaşındaki adam, 96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdü         
17:54
Asansörün geldiğini düşünerek kabine giren kargo çalışanı boşluğa düşüp yaşamını yitirdi Asansörün geldiğini düşünerek kabine giren kargo çalışanı boşluğa düşüp yaşamını yitirdi         
17:47
Son dakika! Uçuşa geçen Bitcoin, 55 bin dolar sınırına dayandı Son dakika! Uçuşa geçen Bitcoin, 55 bin dolar sınırına dayandı         
17:21
Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak         
17:00
Son dakika: Tiryakilere bir kötü haber daha geldi! Bir grup daha sigaraya zam yaptı, işte güncel fiyatlar Son dakika: Tiryakilere bir kötü haber daha geldi! Bir grup daha sigaraya zam yaptı, işte güncel fiyatlar         
16:28
Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı         
15:51
Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi         
15:33
CHP liderinden Erdoğan'ın CHP liderinden Erdoğan'ın "Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun isteği mi?" sorusuna jet cevap         
14:42
Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti         
14:13
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı         
11:12
BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor         
10:44
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 18:14:12. #1.13#
SON DAKİKA: 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement