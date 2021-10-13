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ABD ile Çin'in arası bozuldu, İnegöllü mobilyacıların Amerika hayâli gerçek oldu - Son Dakika

ABD ile Çin'in arası bozuldu, İnegöllü mobilyacıların Amerika hayâli gerçek oldu

13.10.2021 11:34
ABD ile Çin'in arası bozuldu, İnegöllü mobilyacıların Amerika hayâli gerçek oldu

Çin ile Amerika arasında yaşanan kriz, Türk mobilya sektörüne yaradı.

Çin ile Amerika arasında yaşanan kriz, Türk mobilya sektörüne yaradı. Yıllardır Çin yüzünden Amerika pazarına girmekte zorlanan İnegölllü mobilyacılar, artık Amerika'ya ihraç yapmaya başladı.

İnegöl'de düzenlenen 45. Mobilya ve Dekorasyon fuarına gelen Amerikalı müşteriler, ürün anlaşmaları yaptı. İlk ürünler Chicago ve Kanada'ya ihraç edilecek. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Özellikle pandemi sürecinden sonra değişen ekonomik şartlarla birlikte, başta mobilya sektörümüz olmak üzere Türkiye'ye bir çok avantajlar çıktı. 45. Mobilya fuarımızda başta Amerika kıt'ası olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden mobilya talebi geldi. Fuarımıza birçok Amerika Birleşik Devletlerinden alım heyeti geldi. Siparişler oldu. Amerika bölgesi Türkiye başta olmak üzere İnegöl'den de mobilya alımı gerçekleştirecekler. Biz İnegöl mobilya sektörü olarak hazırız. Ölçek sıkıntımız var, bunları da zamanla gidereceğiz. Türk mobilyasını Amerika'da satışa sunmuş olacağız. En kısa zamanda Amerika kıt'ası bizim birinci ihracat yapmış olduğumuz bölge olacak" dedi.

Mobilya sektörünün meselelerinden bahseden Uğurdağ, "Özellikle ham madde tedariki ve fiyatların fahiş oranda artmasıyla üreticilerimiz zahmet çekiyorlar. İnşallah bu meseleleri aştığımızda ciddi anlamda Amerika'ya ihracatımız olacaktır" ifadelerini kullandı.

Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, "Dünyada Türk mobilyasının, İnegöl mobilyasının bilinirliği gün geçtikçe artıyor. Bunların neticesinde her yıl dikkat ederseniz Türk mobilyasının ihracatı artmaktadır. İnegöl mobilyasının ihracatı artmaktadır. Amerika zaten bizim beklediğimiz müşterilerilerimizden birisiydi. Toptancılar alıp orada mağazalara dağıtır. Onlar şu an İnegöl'ü zaten son birkaç yıldır ziyaret ediyorlar, fabrikalarımızı geziyorlar, buranın üretim kapasitesini görüyorlar. Mobilyum'u gezdiler. Zaten bir araştırma içerisine girmişlerdi. Fakat bu süreçte hızlandığını görüyorum. Yakında Amerika'nın o büyük alıcıları, büyük toptancıları bütün gözlerini İnegöl'e Türk mobilyasına çevirecek. Gezdiklerinden de haberimiz var. İnşallah olumlu olur diye düşünüyorum. Çünkü Çin'de de artık öyle ucuz mobilya devri bitti. Aralarında problem olmasa dahi fiyatlar yükseldiğinden dolayı biz kalite olarak hem onlardan üstünüz, hem de biz Avrupa'nın dibindeyiz. Dünyaya, her yere en yakın coğrafyadayız. Bu fuarda da çok farklı ülkelerden, Hindistan'dan, Özbekistan'dan, Kazakistan'dan, Amerika'dan, Avrupa'dan bir çok alıcılarımız İnegöl'de. Firmaların alış şekilleri farklıdır, büyük alıcılar, yani fabrikaları görmeden gelip direkt fuardan alışveriş yapmazlar. Sizin kapasitenizi, firmanın güvenirliğini incelemeden firma eski mi, yeni mi, güvenilir mi? Bunları incelemeden bağlantı yapmazlar. Çünkü onlar dünyanın en büyük tüketim yapan ülkesi. Onlara mobilya yetiştirmek için üç vardiya çalışmamız gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Mobilya fabrikası sahibi Halil Malkaç ise,"Çin pastayı kaybettiğinden dolayı gerek Amerikalı gerek Avrupalı birçok tedarikçi, mağazacı, mobilyacı artık yönünü Türkiye'ye çevirmeye başladı. Dolayısıyla bu Türkiye'de de en önemli üretim noktalarının bir tanesi İnegöl olduğu için bu akım İnegöl'e geliyor. Yakın zamanda İKEA da böyle bir karar almıştı. İnegöl bu pastadan gerekli payını alacakb Biz de bu fuarda Amerikanın Chicago eyaletine yeni müşteri edindik" dedi. - BURSA

ABD ile Çin'in arası bozuldu, İnegöllü mobilyacıların Amerika hayâli gerçek oldu
ABD ile Çin'in arası bozuldu, İnegöllü mobilyacıların Amerika hayâli gerçek oldu
ABD ile Çin'in arası bozuldu, İnegöllü mobilyacıların Amerika hayâli gerçek oldu
ABD ile Çin'in arası bozuldu, İnegöllü mobilyacıların Amerika hayâli gerçek oldu
ABD ile Çin'in arası bozuldu, İnegöllü mobilyacıların Amerika hayâli gerçek oldu

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İnegöl, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ABD ile Çin'in arası bozuldu, İnegöllü mobilyacıların Amerika hayâli gerçek oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ABD ile Çin'in arası bozuldu, İnegöllü mobilyacıların Amerika hayâli gerçek oldu - Son Dakika
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