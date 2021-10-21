Adres Patent 10'uncu şubesini açıyor

Adres Patent, 10'uncu şubesini 22 Ekim Cuma günü saat 11.00'da Antalya'da açmaya hazırlanıyor. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, kısa ve orta vadede yeni yatırımların da gündemde olduğunu kaydetti.

Dördü İstanbul'da olmak üzere Ankara, İzmir, Denizli, Kocaeli ve Londra'da şubesi bulunan Adres Patent, 10'uncu şubesini 22 Ekim Cuma günü Antalya'ya açacak. Sektörde 21 yıllık tecrübesi, 30 bini aşkın portföy bulunan şirket, bugüne kadar 100 bini aşkın tescile imza atan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, firma olarak gerek insan kaynakları gerekse şube sayısının artırılması konusunda yeni yatırımların gündemde olduğunu gelen taleplere göre hareket edeceklerini söyledi.

"TİCARİLEŞME KONUSU İHRACATÇILARIMIZIN GÜNDEMİNDE OLMALI"

Şubeleşme çalışmalarının 2029 yılı için belirlenen 1 milyon patent hedefine ulaşma noktasında önemli bir adım olduğuna vurgu yapan Akbulut, "Antalya başta tarım olmak üzere teknoloji ve turizmiyle bu hedefe ulaşma konusunda önemli bir potansiyele sahip. Biz de firma olarak buradaki potansiyeli ortaya çıkarmak için yatırımlarımıza devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Marka, patent, faydalı model ve tasarım başvurularında Türkiye'nin geçen yılın aynı dönemine göre kayda değer bir performans ortaya koyduğunu belirten Akbulut, "Aşılama hızının artış göstermesi ve çarkların daha fazla dönmesine bağlı olarak başvurular artacak. Özellikle geliştirilen ürünün ticarileşmesi konusu sanayicilerimizin sürekli olarak gündeminde olmalı. Sonuç itibarı ile katma değerli üretimin yolu geliştirilen ürünün ticarileştirilmesinden geçiyor" ifadelerini kullandı.

"2020'DE YAŞANAN DURAĞANLIK 2021'DE SEKTÖRLERE TALEP PATLAMASI OLARAK YANSIDI"

2020'de kısmi olarak yaşanan ekonomik durağanlığın 2021'e birçok sektör açısından talep patlaması olarak yansıdığını ileten Akbulut, bu yatırımların hizmet sektörüne de yansıdığını belirtti. Açılışa reel sektördeki oyuncularla iş ortaklarını da beklediklerini dile getiren Akbulut, "Siz değerli dostlarımızı 22 Ekim Cuma günü saat 11.00'de açılışımızda görmekten büyük mutluluk duyarız" dedi.