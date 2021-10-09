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Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı - Son Dakika

Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı

09.10.2021 15:14
Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Tüm sektörlerimizde kullandığımız makine ne kadar sağlam, verimli, yüksek düzeyde bir otomasyona sahip ise ürettiğiniz ürünler için o kadar rekabetçi olabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Tüm sektörlerimizde kullandığımız makine ne kadar sağlam, verimli, yüksek düzeyde bir otomasyona sahip ise ürettiğiniz ürünler için o kadar rekabetçi olabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği'nden (AİMSAD) yapılan açıklamaya göre, son 5 yılda ihracatını yüzde 69 artıran ağaç işleme makineleri sektörünün küresel buluşması gerçekleşti.

Sektörünün Avrasya Bölgesi'ndeki en büyük buluşma noktası olan 34'üncü Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı "WoodTech", Tüyap Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği iş birliği ile Reed TÜYAP tarafından organize edilen fuar, İNTERMOB Mobilya Aksesuarları, Mobilya Yan Sanayi ve Ahşap Teknolojileri Fuarı ile birlikte eş zamanlı düzenleniyor.

500 direkt katılım, 300 yabancı marka temsilcisi ile toplam 800 katılımcının yer aldığı fuarda 60 ülkeden yaklaşık 10 bin yabancı ile toplamda 70 bin ziyaretçi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, şunları kaydetti:

"Tüm sektörlerimizde kullandığımız makine ne kadar sağlam, verimli, yüksek düzeyde bir otomasyona sahip ise ürettiğiniz ürünler için o kadar rekabetçi olabiliyorsunuz. Diğer bir açıdan bakacak olursak, bu makineleri ülkemizin temin edememesi veya tedarik zincirinde aksamalar yaşanması durumunda ülkemizdeki imalat sanayisinin önemli bir kayba uğraması kaçınılmaz. İşte tam da bu sebeple makine sektörünün kendisine ve onun her bir alt dalına ayrı bir önem vermekteyiz. Makinesini üretemediğimiz alanlarda ise kendimizi makine bağımlısı olmaktan kurtarmak adına bunların yerlileştirilmesi için çok sayıda çalışma yapıyoruz ve destek programlarımıza makinelere özel tedbirler koyuyoruz. Yerli makinecilerimizi çeşitli yönetmeliklerle destekliyoruz."

Büyükdede, ağaç işleme makinelerindeki örgütlenmenin de çok başarılı bir düzeyde olduğunu belirterek, "Bunun için 2014 yılında kurulan aynı zamanda MAKFED üyesi olan AİMSAD'ı çalışmalarından ötürü kutluyorum. Öte yandan sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren WoodTech ile İNTERMOB fuarlarının da aynı anda gerçekleştirilmesinin birbiriyle çok olumlu bir sinerji oluşturacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Toktaş, ağaç işleme sektörünün son 5 yılda dış ticaret fazlası verdiğine dikkati çekerek, sektörün son 20 yılda 11 kat büyümüş durumda olduğunu bildirdi.

Toktaş, şunları kaydetti:

"Bu fuar 34 yıldır yapılan bir organizasyon ve sektöre ihracat noktasında çok büyük katkıları var. 2020 yılında ihracat rekoru kırdık. Geçen yılı 110 milyon dolar ihracatla kapattık. Bu yılın ilk altı ayında üretimimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38, ihracatımız yine aynı dönemde yüzde 45 arttı. Son 5 yılda ise ihracatta yüzde 69'luk artış yakaladık. Bu yılı 140 milyon dolarlık ihracatla kapatmayı planlıyoruz. Sektörümüzün küresel büyüklüğü 12 milyar avro civarında. Türkiye, bu alanda ihracatta dünyada ilk 10 arasında ve küresel pastadan yüzde 2 oranında pay alıyor."

WoodTech'in Avrasya'nın en büyük fuarı olduğunu bildiren Toktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm dünyayı etkisine alan salgına rağmen WoodTech ile birlikte İNTERMOB fuarlarını gerçekleştiriyor olmak bizler için büyük gurur. Tüm yabancı müşterilerini sadece fuardan bulan firmalarımız var. Bu fuarda, 500 direkt katılım, 300 yabancı marka temsilcisi ile 800 katılımcı bulunuyor. Fuarımızı 60 ülkeden yaklaşık 10 bin yabancı ile toplamda 70 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. İran, Rusya, Özbekistan, Irak, Bulgaristan, Azerbaycan, Yunanistan gibi ülkelerden katılım var. Bir önceki fuardan elde ettiğimiz verilere göre, fuar sırasında sipariş alma oranı yüzde 56 olurken, fuar sonrasında sipariş alma oranı yüzde 63 seviyelerine çıktı. Fuarımız bu anlamda da çok kıymetli. Bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi çok başarılı bir fuar geçireceğimize inanıyorum. Her yıl kendini daha fazla geliştiren ve değiştiren WoodTech Fuarı, sektörümüz için önemli bir köprü görevi üstleniyor."

MAKSDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Pakoy da fuarın başarısının giderek artığını belirtti.

Avrasya, İhracat, Tüyap, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı - Son Dakika Ekonomi


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