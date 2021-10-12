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Ahlat patatesinden 450 milyon TL gelir bekleniyor - Son Dakika

Ahlat patatesinden 450 milyon TL gelir bekleniyor

12.10.2021 20:35

Ahlat patatesinden 450 milyon TL gelir bekleniyor 225 bin ton verimin beklendiği Ahlat patatesi hasadında 30 bin kişi çalışıyor Türkiye'de ciddi anlamda söz sahibi olan Ahlat patatesinden bu yıl yaklaşık 225 bin ton verimle 450 milyon TL gelir bekleniyor.

Ahlat patatesinden 450 milyon TL gelir bekleniyor

225 bin ton verimin beklendiği Ahlat patatesi hasadında 30 bin kişi çalışıyor

BİTLİS - Türkiye'de ciddi anlamda söz sahibi olan Ahlat patatesinden bu yıl yaklaşık 225 bin ton verimle 450 milyon TL gelir bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yerli ve milli çeşitlerin üretildiği Bitlis'in Ahlat ilçesinde çiftçiler patatesten aldıkları verimden memnun kalırken, bu vesile ile yaklaşık 30 bin tarım işçisi hasatlarda çalışmak üzere kente geldi. Traktörlerle büyük bir özveri ile topraktan çıkarılan patatesler daha sonra insan eliyle toplanıp çuvallanıyor.

Üreticisinden çalışanına kadar binlerce kişiye ekmek kapısı olan Ahlat patatesi, yemeklik ve tohumluk anlamında Türkiye genelinde oldukça ciddi anlamda söz sahibi durumunda.

Hem yemeklik hem de tohumluk patates üretiminden bu yıl 450 milyon TL gelir beklediklerini ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, 225 bin ton civarında rekolte beklediklerini söyledi. Hasat çalışmalarının 20 gündür başladığını belirten Tarım ve Orman Müdürü Çelik, "Bitlis ilimizde hasat şenliklerimiz devam etmektedir. İlimizin stratejik ürünlerinden olan patates hasadımızı yapıyoruz. Hasat çalışmalarımız 20 gündür başladı ve 15 gün daha devam edecektir. Türkiye'de patates üretiminde Bitlis hatırı sayılı merkezlerden biridir. Ahlat bölgesi özellikle patates üretiminde hastalıktan ari bölgedir. Bu sene Bitlis'te yaklaşık 43 bin dekarlık alanda yemeklik patates üretimimiz mevcuttur. 2021 yılındaki rekoltemizin 225 bin ton civarında olmasını bekliyoruz. Bu sene fiyatlarda iyi durumdadır. Tarlada ürünün fiyatı yaklaşık 2 TL civarındadır. Bu da çiftçimizin yüzünü güldürüyor. Bu sene yemeklik patates üretiminin katma değeri ilimize yaklaşık 450 milyon TL civarında olmasını bekliyoruz. Bitlis yemeklik patatesin yanı sıra tohumluk patates üretiminin de merkezlerindendir. Yemeklik patateste Türkiye'nin yüzde 4'ünü karşılıyoruz. Sıralama olarak da Türkiye'de 9'uncu sıradayız. Aynı şekilde tohumluk ihtiyacın bir kısmını da karşılıyoruz. Biz 12 bin dekarlık alanda tohumluk patates üretiyoruz. Bu seneki tohumluk patates üretimimizin de 80 bin ton civarında olmasını bekliyoruz. Tohumluk patates fiyatlarımızda bu sene iyi durumdadır. Toplamda hem yemeklik hem de tohumluk patates üretiminin Bitlis'e katma değer olarak 500 milyon TL'den fazla olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Hasat dönemlerinde yaklaşık 30 bine yakın tarım işçisine istihdam sağladıkları vurgulayan Çelik, "Nisan ayı gibi bizim tarla hazırlıklarımız başlıyor. Ekim, bakım, sulama ve hasat dönemlerinde istihdam olanağı sağlıyoruz. 2021 yılında yaklaşık 30 bine yakın tarım işçi göçü oldu. Biz işçilerimizin sağlığını önemsiyoruz. Pandemi sürecinde sağlıklarını yakından takip ediyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını müdürlüğümüz ve paydaş kurumlarla hallediyoruz. Şu anda bulunduğumuz tarlada yerli ve milli çeşitlerimizi ektik. Cumhurbaşkanımız ve bakanımızın talimatları oldu. İlimizde 15 çeşit patates yetişmektedir. Ancak son 2-3 yıldır Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yerli ve milli tohuma yönelme oldu. Bulunduğumuz tarla Asya çeşidimizin ekildiği tarlamızdır. Verimimizin dekara 8 tondan fazla olduğunu gördük. Adaptasyonu yüksek, hastalıktan ari, bölgemizin iklim koşullarına uygun dayanıklı bir çeşit olduğunu fark ettik. Bölgemizde bu çeşitlerin yaygınlaşmasını bekliyoruz. Komşu parselimizde de Anadolu'muzun yerli çeşidi olan Soylu çeşidini test ettik. Toplamda 2 bin 500 dekarlık alanda bu çeşitleri kullandık. Bizde, çiftçimizde çok memnun kaldık. Yerli çeşitlerimizi bütün çiftçilerimize öneriyoruz. Bu virüslere, hastalıklara dayanıklı bir çeşit ve verimi de gayet güzel. 2021 yılı güzel bir tarım yılı olsun. Bereketli olsun" diye konuştu.

Tohumluk patates üreticisi Mesut Subaşı ise şu anda milli çeşitlere önem verdiklerini söyledi. Subaşı, "20 yıllık tohum üreticisiyim. 2021 yılında 2 bin 500 dekar tohumluk patates ektim. 15 çeşit patates tohumu üretiyorum. Şu anda milli çeşitlerimize öncelik veriyoruz. Soylu, Bahar ve Asya cinsi patateslerimize öncelik verdik. Bu patateslerle diğerlerini karşılaştırdığımız zaman yüzde 30 daha fazla verim almaktayız. Şu anda tarlamızda Soylu ve Asya cinsi patatesin sökümünü yapıyoruz. 9 ton civarında verim aldık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İklimlerinde iyi gitmesinden dolayı çok güzel verim aldık. Firmamız 20 yıllık bir firmadır. Bize destek veren müdürümüze teşekkür ediyoruz. Ekipman, bilgi, eleman konusunda bize her zaman destek veriyorlar" dedi.

Ahlat patatesinden 450 milyon TL gelir bekleniyor
Ahlat patatesinden 450 milyon TL gelir bekleniyor
Ahlat patatesinden 450 milyon TL gelir bekleniyor
Ahlat patatesinden 450 milyon TL gelir bekleniyor

Türk Lirası, Türkiye, Bitlis, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ahlat patatesinden 450 milyon TL gelir bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


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