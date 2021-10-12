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Ahmet Aras Global turizm Formunda Türkiye'yi temsil ediyor - Son Dakika

Ahmet Aras Global turizm Formunda Türkiye'yi temsil ediyor

12.10.2021 13:20
Ahmet Aras Global turizm Formunda Türkiye'yi temsil ediyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Brüksel'de düzenlenen Global Turizm Forumu'na konuşmacı olarak katılarak Türkiye'yi temsil ediyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Brüksel'de düzenlenen Global Turizm Forumu'na konuşmacı olarak katılarak Türkiye'yi temsil ediyor.

Global Turizm Forum'u 12 Ekim tarihinde Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenecek. İlk ayağının Bodrum'da, ikinci ayağının Brüksel'de düzenlendiği Global Turizm Forum'a katılacak olan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da zirvede 'Sürdürülebilir Turizm ve Lüks Seyahat' hakkında konuşma yaparak Türkiye ve Bodrum'u temsil edecek. Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Avrupa Parlamentosu Üyesi Ismail Ertuğ, Global Turizm Forum Enstitüsü Ceo'su Sumaira Isaacs ve Global Turizm Forum Enstitüsü Genel Sekreteri Dr. Taleb Rifai'nin konuşmalarıyla açılışın gerçekleştirileceği forumda; Avrupa'nın önemli şehirlerinin belediye başkanları, birçok değerli turizm markalarının temsilcileri, önemli STK'lar, turizm bakanları ve sektörün önemli paydaşları da yer alacak. Fransa eski Devlet Başkanı François Hollande, Avrupa Ulaştırma Komiseri Adina Ioana Vlean, Katar Havayolları CEO'su ve Katar Turizm Genel Sekreteri Akbar El Bakar, Yunanistan Turizm Bakanı Vassilis Kikilias, Arnavutluk Turizm ve Çevre Bakanı Mirela Kumbaro, COTRI CEO'su ve HATT Business School Institute Dekanı Prof. Dr. Wolfgang Georg Arlt FRGS FRAS ve SAP Etkinlik Operasyonları Başkanı Stephanie Dubois-Cannon gibi isimlerin konuşmacı olarak katılacağı panellerde: turizmde iyileşme, havacılığın geleceği, post-pandemi sonrası döneminde konaklama sektörünün durumu, ekonomide kadın liderlerin etkililiği, turizm sektörünün durumu, teknolojik yenilikler ile seyahat ve turizmin yeni dijital dönüşümü konularında söyleşiler gerçekleşecek.

Türkiye'den tek temsilci olarak foruma giden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Bu bizim için çok önemli ve gurur verici" diyerek duygularını paylaştı. - MUĞLA

Ahmet Aras Global turizm Formunda Türkiye'yi temsil ediyor
Ahmet Aras Global turizm Formunda Türkiye'yi temsil ediyor
Ahmet Aras Global turizm Formunda Türkiye'yi temsil ediyor
Ahmet Aras Global turizm Formunda Türkiye'yi temsil ediyor

Ahmet Aras, Türkiye, Bodrum, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ahmet Aras Global turizm Formunda Türkiye'yi temsil ediyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ahmet Aras Global turizm Formunda Türkiye'yi temsil ediyor - Son Dakika
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