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Antepfıstığını bekleyen tehlike - Son Dakika

Antepfıstığını bekleyen tehlike

11.10.2021 12:07
Antepfıstığını bekleyen tehlike

Gaziantep Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Abdülkadir Deniz, kuraklıktan dolayı bu yıl verim veren ağaçların önümüzdeki yıl için karagöz olayını gerçekleştirmediğini, bu nedenle önümüzdeki yılda antepfıstığı için yok yılı olabileceğini söyledi.

Gaziantep Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Abdülkadir Deniz, kuraklıktan dolayı bu yıl verim veren ağaçların önümüzdeki yıl için karagöz olayını gerçekleştirmediğini, bu nedenle önümüzdeki yılda antepfıstığı için yok yılı olabileceğini söyledi.

Fıstıkta periyodisite denilen bir yıl verim vermesi ve bir yılda verim vermemesi olayı vardır. Bu yıl yok yılını yaşayan antepfıstığı gelecek yıl var yılını yaşayacak ancak kuraklıktan dolayı bu yıl verim veren ağaçların önümüzdeki yıl için karagöz olayını gerçekleştirmedi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gaziantep Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Abdülkadir Deniz, Karagöz olayının gerçekleşmemesinin önümüzdeki yılda antepfıstığı için yok yılı olabilmesi tehlikesi olduğunu ifade etti.

"Bir yıl var, bir yıl yok yılı oluyor"

Gaziantep Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Abdülkadir Deniz fıstıkta periyodisite denilen bir olayın olduğunu bunun fıstıkta bir yıl çok bir yıl az ürün vermesi anlamına geldiğini belirterek, "Fıstıkta bilindiği üzere periyodisite denilen bir olay vardır. Bu durum fıstığın bir yıl verim vermesi ve bir yılda verim vermemesi olarak yorumlanır. Fıstık normalde bir yıl verim verdiğinde diğer yıl hiç verim veremeyecek şekildedir. Ancak sulaması, bakımı ve beslemesi düzgün yapıldığında hiç verim vermeme durumu az verim vermeye dönüştürülebilir. Bunun için antepfıstığında sulama ve beslemenin çok önemli bir faktör olduğu ortaya çıkmıştır.

"Türkiye genelinde fıstıktan geçen sene 300 bin ton ürün alındı, bu yıl 100 bin ton alındı"

Türkiye genelinde fıstıktan geçen sene 300 bin ton ürün alındığını, bu yıl ise yok yılına rağmen 100 bin ton ürün alındığını söyleyen Deniz, "Antepfıstığında geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde yaklaşık 300 bin ton civarında tahmin edilen bir rekolte vardı. Bu yıl kesin olmamakla birlikte yaklaşık 100 bin ton civarında bir rekoltenin olduğu tahmin ediliyor" şeklinde konuştu.

"Gelecek senede yok yılını yaşayabilir"

Fıstığın gelecek senede yok yılını yaşayabileceğine dikkat çeken Deniz, "Kuraklıktan dolayı antepfıstığı ağaçlarımız ertesi yıl için karagöz doğurmadı. Kuraklıktan dolayı bu yıl verim veren ağaçlar önümüzdeki yıl için karagöz olayını gerçekleştirmedi. Bu nedenle önümüzdeki yılda antepfıstığı için yok yılı olacak gibi gözüküyor. Bunun nedeni kuraklık, sulamanın olmayışı ve bilinçsiz sulamadan dolayı çeşitli kök çürüklüğü hastalıklarının artmasıdır. Damlama sistemi ile sulama yapan çiftçilerimiz gelecek yıldan nispeten daha az zarar görecektir. Antepfıstığına su gerekliliktir ama düzenli ve belirli aralıklarla yeterli miktarda verilmesi gerekmektedir. Fazla su antepfıstığında ters etki göstermektedir. Antepfıstığındaki mahsul konusunda sulamasını ve bakımını yapanlar memnun ancak kuraklıktan dolayı gübresini vesaire gibi bakımını yapan ancak yağmurun yağmaması nedeniyle gübresi toprakta erimeyen ve kuraklıktan dolayı bakımsız kalan bahçelerde yapılan masraflar boşa gitti. Antepfıstığında hasat dönemi bitti. Antepfıstığında 2 çeşit hasat dönemi vardır. Biri kuşgözü dediğimiz erken hasat dönemi bir de kırmızı fıstık dediğimiz hasat dönemi vardır. Bu iki hasat dönemi de tamamlanmış durumdadır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Antepfıstığını bekleyen tehlike
Antepfıstığını bekleyen tehlike
Antepfıstığını bekleyen tehlike
Antepfıstığını bekleyen tehlike

Ziraat Mühendisleri Odası, Gaziantep, Karagöz, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antepfıstığını bekleyen tehlike - Son Dakika Ekonomi


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