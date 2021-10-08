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ATO Başkan Baran: "Türkiye-Küba ticaretini 100 milyon dolar düzeyine yükseltelim" - Son Dakika

ATO Başkan Baran: "Türkiye-Küba ticaretini 100 milyon dolar düzeyine yükseltelim"

08.10.2021 11:06
ATO Başkan Baran:

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Küba'nın ticaret hacminin iki ülke arasındaki ilişkileri yansıtmaktan uzak olduğunu belirterek, "Tarım, sanayi ve turizm alanlarında işbirliğine giderek ülkelerimiz arasındaki ticaret miktarını 100 milyon dolar...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Küba'nın ticaret hacminin iki ülke arasındaki ilişkileri yansıtmaktan uzak olduğunu belirterek, "Tarım, sanayi ve turizm alanlarında işbirliğine giderek ülkelerimiz arasındaki ticaret miktarını 100 milyon dolar seviyesinin üzerine çıkartabiliriz" dedi.

Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amaros Nunez, Büyükelçilik Ticaret Ataşesi olan eşi Ileana Nunez Mordoche ile birlikte ATO Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Büyükelçi Nunez, Türkiye ile ticari ilişkileri geliştirmek için Ankara Ticaret Odası ile iş insanlarını sanal ortamda bir araya getirecek bir toplantı önerdi. Büyükelçi ayrıca 2. Küba İş Forumu'nun 29 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirterek, ATO üyelerini foruma davet etti. Türkiye'ye büyükelçi olarak geldiği 2017 yılında Cumhurbaşkanı'na güven mektubu sunduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine 100 milyon dolarlık bir ticaret hedefi dile getirdiğini anlatan Büyükelçi Nunez, "Türkiye ile ticaretimiz 2017 yılında 30 milyon dolar düzeyindeyken, 2019 yılında 80 milyon dolar düzeyine yükseldi. Bu durum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği hedefe ulaşılabileceğinin göstergesidir" dedi.

Türkiye'deki şirketlerle mekanik, tarım-gıda ürünleri, gübre, ilaç üretimi, elektrik enerjisi üretiminde kullanılan ürünler ve paketleme konularında iş birliği yapmak isteyen Kübalı şirketler olduğunu ifade eden Büyükelçi Nunez, "En büyük sorunumuz maalesef para transferi konusu. Eskiden transfer yapan bankalar artık yapmamaya başladı. Bu nedenle para transferini üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştiriyoruz ve bunu da hiçbir iş adamı istemiyor. Sorunun çözümü için ilgili bakanlıklarla ve Eximbank ile görüşmeler yapılıyor" diye konuştu.

ATO Başkanı Baran da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2015 yılında Havana'ya ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin ivme kazandığını hatırlattı. Baran, turizm, sanayi ve tarım alanlarında Küba ile işbirliği yapılabileceğini belirterek, "Turizm, sanayi ve tarım alanlarında işbirliklerine başlayarak Küba ile ticaretimizi 100 milyon dolar düzeyine yükseltelim" dedi.

Küba'nın nikel üretiminde dünyanın önemli üreticilerinden biri olduğunu kaydeden Baran, sanayi tesisindeki yetersizliklerin, bürokratik engellerin ve para transferindeki sıkıntıların yatırımlar üzerinde caydırıcı etkisi bulunduğunu ifade etti. ATO olarak Kübalı iş insanlarıyla ATO üyelerini sanal ortamda bir araya getirecek toplantı önerisini kabul eden Baran, 2. Küba İş Forumu'nun da ATO üyelerine duyurulacağının bilgisini verdi.

Küba Büyükelçisi Nunez'in Baran'ı ziyaretinde ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Yönetim Kurulu üyeleri Ülkü Karakuş ve Fatih Çetinkaya da hazır bulundu. - ANKARA

ATO Başkan Baran: Türkiye-Küba ticaretini 100 milyon dolar düzeyine yükseltelim
ATO Başkan Baran: Türkiye-Küba ticaretini 100 milyon dolar düzeyine yükseltelim
ATO Başkan Baran: Türkiye-Küba ticaretini 100 milyon dolar düzeyine yükseltelim
ATO Başkan Baran: Türkiye-Küba ticaretini 100 milyon dolar düzeyine yükseltelim

Türkiye, Tarım, dolar, Küba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATO Başkan Baran: 'Türkiye-Küba ticaretini 100 milyon dolar düzeyine yükseltelim' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ATO Başkan Baran: "Türkiye-Küba ticaretini 100 milyon dolar düzeyine yükseltelim" - Son Dakika
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