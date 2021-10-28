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ATO Başkanı Baran: "Egemenlik kadın erkek ayrımı olmaksızın milletin eseri" - Son Dakika

ATO Başkanı Baran: "Egemenlik kadın erkek ayrımı olmaksızın milletin eseri"

28.10.2021 12:05
ATO Başkanı Baran:

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türk kadınının Kurtuluş Savaşı sürecinde Türk erkeğiyle mücadele ederek, egemenliğin kadın erkek ayrımı olmaksızın milletin eseri olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türk kadınının Kurtuluş Savaşı sürecinde Türk erkeğiyle mücadele ederek, egemenliğin kadın erkek ayrımı olmaksızın milletin eseri olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneğinin (KAİSDER) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na katıldı.

Baran, buradaki konuşmasında, kadınların Milli Mücadele döneminde hakkı ödenemeyecek düzeyde emek verdiklerine işaret ederek, " Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde mermi imal ederek, cephede askerin yanında yer alarak, yaraları sararak, asla geri çekilmeyi düşünmeyerek mücadele eden Türk kadınının izi var. Egemenlik kadın erkek ayrımı olmaksızın milletin eseri." ifadesini kullandı.

"ATO olarak kadın meclis üyelerinin sayısının artmasını destekliyoruz"

ATO'nun 181 meclis üyesinden yalnızca 3'ünün kadın olmasını doğru bulmadığını belirten Baran, yakın zamanda gerçekleşecek seçimlerde bu sayının artması temennisinde bulundu.

Baran, ATO olarak kadın meclis üyelerinin sayısının artmasını desteklemek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Kadın elinin değdiği her işte bereket olduğuna inanıyoruz ve o yüzden ATO meclisinde ve yönetiminde kadın üyelerimizin sayısının artmasını istiyoruz. Ekonomik kalkınmanın temel taşlarından olan kadınların iş dünyasında yer almasının sadece ülkenin değil, küresel ekonominin de iyileştirilmesinde büyük adımlardan biri olduğunu bilerek, değişime önce kendimizden başlayarak kadınların iş dünyasına katılımlarını teşvik etmeliyiz."

ATO Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da "Cumhuriyeti kuran kadınların organize sanayi bölgelerini de kuracağını, şehirleri de imar edeceğini biliyoruz. Ülke kuran Cumhuriyet kadınları, iş dünyasında elbette başarı elde ederler." ifadesini kullandı.

ATO Başkanı Baran: Egemenlik kadın erkek ayrımı olmaksızın milletin eseri
ATO Başkanı Baran: Egemenlik kadın erkek ayrımı olmaksızın milletin eseri

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Ankara, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran: 'Egemenlik kadın erkek ayrımı olmaksızın milletin eseri' - Son Dakika Ekonomi


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