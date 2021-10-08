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Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin sivil toplum tarafından hızlandırılacağına inanıyoruz" - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin sivil toplum tarafından hızlandırılacağına inanıyoruz"

08.10.2021 16:59
Bakan Yardımcısı Kaymakcı:

'Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı' ve 'Sivil Toplum Destek Programı'nın yeni dönemi açılış toplantısında konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Biz, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin sivil toplum...

'Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı' ve 'Sivil Toplum Destek Programı'nın yeni dönemi açılış toplantısında konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Biz, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin sivil toplum tarafından hızlandırılacağına inanıyoruz. Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinden sivil toplum kuruluşlarına şimdiye kadar 60 milyon euroluk kaynak sağlandı" dedi.

'Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı' 6'ncı dönemi ve 'Sivil Toplum Destek Programı' 3'üncü döneminin açılış töreni gerçekleşti. Etkinliğin açılış bölümünde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı proje yürüten sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "Türkiye'nin AB süreci resmi makamlarca başlatıldı ve bu sürece sivil toplumun dahil olması çok önemli. Bundan sonra sivil toplum Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini yönlendirecek. Avrupa Birliği Başkanlığı olarak Türkiye'deki sivil topluma yakın çalışmaya özen gösteriyoruz. Ayrıca yürüttüğümüz programlar kapsamında STK'larımız diğer Avrupa ülkelerinden muadilleri ile bir araya geliyor" dedi.

Programın sonunda, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı ve Gülmek İyileştirir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Sunucu ve Oyuncu İlker Ayrık'ın moderatörlüğünü yaptığı, grup oyunları ve yarışmalar düzenlendi. Yarışma sonrasında ise yarışmacılar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Mali İş Birliği Bölüm Başkanı Andre Lys'in elinden ödüllerini aldı.

"Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinden sivil toplum kuruluşlarına şimdiye kadar 60 milyon euroluk kaynak sağlandı"

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında sivil toplum iş birliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, "Bugünkü etkinlikte, sivil toplum diyalog programı ve sivil toplum destek programının devamını başlattık. Bu programda şu ana kadar Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinden sivil toplum kuruluşlarına şimdiye kadar 60 milyon euroluk kaynak sağlandı. Burada, Türk sivil toplum kuruluşlarının diğer Avrupa ülkelerindeki STK'larla ortak çözümler geliştirmeye çalışması, Türkiye AB arasında iletişim açısından çok değerli. Türkiye'nin AB süreci resmi makamlarca başlatıldı ve bu sürece sivil toplumun dahil olmasına çok önem veriyoruz. Bundan sonra sivil toplum Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini yönlendirecek. Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye'deki sivil toplumlara yakın çalışmaya özen gösteriyor. Ayrıca diğer Avrupa ülkeleriyle bizim sivil toplum kuruluşlarımızı bir araya getiriyor. Türkiye Avrupa Birliği Mali İş birliği'nin 3'üncü döneminde de sivil topluma değişik programlarla desteğimiz devam edecek. Biz, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin sivil toplum tarafından hızlandırılacağına inanıyoruz. Bu sürecinde nihai amacına ulaşacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de halkın en az yüzde 79'u Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini istiyor"

Açılış toplantısında katılımcılarla çevrimiçi bir anket gerçekleştiren Bakan Yardımcı Kaymakcı, "Bugün burada gördük. Türkiye'de halkın en az yüzde 79'u Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini istiyor. Buradaki toplantıda yaptığımız ankette de gördük paydaşlarımız yüzde 97 ile Türkiye'nin AB'ye üye olmasını istiyor. Bizde olduğu gibi Avrupa Birliği tarafında da çekinceler var. Karşılıklı olarak ön yargılar mevcut. Bunlar daha çok etkileşim, diyalog ve iletişimle aşılmayacak sorunlar değil. Türkiye'nin AB üyeliği, her tür iniş çıkışa rağmen şimdiye kadarki en zor üyelik olsa da, gerçekleştiği zaman en anlamlı, değerli ve her iki taraf için de kazançlı üyelik olacağına inancım tam" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin sivil toplum tarafından hızlandırılacağına inanıyoruz
Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin sivil toplum tarafından hızlandırılacağına inanıyoruz
Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin sivil toplum tarafından hızlandırılacağına inanıyoruz
Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin sivil toplum tarafından hızlandırılacağına inanıyoruz
Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin sivil toplum tarafından hızlandırılacağına inanıyoruz
Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin sivil toplum tarafından hızlandırılacağına inanıyoruz
Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin sivil toplum tarafından hızlandırılacağına inanıyoruz
Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin sivil toplum tarafından hızlandırılacağına inanıyoruz

Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği, Büyükelçi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 'Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin sivil toplum tarafından hızlandırılacağına inanıyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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