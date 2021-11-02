Üye Girişi
Batı Akdeniz ihracatında rekor - Son Dakika

Batı Akdeniz ihracatında rekor

02.11.2021 12:49
Batı Akdeniz ihracatında rekor

Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz ihracatı, 2021 yılında rekor üzerine rekor kırıyor.

Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz ihracatı, 2021 yılında rekor üzerine rekor kırıyor. Batı Akdeniz ihracatı yıl sonu hedefi olan 2 buçuk milyar dolar ihracat rakamına doğru ilerliyor.

Batı Akdeniz ihracatı 1 Ocak 2021-31 Ekim 2021 tarihlerini kapsayan süreçte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,06 oranında artışla 2 milyar 66 milyon 273 bin 114 dolara ulaştı. Batı Akdeniz'den sadece bu yılın Ekim ayında, geçen yılın Ekim ayına kıyasla yüzde 22,91 oranında artışla 202 milyon 921 bin 211 dolar ihracat gerçekleştirildi.

Ekim ayında bölgede en fazla ihracatı yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirdi. Maden ve metaller sektörü bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör oldu. Ekim ayı ihracatında demir ve demir dışı metaller sektörü yüzde 274 oranında artışla dikkatleri üzerine çekti.

"İspanya ilk defa sıralamaya girdi"

Ekim ayında gerçekleşen ihracatın ülkelere göre dağılıma baktığımızda en fazla ihracatın Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapıldığı görüldü. Almanya, ikinci sıradaki yerini korurken, bu ay sürpriz bir gelişme yaşandı ve İspanya ilk defa sıralamaya girdi. İspanya'ya gerçekleşen ihracatta rekor kelimesinin yetersiz kaldığı bir artışla, yüzde 422,97 oranında artışla 13 milyon 496 bin 221 dolar ihracat gerçekleşti. Rusya pazarında yüzde 50 artış yaşanırken, ABD pazarındaki etkinliğimizi artmaya devam ettiği görüldü.

"En fazla ihracat Çin'e"

Bölgede 10 aylık süreçte 2 milyar 66 milyon 273 bin 114 dolar ihracat gerçekleşti. İhracatçıların faaliyet gösterdiği 26 sektörün 18'inde artış yaşandı. Toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,06 oranında arttı. Bu süreçte en fazla ihracatı yarım milyar doları aşan rakamla yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirdi. Bölgede en fazla ihracat her zaman olduğu gibi Çin'e gerçekleştirildi. Özbekistan, yüzde yüze yakın ihracat artışıyla dikkatleri üzerine çekerek, Rusya'ya gerçekleşen ihracat rakamına bir adım daha yaklaştı. Bölgede dünyanın dört bir yanına bin 992 ihracatçı ürünlerini gönderdi. Geçen yıl bu rakam bin 884 ihracatçı idi. İhracatçıların yeryüzünün dört bir yanındaki 154 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi. İhracat gerçekleştirilen 154 ülke ve bölgenin 127'sinde artış yaşandı. - ANTALYA

Batı Akdeniz ihracatında rekor
Batı Akdeniz ihracatında rekor
Batı Akdeniz ihracatında rekor
Batı Akdeniz ihracatında rekor

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Batı Akdeniz ihracatında rekor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Takı kavgasından sonra ayrılan çift, birbirlerinden tazminat istedi! Talep edilen tazminat dudak uçuklattı 12:24 Takı kavgasından sonra ayrılan çift, birbirlerinden tazminat istedi! Talep edilen tazminat dudak uçuklattı 4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli! 12:08 4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli! Mektup gönderim ücreti Ekim ayının zam şampiyonu oldu 11:57 Mektup gönderim ücreti Ekim ayının zam şampiyonu oldu
Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur 11:50 Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek 11:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı. 11:05 Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler 10:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler En önemli öğün atlanıyor! İşin uzmanı 10:01 En önemli öğün atlanıyor! İşin uzmanı "Kilo alımı artar" diyerek uyardı

Son Dakika Haberleri
12:37 Putin, ABD tehdidine karşı S-500'leri devreye koyuyor
12:24 Takı kavgasından sonra ayrılan çift, birbirlerinden tazminat istedi! Talep edilen tazminat dudak uçuklattı
12:19 Melo'nun Galatasaray'a dönme ihtimali artık yok! Kulüp taraftarın gönlünü bir müjdeyle aldı
12:13 Evlerinizin camlarını açın! Akciğer kanseri yapan Radon gazı tehlikesi olabilir
12:08 4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli!
12:01 Joel Souza ilk kez görüntülendi! Alec Baldwin'in dizi setinde yanlışlıkla yaralanmıştı
11:49 Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur
11:41 Güney Afrika'da azılı katil 7 cinayet işledi, öldürmeye devam etmesinden korkuluyor
11:23 Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi.
11:20 Nİğde FK'nın yeni logosu TFF'ye gönderildi! İşte yeni logo
Putin, ABD tehdidine karşı S-500'leri devreye koyuyor Putin, ABD tehdidine karşı S-500'leri devreye koyuyor         
12:37
Evlerinizin camlarını açın! Akciğer kanseri yapan Radon gazı tehlikesi olabilir Evlerinizin camlarını açın! Akciğer kanseri yapan Radon gazı tehlikesi olabilir         
12:14
Joel Souza ilk kez görüntülendi! Alec Baldwin'in dizi setinde yanlışlıkla yaralanmıştı Joel Souza ilk kez görüntülendi! Alec Baldwin'in dizi setinde yanlışlıkla yaralanmıştı         
12:01
Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu         
11:55
Son Dakika: Merak edilen soru yanıt buldu! Galatasaray, Fatih Terim'in maaşını kamuoyu ile paylaştı Son Dakika: Merak edilen soru yanıt buldu! Galatasaray, Fatih Terim'in maaşını kamuoyu ile paylaştı         
11:38
Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi.         
11:24
En az 6 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin göçük altında kaldığı 25 katlı gökdelen Nijerya'da çöktü! En az 6 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin göçük altında kaldığı 25 katlı gökdelen Nijerya'da çöktü!         
10:45
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı         
09:54
Kist ameliyatı için bağış toplayan Twitch yayıncısının göğüs estetiği yaptırdığı ortaya çıktı Kist ameliyatı için bağış toplayan Twitch yayıncısının göğüs estetiği yaptırdığı ortaya çıktı         
08:56
Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş         
08:54
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda         
07:11
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi         
18:08
Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti         
17:29
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı         
17:07
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti         
15:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 12:53:09. #1.13#
SON DAKİKA: Batı Akdeniz ihracatında rekor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement