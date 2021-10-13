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Bursa'dan Türkiye'nin 9 aylık ihracatına 10,9 milyar dolarlık katkı - Son Dakika

Bursa'dan Türkiye'nin 9 aylık ihracatına 10,9 milyar dolarlık katkı

13.10.2021 11:06
Bursa'dan Türkiye'nin 9 aylık ihracatına 10,9 milyar dolarlık katkı

Türkiye'nin özellikle otomotiv ve tekstil alanındaki "sanayi üssü" Bursa'dan, ocak-eylül döneminde ülke ihracatına 10 milyar 906 milyon 962 bin dolarlık katkı sağlandı.

Türkiye'nin özellikle otomotiv ve tekstil alanındaki "sanayi üssü" Bursa'dan, ocak-eylül döneminde ülke ihracatına 10 milyar 906 milyon 962 bin dolarlık katkı sağlandı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın 9 ayında Türkiye'nin ihracatı 160 milyar 978 milyon 538 bin dolar olarak kayıtlara geçti. İstanbul ve Kocaeli'nin ardından üçüncü sırada bulunan Bursa'dan yapılan ihracat, Türkiye'nin toplam dış satımının yüzde 6,77'sini oluşturdu.

Ocak-eylül döneminde yaklaşık 200 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ürün gönderilen Bursa'nın ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artarak 10 milyar 906 milyon 962 bin dolara ulaştı.

Bursa'dan Almanya'ya 9 ayda 1,6 milyar dolarlık ihracat

Bursa'dan en fazla ihracat Türkiye'nin en önemli pazarlarından Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeye yılın 9 ayında dış satım, ocak-eylül 2020'ye göre yüzde 28,7'lik artışla 1 milyar 240 milyon 982 bin dolardan 1 milyar 597 milyon 61 bin dolara yükseldi.

İkinci sıradaki Fransa'ya gerçekleştirilen ihracat ise yüzde 16,1 artarak 959 milyon 728 bin dolardan 1 milyar 114 milyon 568 bin dolara çıktı.

Geçen yılın aynı döneminde 653 milyon 389 bin dolarlık ürün satılan İspanya'ya ihracat da yüzde 33,3 artarak 870 milyon 992 bin dolar oldu. İspanya bu rakamla üçüncü sırada yer aldı.

İtalya 856 milyon 568 bin dolarla dördüncü, Amerika Birleşik Devletleri de 588 milyon 398 bin dolarla Bursa'dan en fazla ihracat yapılan beşinci ülke olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv sektöründen yaklaşık 5 milyar dolarlık katkı

Bursa'nın dış satımının yaklaşık yarısını otomotiv sektörü yaptı. Otomotiv endüstrisinin ocak-eylül dönemindeki ihracatından 4 milyar 921 milyon 933 bin dolar gelir elde edildi.

Otomotivin ardından kent ihracatına en fazla katkıyı hazır giyim ve konfeksiyon sektörü sağladı. Sektör temsilcileri 9 aylık süreçte 1 milyar 273 milyon 336 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Üçüncü sırada yer alan tekstil ve ham maddeleri sektöründe üretim yapan sanayiciler ise 860 milyon 129 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Bursa'nın 9 aylık ihracatına, çelik sektörü 693 milyon 918 bin, makine ve aksamları sektörü 671 milyon 718 bin, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 572 milyon 572 bin, kimyevi maddeler ve mamulleri 493 milyon 731 bin, demir ve demir dışı metaller sektörü ise 450 milyon 539 bin dolar katkıda bulundu.

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Bursa, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursa'dan Türkiye'nin 9 aylık ihracatına 10,9 milyar dolarlık katkı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bursa'dan Türkiye'nin 9 aylık ihracatına 10,9 milyar dolarlık katkı - Son Dakika
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