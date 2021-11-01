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Corendon Airlines, 2022 yılında kapasite artışına gidecek - Son Dakika

Corendon Airlines, 2022 yılında kapasite artışına gidecek

01.11.2021 18:42
Corendon Airlines, 2022 yılında kapasite artışına gidecek

Corendon Airlines, 2022 yazında Avrupa pazarlarına sunacağı destinasyon ve uçuş planlarını açıklarken, buna bağlı olarak kapasite artışına da gideceğinin sinyalini verdi.

Corendon Airlines, 2022 yazında Avrupa pazarlarına sunacağı destinasyon ve uçuş planlarını açıklarken, buna bağlı olarak kapasite artışına da gideceğinin sinyalini verdi.

Corendon Airlines, 2021-2022 Kış rezervasyon akışından ve yaz dönemine aldığı erken rezervasyon oranlarından yola çıkarak 2022 Yaz sezonunda talebin yüksek olacağını öngörüyor. 2022 Yaz sezonunda 50'den fazla uçakla operasyon yürütecek Corendon Airlines, Avrupa pazarlarına toplamda 10 milyon koltuk sunacak.

" Almanya'da en fazla meydandan uçuş yapan havayoluyuz"

Corendon Airlines Ticaret Direktörü Mine Aslan, bu kapasite artışını pazarlar bazında değerlendirdi. Aslan, "Öncelikle ana pazarımız Almanya'dan bahsetmek gerekirse, bu pazardaki arzımızı artırarak 2022 Yaz sezonunda etnik ve turistik olmak üzere piyasaya 10 milyon koltuk arz ediyoruz" şeklinde konuştu. Aslan, Corendon Airlines'ın şu anda Almanya'da en fazla meydandan uçuş yapan havayolu olduğunu ve bunun ürün çeşitliliği adına müşteriye sunulan çok önemli bir etken olduğunu sözlerine eklerken "Almanya'da 2022 yazında yürütecekleri yoğun operasyonu Düsseldorf, Köln, Münster, Hannover ve Nürnberg'de konumlandırdığımız uçaklara ilaveten Yunanistan, Türkiye ve Mısır gibi destinasyonlardaki uçaklarımızla da destekleyeceğiz" dedi. Öte yandan, Türkiye'nin 6 şehrinde konumlandırdıkları uçaklar ile Almanya ve Almanca konuşan ülkelerdeki etnik popülasyona daha fazla direkt uçuş imkanı sunacaklarını belirten Mine Aslan, bu kış sezonu bir başka etnik pazar olan Morokko'ya da Düsseldorf, Köln, Rotterdam ve Brüksel'den direkt uçuşların yaz boyunca devam edeceğini belirtti.

"İngiltere pazarından beklenti çok büyük"

Son 2 yıl boyunca tatil yapamayan İngiliz yolcunun tatili ne kadar özlediğini erken rezervasyon talebinden net bir şekilde ölçümlediklerini belirten Mine Aslan, Dalaman'a konumlandıracakları bir uçağın daha devreye girmesi ile İngiliz turisti 2022 yazında Girit, Rodos, Antalya, Bodrum ve Dalaman'a taşıyacaklarını anlattı.

Geçtiğimiz günlerde açıkladıkları Danimarka pazarında yapacakları hamlelerin de altını bir kez daha çizen Aslan, "Gelecek yaz için iddialı olduğumuz pazarlardan biri de, konumlandıracağımız 3 uçakla Danimarka olacak. Danimarkalılara Kopenhag ve Billund çıkışlı Antalya, Bodrum, İzmir, Girit, Kos, Rodos, Mallorca, İbiza gibi klasik Akdeniz destinasyonlarının yanı sıra Gran Kanarya ve Tenerife gibi geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Corendon Airlines, 2022 yılında kapasite artışına gidecek

Düsselldorf, Antalya, Türkiye, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Corendon Airlines, 2022 yılında kapasite artışına gidecek - Son Dakika Ekonomi


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