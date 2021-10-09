Üye Girişi
Doğal taş proje yarışması ödülleri Efes Antik Kenti'nde sahiplerini buldu - Son Dakika

Doğal taş proje yarışması ödülleri Efes Antik Kenti'nde sahiplerini buldu

09.10.2021 12:41
Doğal taş proje yarışması ödülleri Efes Antik Kenti'nde sahiplerini buldu

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye'nin önemli ihracat kalemlerinden olan mermerde son dönemde işlenmiş ürünlere geçiş yaşandığını, özellikle ABD pazarından daha fazla pay alınması gerektiğini belirtti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye'nin önemli ihracat kalemlerinden olan mermerde son dönemde işlenmiş ürünlere geçiş yaşandığını, özellikle ABD pazarından daha fazla pay alınması gerektiğini belirtti.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığının desteğiyle Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması'nın ödül töreni Efes Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Dünya Mimarlık Günü ile eş zamanlı olarak düzenlenen törende 402 başvuru arasından seçilen 7 projenin sahiplerine ödülleri verildi. Bu yıl ihracat yapan 30 mermer firması da farklı kategorilerde ödül aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye'nin dünya mermer rezervlerinin yüzde 33'üne sahip olduğunu, 15 milyar metreküp seviyesindeki dünya rezervinin 5 milyar metreküplük kısmının Türkiye'de bulunduğunu bildirdi.

Yılın 9 ayında 1,6 milyar dolarlık doğal taş ihracatı yapıldığını, bu tutarın yüzde 95'ini mermerin oluşturduğunu belirten Turagay, şunları ifade etti:

"Mermerde güzel bir gelişme var, blok mermerden işlenmiş mermere geçiliyor ve işlenmiş mermerin toplam ihracattaki payı yüzde 57'lere ulaşmış durumda. En önemli pazar ABD, toplam ihracatın yüzde 18'ini oluşturuyor. Bu pazarda daha yüksek pay almamız lazım, onun için daha fazla çalışılması lazım. Geçen sene ilki, bu sene ikincisi yapılan AMORF Tasarım Yarışması gençlerin önünü açmak ve destek olmak için önemli bir yarışma. İhracatçılarımız bir nefer gibi sabahtan akşama kadar çalışarak Türkiye'nin ihracatını geçen ay 20,8 milyar dolara çıkarttılar. İhracatımızdaki artış eylül döneminde yüzde 30'ları buldu, 160 milyar dolara çıktı. Hedefimiz 210 milyar dolar ama bunu da hep beraber çalışarak geçeceğiz."

"İnadına üretim, inadına ihracat"

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de Türkiye'nin doğal kaynaklarının yanında sektörel tecrübesi, lojistik avantajı ve öncü teknolojileri kullanması sayesinde dünya doğal taş piyasasının önemli oyuncularından biri konumunda bulunduğuna işaret etti.

Gülle, şunları kaydetti:

"300 binden fazla istihdam üreten doğal taş sektörü, ülkemizin tanıtımına sağladığı katkıyla da büyük önem taşıyan bir sektör. Vatikan'daki bazı bazilikalarda sütun ve kaplamalar Afyon İscehisar mermeridir, ABD'de Beyaz Saray'da yetkililerin basın açıklamaları yaptıkları alanda kullanılan mermer Elazığ Vişne'dir, Alman Parlamentosu, Fransa Parlamentosu, ABD Temsilciler Meclisi, Disneyland ve sayısız önemli mekan Türk mermerleriyle süsleniyor."

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, ihracatı bu yıl sonunda 6 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Madencilik sektöründeki 16 sivil toplum kuruluşu olarak 'inadına üretim, inadına ihracat' sloganıyla güçlerimizi birleştirdik. Sektörün toplam ihracatını yılın 9 ayında yüzde 48 artırarak 3 milyar dolardan 4,4 milyar dolara taşıdık." ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer de Türkiye'nin doğal taş özelinde stratejik bir konumda bulunduğunu, dünya geneli pazar payı sıralamasında Çin ve Hindistan'ın ardından yüzde 10,3'lük payla üçüncü sırada yer aldığını bildirdi.

Ödül törenine, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu ve Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu da katıldı.

Doğal Taş, Türkiye, İhracat, Efes, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğal taş proje yarışması ödülleri Efes Antik Kenti'nde sahiplerini buldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çin'den Tayvan'a zeytin dalı: Barışçıl yollarla yeniden birleşelim 12:49 Çin'den Tayvan'a zeytin dalı: Barışçıl yollarla yeniden birleşelim Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak 12:36 Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak 12:23 "Havana Sendromu" ABD'den sonra şimdi de Almanya'da görüldü
Her yerde aranan şüphelileri, eğlence mekanında çektirdikleri fotoğraf ele verdi 12:20 Her yerde aranan şüphelileri, eğlence mekanında çektirdikleri fotoğraf ele verdi YPG'li terörist Adana'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı 12:09 YPG'li terörist Adana'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı Fatih Terim'in istediği transferler için 15 milyon euro bütçe ayrıldı 12:06 Fatih Terim'in istediği transferler için 15 milyon euro bütçe ayrıldı
Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber 11:52 Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber Son dakika! A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı 11:42 Son dakika! A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı

Son Dakika Haberleri
12:49 Çin'den Tayvan'a zeytin dalı: Barışçıl yollarla yeniden birleşelim
12:37 Sokakta yarı çıplak hırsız kovaladı! O anlar saniye saniye kameralarda
12:35 Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak
12:24 Ağrıları artmasına rağmen koronaya yakalanmaktan korktuğu için hastaneye gitmeyen vatandaş felç kaldı
12:23 "Havana Sendromu" ABD'den sonra şimdi de Almanya'da görüldü
12:22 Alpaslan Öztürk'ün sosyal medya paylaşımı başına dert oldu! Rumenler özür bekliyor
12:16 İstanbul Havalimanı'nda unutulan eşyaları 3'te 1 fiyatına satın almak isteyenler kuyruk oluşturdu
12:05 Fatih Terim'in istediği transferler için 15 milyon euro bütçe ayrıldı
11:48 Marmara Denizi'ndeki balıklarla ilgili araştırma verileri uzmanları telaşlandırdı
11:41 Son dakika! A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı
Tarihin en büyük grip salgını! Uzmanlar Tarihin en büyük grip salgını! Uzmanlar "Bu yıl gripten 60 bin kişi ölebilir" diye uyardı         
12:52
Sokakta yarı çıplak hırsız kovaladı! O anlar saniye saniye kameralarda Sokakta yarı çıplak hırsız kovaladı! O anlar saniye saniye kameralarda         
12:37
Ağrıları artmasına rağmen koronaya yakalanmaktan korktuğu için hastaneye gitmeyen vatandaş felç kaldı Ağrıları artmasına rağmen koronaya yakalanmaktan korktuğu için hastaneye gitmeyen vatandaş felç kaldı         
12:25
Alpaslan Öztürk'ün sosyal medya paylaşımı başına dert oldu! Rumenler özür bekliyor Alpaslan Öztürk'ün sosyal medya paylaşımı başına dert oldu! Rumenler özür bekliyor         
12:22
İstanbul Havalimanı'nda unutulan eşyaları 3'te 1 fiyatına satın almak isteyenler kuyruk oluşturdu İstanbul Havalimanı'nda unutulan eşyaları 3'te 1 fiyatına satın almak isteyenler kuyruk oluşturdu         
12:16
Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı         
12:07
Çerezlik kabak çekirdeğindeki rekolte ve fiyat üreticinin yüzünü güldüürdü Çerezlik kabak çekirdeğindeki rekolte ve fiyat üreticinin yüzünü güldüürdü         
11:54
Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı         
11:49
Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar         
11:13
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
10:46
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis         
10:36
Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor         
10:24
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 12:57:11. #1.12#
SON DAKİKA: Doğal taş proje yarışması ödülleri Efes Antik Kenti'nde sahiplerini buldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement