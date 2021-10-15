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Dündar, çarşı esnafı ile buluştu - Son Dakika

Dündar, çarşı esnafı ile buluştu

15.10.2021 15:42
Dündar, çarşı esnafı ile buluştu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihi çarşı ve hanlar bölgesi esnafı ile bir araya geldi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihi çarşı ve hanlar bölgesi esnafı ile bir araya geldi. Başkan Dündar, bütün dünyayı etkisi altına alan ve ekonomik açıdan sıkıntılar yaşanmasına sebep olan korona virüsle mücadele noktasında her zaman esnafın yanında olduklarını ifade etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihi çarşı ve hanlar bölgesinde yaşanan sıkıntıları dinleyip, çözüm konusunda fikir alışverişinde bulunmak için bölge esnafı ile bir araya geldi. Çarşı esnafı, kendilerine verdiği destek ve yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Dündar'a teşekkür etti.

Başkan Dündar, özellikle bütün dünyayı etkisi altına alan ve ekonomik açıdan büyük sıkıntıların yaşanmasına sebep olan korona virüs salgını ile mücadele noktasında yapılabilecek ortak çalışmalar konusunda esnaf ile istişarede bulundu. Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Yönetimi tarafından vatandaşların gönül rahatlığıyla çarşıya gelerek, güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmelerini sağlamak maksadıyla bölge esnafının ve çalışanların aşı olması, aşı olmayanların ise düzenli olarak test yaptırması konusunda yürütecekleri çalışmayı dinleyen Dündar, "Türkiye'de şu an resmi kurumlarda bu tarz uygulamalar konuşuluyor. Sizlerin özel sektör olarak bunu düşünmeniz bence Türkiye'ye örnek bir çalışma. Destek noktasında bizler de sizlere yardımcı olmaya hazırız. Buraya gelen vatandaşların korona virüse karşı mücadele olduğunu bilmesi lazım" dedi.

Osmangazi Belediyesi olarak çarşı ve hanlar bölgesinin her noktasında çalışma yaptıklarına vurgu yapan Başkan Dündar, "Tarihi dokuya sahip çıkmak, bizim için temizlik işleri gibi rutin bir hizmet haline geldi. Bu alanda öncü belediyeyiz. Şimdi tüm Türkiye'deki belediyeler bu tarz çalışmalar için elinden gelen gayreti gösteriyor. Tarihi çarşı ve hanlar bölgesinde bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında Ulucami Caddesi, çarşı ile bütünlük oluşturacak şekilde yenilendi. İpek Han ve Bedesten arasında kalan bölgede üst örtü yenilenerek estetik ve şeffaf hale getirildi. Çarşı zeminine yapılan granit ve kesme taş uygulaması caddeyi konforlu ve Bursa'nın tarihi kimliğine yakışır bir görüntüye kavuşturdu. Tuzpazarı, Uzun Çarşı ve Okçular çarşılarında cam çatılarını yeniledik. Şimdi çarşıdaki her sokağın üstünün örtülmesi yönünde bize talep geliyor. Sürekli bir hareket halindeyiz. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ne değer katacak, ekonomik hareketlilik kazandıracak çalışmalar yapmaya önem veriyoruz. Ancak asıl önemli olan yapılanlara sahip çıkılması. Buraya sahip çıktığımız oranda hem esnafımız hem şehrimiz hem de ülkemiz kazanacaktır" dedi.

"Çarşının cam çatısını yeniledik"

Tuzpazarı, Uzun Çarşı ve Okçular Çarşısı'nın eskiyen ve güneşten zarar gören cam çatı sisteminde yürütülen tadilat çalışmaları hakkında esnafa bilgiler veren Başkan Dündar, "Camlarda kırıklar oluşmuş ve üzerindeki güneş engelleyici filmler eskimişti. Camlar yenilendi ve güneşi engellemesi için yeni filmler çekildi. Çatının yan taraflarından gelen rüzgar ve yağmurun engellenmesi için bize talepler geldi. Arkadaşlarımız bu konuda uzun zamandır çalışıyor. Ancak çatı kaplamanın düz bir şekilde değil de dalgalı yapıda olmaması bu çalışmayı biraz zorlaştırıyor. Kullanılacak malzemenin yangına dayanıklı olması gerekiyor. O tarzda bir malzemeyi kullandığımızda da çatı bu yükü kaldırmıyor. Arkadaşlarımız bu çalışma için yeni malzemeler araştırıyor. Hafif bir malzeme ile çatının yan taraflarını kapatıp yağmurun ve rüzgarın girmesini engellemek istiyoruz" diye konuştu.

Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş de, korona virüs nedeniyle ortaya çıkan sağlık, ekonomik ve sosyal alandaki sorunları en aza indirmek adına esnafın aşılanması ve düzenli test yaptırması noktasında çalışma başlattıklarını ifade etti. Çarşıların güvenli olduğunu vatandaşlara hissettirmek adına böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren Altıkardeş, Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a da hem esnafa verdiği desteklerden hem de çarşı ve hanlar bölgesinde yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini sundu. - BURSA

Mustafa Dündar, Osmangazi, Türkiye, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dündar, çarşı esnafı ile buluştu - Son Dakika Ekonomi


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