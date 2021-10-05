Ezber Bozan Tasarım Yarışması'nın ödül töreni İzmir'de gerçekleştirildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatta yakalanan başarıyı sürdürülebilir hale getirmek istediklerini ifade etti.

Ticaret Bakanlığının desteğiyle Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği önderliğinde Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve Ege Maden İhracatçıları Birliğinin birlikte düzenlediği mobilya, tekstil ve doğal taşın bir arada kullanılacağı "Ezber Bozan Tasarım Yarışması"nın ödül töreni İzmir'de bir otelde gerçekleştirildi.

Ödül töreninde konuşan Gülle, tasarıma önem veren yarışmalara katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Gençlerin ihracatın içinde daha fazla yer alması gerektiğine değinen Gülle, bu yarışmaların da buna destek olduğunu belirtti.

2026 hedefi 300 milyar dolar

Salgın sürecinde Türkiye'nin ihracatında peş peşe rekorlar kırıldığını hatırlatan Gülle, "Yıllık ihracatta 200 milyar doları geçtik. 207 milyar dolar olan sene sonu ihracat hedefini bu ay itibariyle 212 milyar dolara getirdik. Açıkladığımız en son eylül ayı ihracatı 20 milyar doların üzerine çıktı. Bu çok büyük bir başarı. Bizim bunu sürdürülebilir hale getirebilmemiz gerek. Her ay 20 milyar dolarlık ihracatla gelecek yıl 250 milyar doları yakaladığımızı göreceğiz. 2026'daki hedefimiz 300 milyar dolar." diye konuştu.

Hedeflenen ihracata katma değeri yüksek, tasarımsal ve Ar-Ge ürünleriyle ulaşacaklarına işaret eden Gülle, "Milyonlarca ton ihracatı, milyonlarca ton ihracatın üzerine koyarak yapmak yerine kilogram başına değeri artıracak işler yapmamız lazım. İşin içerisine akıl, fikir katacağız." dedi.

Gençliğin olduğu her yerde dinamizm, enerji ve yenilik olduğunu vurgulayan Gülle, TİM olarak inovatif ve tasarımsal işlere çok önem verdiklerini aktardı.

"Yarışmaya 677 başvuru yapıldı"

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı da yarışmanın "Fütüristik Çalışma Alanı Mobilyaları" temasını güncel koşullar çerçevesinde salgını göz önüne alarak kurguladıklarını ifade etti.

Yarışma kapsamında 60'ın üzerinde üniversiteyle çevrim içi tanıtım toplantıları düzenlendiklerine değinen Yağcı, "Detaylar hem çevrim içi hem fiziki olarak öğrencilerimize aktarıldı. Yarışmaya öğrenci ve profesyonel toplam 677 başvuru alındı. 509 öğrenci, 168 profesyonel tasarım geldi. Toplam 92 farklı üniversiteden başvuru alındı. Bu rakamlar yarışmaya ilgilinin ne denli yüksek olduğunun ispatı. Bunların ötesinde, tasarımcılarla sektörü bir araya getirmiş oluyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından plaketleri takdim edildi.

Öğrenci ve profesyonel olmak üzere 2 kategoride düzenlenen yarışmada, öğrenci kategorisi birincisi "SC ROLD" isimli projesiyle Büşra Yiğit olurken, Erdener Atasaray, "HEALTHY WORK" isimli projesiyle profesyonel kategoride birincilik ödülünü almaya hak kazandı.

Öte yandan Eskişehir Teknik Üniversitesine de 101 başvuruyla "En Çok Katılım Sağlayan Üniversite" ödülü verildi.