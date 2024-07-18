Ekonomi Gazetecileri Derneği Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ekonomi

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'nin kazananları törenle açıklandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar ile çok sayıda birlik ve dernek başkanı katıldı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve EGD Yönetim Kurulu Başkanı Recep Erçin'in açılış konuşmalarını yaptığı törende 13 dalda ödül verildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da törene gönderdiği mesaj okundu. Bakan Bolat, mesajında, Türkiye'deki ve dünyadaki ekonomik gelişmelerin nabzını tutan, mesleğe olan tutkuları sayesinde hazırladıkları güçlü haber içerikleriyle kamuoyunu aydınlatan basın mensuplarının çabasının kendilerine de önemli bir güç kattığını belirtti.

"Sadece bizleri değil, sokaktaki vatandaşı da bu konuda bilgilendiriyorsunuz hatta eğitiyorsunuz"

İTO Başkanı Avdagiç, törende yaptığı konuşmada, yıl boyunca ekonomi gazetecilerinin yaptığı çalışmaları, kendileriyle paylaştıkları bilgileri takip ettiklerini ve onların verdiği bu güzel bilgilerle beslendiklerini söyledi.

Avdagiç, "Hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki ekonomik gelişmeleri çok daha yakından takip etme, izleme ve bilgilenme imkanı buluyoruz. Sizler emin olun sadece bizleri değil, sokaktaki vatandaşı da bu konuda bilgilendiriyorsunuz hatta eğitiyorsunuz." diye konuştu.

Ekonomi gazetecilerinin Türkiye'de yatırımlarla, harcamalarla ve tasarrufla ilgili de toplumsal bir bilinçlenmeye katkı yaptıklarını ifade eden Avdagiç, "Burada ekonomi anlamı bağlamında bir kültür oluşmasını da sağlıyorsunuz. Dolayısıyla gerçekten ekonomi gazetecileri, ekonominin dostu diye özellikle ifade etmek istiyorum. Sizler aynı zamanda üretimin, ihracatın, istihdamın dostusunuz. Bu konuda ön açıcı çalışmalar yapıyorsunuz." dedi.

EGD Başkanı Recep Erçin de ödül başvurularının seçkin bir jüri tarafından iki aşamalı olarak değerlendirildiğini belirterek, ödül alanları tebrik etti.

Ödüller sahiplerini buldu

Yazılı basında En İyi Haber ve Araştırma "Kapalıçarşı dövizde yeniden operasyon merkezine dönüştü" haberi ile Nasıl Bir Ekonomi gazetesinden Yener Karadeniz'e verildi.

İnternette Sinan Sayrugaç anısına verilen En İyi Haber ve Araştırma ödülüne "SPK'dan teknoloji şirketlerinin halka arzında kritik adım geliyor" haberi ile Superhaber.com'dan İbrahim Acar layık görüldü.

Yazılı basında Söyleşi/Röportaj kategorisinde "Artık konuşma zamanı'" söyleşisi ile Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç ödül aldı.

Osman Arolat Yılın Yazarı ödülünün sahibi ise Patronlar Dünyası yazarı Necla Dalan oldu.

Televizyonda Yılın Ekonomi Programı'na "Piyasa Masası" ile Bloomberg HT'den Zeynep Erataman, radyoda Yılın Ekonomi Programı'na ise "Süheyla Yılmaz'la İşbaşı" ile Bloomberg HT Radyo'dan Süheyla Yılmaz layık görüldü.

Esen Salihoğlu Yerel Basın Ödülü'nü de Yenigün'deki "Kuzuların sessizliği" başlıklı haberi ile Kenan Yeşil aldı.

AA Başmuhabiri Temizer'e Nezih Demirkent Özel Ödülü verildi

Nezih Demirkent Özel Ödülü'ne " İsrail, Gazze'nin enerji kaynaklarını da 'işgal' ediyor" haberi ile layık görülen AA Enerji Haberleri Başmuhabiri Murat Temizer'e ödülünü İTO Başkanı Avdagiç verdi.

Namık Ahıska Özel Ödülü'nü, "Benden korkmanıza gerek yok" haberi ile Yeni Şafak gazetesinden Orhan Orhun Ünal, Bülent Yardımcı Özel Ödülü'nü "Whatsapp grubuyla çoban transferi" haberi ile Akşam gazetesinden Arzu Kurum, Barış Bektaş Grafik Tasarım Özel Ödülü'nü de "Doğalgaz Diplomasisi" haber tasarımı ile Dünya gazetesinden Ersin Tekkol aldı.

Metiner Sezer Jüri Teşvik Ödülü'ne ise "MB Başkanı Karahan'ın Para Politikasına Bakışı" haberi ile Bloomberg Businesweek'den Yarkın Sun layık görülürken, Jüri Özel Ödülü, "Ev satışında çirkin oyunlar" haberi ile Hürriyet gazetesinden Emre Eser'e verildi.