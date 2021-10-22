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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Nebati, "TÜİK ve Merkez Bankası için algı çalışması yürütüyorlar" - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Nebati, "TÜİK ve Merkez Bankası için algı çalışması yürütüyorlar"

22.10.2021 12:53
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Nebati,

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimi koordinesinde düzenlenen "Ekonomi Buluşmaları" programı Ataşehir'de gerçekleştirildi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimi koordinesinde düzenlenen "Ekonomi Buluşmaları" programı Ataşehir'de gerçekleştirildi. Programa Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati ve iş dünyasının temsilcileri katılım sağladı. Program kapsamında konuşan Bakan Yardımcısı Nebati, "Pandemi de dünya ülkeleri fabrikalarını kapanırken biz üretmeye devam ettik. Geçen yıl Çin 'den sonra en çok büyüyen ülke Türkiye oldu" dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Nebati, Ak Parti İl Başkanlığı tarafında organize edilen 'Ekonomi Buluşmaları' programında iş dünyasının temsilcileriyle Ataşehir'de bir araya geldi. Toplantıda mevcut ve ileriye dönük sanayi, ekonomi ve istihdam konuları görüşüldü. Programa Bakan Yardımcısı Nebati'nin yani sıra Ak Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Han, Ak Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gıyaseddin Gergin, ilçe yöneticileri ile özel ve kamuda faaliyet gösteren iş insanları katılım sağladı.

"Merkez Bankası ve TÜİK için algı operasyonu yapıyorlar"

Programda konuşan Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, " Türkiye'de bir şeyler oluşturulmaya çalışılıyor. 'merkez bankası'na güvenmeyin, TÜİK'e güvenmeyin' şeklinde bir algı çalışması yapılıyor. Son zamanlarda başla merkez Bankası bürokratları olmak üzere resmi görevlilerin dahi tehdit edildiği noktaya kadar ulaştığı bir zihniyetin ortaya çıktığını görmüş bulunmaktayız. Yine aynı şekilde TÜİK' e de algı operasyonları yürütülüyor. İftira atıp siyasi prim yapmak birileri için önemli olabilir. TÜİK'in istatistikleri Avrupa Birliği ve dünya genelinde geçerli olan tüm yöntemler kullanılarak hesaplanıyor. Böylesine açık ve şeffaf olan bir noktada TÜİK'in ve Merkez Bankası'nın verileriyle uğraşıp aynı zamanda resmi olmayan kurumların verilerini doğruymuş gibi kamuoyu ile paylaşmak ülkeye ciddi zararlar verir" diye konuştu.

"Geçen yıl Çin'den sonra en çok büyüyen ülke Türkiye oldu"

Büyüme oranlarına ilişkin konuşan Bakan Yardımcısı Nebati, "Büyüme ile ilgili söylediklerimizi bir masal olarak addediyorlar. Türkiye 2020 yılında kapalı olmasına rağmen Mart ayının ortası ile birlikte bizim o dönemdeki söylemleriniz çok açıktı. Türkiye yıl sonunda büyüyecek. Kredileri genişlettik, çok ucuz oranlarla piyasayı fonladık. O dönemde biz bunu yaparken fabrikalar çarklarını devam ettirdiler. Dünyada fabrikalar dururken, fabrikalar kapanırken bizler üretmeye devam ettik. Çünkü dünyada tedarik ve öğretimde problem varken Türkiye durmadan üretmeye devam etti. Geçen yıl Çin'den sonra en çok büyüyen ülkenin Türkiye olduğunu övünçle söyleyebiliriz. Geçen yılın ikinci çeyreğindeki küçülmeden sonra sürekli büyüme halindeyiz. İhracatımızda ki güçlü artış sayesinde cari işlemler dengesinde cari açığımız 23 milyar dolara kadar geriledi. İyileşme devam ediyor" dedi.

"Afrika gibi ülkelerle Turkovac aşısını paylaşacağız"

Sözlerine devam eden Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, "Ne işiniz var Afrika'da diyen iki güruh belirdi. Birisi Fransa başkanı Macron bir de Türkiye'de maalesef birtakım mahfiller çıktı. Biz Afrika'ya gitmeye devam edeceğiz. Afrika'da büyükelçiliklerimiz muhteşem işlere imza atıyorlar. Afrika'da olmaya devam edeceğiz. Afrika ile olan ilişkilerimizi Fransa- Afrika ilişkileri gibi değil dostane ve kardeşçe kuracağız. Salgınla mücadele kapsamında Turkovac aşısını da başta Afrika gibi ülkeler olmak üzere bütün geri kalmış ülkelerle paylaşacağız" dedi. - İSTANBUL

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Nebati, TÜİK ve Merkez Bankası için algı çalışması yürütüyorlar
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Nebati, TÜİK ve Merkez Bankası için algı çalışması yürütüyorlar
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Nebati, TÜİK ve Merkez Bankası için algı çalışması yürütüyorlar
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Nebati, TÜİK ve Merkez Bankası için algı çalışması yürütüyorlar
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Nebati, TÜİK ve Merkez Bankası için algı çalışması yürütüyorlar

Nurettin Nebati, Merkez Bankası, Ataşehir, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Nebati, 'TÜİK ve Merkez Bankası için algı çalışması yürütüyorlar' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Nebati, "TÜİK ve Merkez Bankası için algı çalışması yürütüyorlar" - Son Dakika
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