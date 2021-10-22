İhracatçı ile lojistik sektörü aynı portalda buluşuyor

Türkiye Lojistik Portalı, ihracatçı ile lojistik sektörü arasında köprü olacak

İSTANBUL - TİM'in kurduğu Türkiye Lojistik Portalı'nda hem ihracatçı hem üye olan lojistik firmaları kazanacak. İhracatçıların ürün teslimatı planlamasında yeni alternatiflere kavuşması hedeflenirken lojistik sektörünün ise atıl kapasitesini kullanma fırsatına sahip olması bekleniyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı ile taşımacılık sektörü arasında dijital köprü vazifesi görecek Türkiye Lojistik Portalı'nı faaliyete geçirdi. TİM Başkanı İsmail Gülle'nin ev sahipliğinde düzenlenen lansmana TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak, Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şahap Çak, Gemi Brokerleri Derneği Başkanı Orhan Semih Dinçel, Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği Başkanı Pınar Kalkavan Sesel, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri DerneğiBaşkanı Ayşem Ulusoy, Vapur Donatları ve Acenteleri Derneği Genel Müdürü Muhammet Ali Şeyda katıldı. TİM Başkanı İsmail Gülle, portalın ücretsiz bir şekilde hizmet vereceğini belirterek, "Kendi lojistik kaynaklarımızın verimliliğini artıracak, ihracatçılarımız ile lojistik sektörü arasında dijital bir köprü vazifesi görecek Türkiye Lojistik Portalı'nı bugün hayata geçiriyoruz" dedi.

"5 yıl içerisinde 250 milyon tona yaklaşacağız"

Törende yaptığı konuşmada, Türk ihracatcısının başarısına dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle "Son 12 ayda, 212 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek yıllık hedefimizi şimdiden aşmayı başardık. Şimdi yeni hedefimiz, 300 milyar dolara ulaşmak. Tonaj bazında da ciddi bir artış söz konusu. 2010'da 95 milyon ton ihracat yaparken, bugün 172 milyon tonu aşmış durumdayız. 5 yıl içerisinde, bu rakamın 250 milyon tona yaklaşacağını öngörüyoruz. Bu kutsal formayı giydiğimiz, ilk kez ihracat yaptığımız gün artık sadece kendimiz için değil sektörümüz için, ülkemiz için, takımımız için koşmaya başladık. Yeri geldi zorluklarla karşılaştık, yeri geldi ödüllerle başarılarımızı paylaştık. Yeri geldi, taktik değiştirerek başka ülkeleri hedefledik. Elimizde bavulumuzla, ayak basmadık tek bir ülke dahi bırakmayarak sürekli koştuk. İşin özü, bu formanın hakkını verebilmek. İhracat ailesi, tüm zorluklara rağmen bu formanın hakkını teslim etti. Başarılarımızın sonucunda, küresel ticarette artık yeni bir ligdeyiz. Bu aileye, bu inanca, bu gayrete zaten şampiyonluk yakışırdı; çok şükür ki öyle de oldu. Bu takımda yalnız değildik. Biz üretirken lojistik sektörümüz ürünlerimizi sırtlayarak dünyayla buluşturdu. Tüm bu başarılara, en büyük paydaşımız olan Türk lojistik sektörüyle birlikte imza attık. Dile kolay, ortalama ihracat mesafemiz 3 bin 73 kilometreyi buldu. Tüm bu başarılar, küresel ticaretin derinden etkilendiği pandemi döneminde gerçekleşti" dedi.

"Portal sayesinde ürünlerimizi hızlı ve en uygun maliyetlerle ulaştıracağız"

Portalın küresel lojistik sorununa yerli bir çözüm getirme amacını taşıdığını vurgulayan Gülle, şöyle devam etti: "Pandemide ardı ardına yaşanan talep ve arz şokları, küresel navlun fiyatlarını da oldukça etkiledi. Baltık kuru yük endeksi, pandemi öncesi dönemde 900 seviyelerindeyken son dönemde 5650 puana kadar yükseldi. Uzak Doğu, ABD ve Afrika kıtasına yapılan taşımalarda maliyetler 2 bin dolardan 15 bin dolar seviyesine çıktı. Evet, sorun küresel ancak çözüm ulusal. Kendi lojistik kaynaklarımızın verimliliğini artıracak, ihracatçılarımız ile lojistik sektörü arasında dijital bir köprü vazifesi görecek Türkiye Lojistik Portalı'nı bugün hayata geçiriyoruz. Portalımızı, lojistik sektör temsilcileri ve ihracatçılarımızla gerçekleştirdiğimiz istişareler sonucunda nihai şekline kavuşturduk. Portalımız ile ürünlerimizi dünyanın dört bir köşesine, en uygun araçla, en uygun zamanda, en uygun maliyetlerle ulaştıracağız. Portalımıza üye olan ihracatçı da lojistikçi de kazanacak. İhracatçılarımız hem ürün teslimatı planlamasında yeni alternatiflere kavuşacak hem de daha uygun fiyatlardan yararlanacak. Lojistik sektörümüz ise, atıl kapasitesini kullanma fırsatına sahip olurken aynı zamanda farklı sektörlerden ihracatçılarla iş yapma imkanını yakalayacak. Yani tam bir kazan-kazan mekanizması hayat bulacak.

"İhraç malları taşıyan araçların dönüş yükü bulmasına da yardımcı olacak"

Türkiye Lojistik Portalı'nın ihraç malları taşıyan araçların dönüş yükü bulmasına da yardımcı olacağını kaydeden Gülle "Son derece sade bir arayüzle tasarladığımız portalımıza, vergi kimlik numaralarımızla üye olabileceğiz. Lojistik firmalarımız da yetki belgelerini ibraz ederek platformumuza kaydolabilecek. İhracatçı, kendi yük bilgilerini platforma girerek ilan oluşturacak. Lojistik sektörümüz de bu ilanlarda filtreleme yaparak kendi hat ve programlarına uygun yükleri bulacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak nasıl ki ihracatçımızın üretim, pazarlama, inovasyon, markalaşma ve tasarım alanlarında yanındaysak lojistikte süreçlerinde de yanındayız. Çünkü sürdürülebilir bir ihracat sözleşmesi, bu süreçlerin tamamı sonucunda gerçekleşir. ve sözleşmenin aslı 'sözdür'. Türk ihracatçısı sözünü tutandır. Ulaştırma da, bu sözün en önemli ayağıdır. Türk Hava Yolları ile ihracatçılarımıza önemli avantajlar sunan TİM-THY Hava Kargo Protokolü'nü imzaladık. Geçtiğimiz ay, ihracatçılarımızdan gelen talepler neti-cesinde protokolümüzün kapsamını daha da genişlettik. Bugün, Türkiye Lojistik Portalımız ile bir kez daha sözümüzü tutmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Lojistik Portalı nasıl çalışıyor?

İhracatçılar, vergi kimlik numaraları ve firma yetkilisi belgeleriyle turkiyelojistikportali.com'a üye olabiliyor.

Lojistik sektörü firmaları uluslararası taşımacılık belgelerini ve firma yetkilisi belgelerini ibraz ederek üyelik başvurusu yapabiliyor.

Yüklenen belgelerin TİM yetkilileri tarafından incelemesi sonrası iki taraf da sisteme kolayca dahil olabiliyor.

Türkiye Lojistik Portalı'na üye olan ihracatçılarımız, yurt dışına göndermeyi planladıkları yüklerine ait bilgileri girerek bir yük ilanı oluşturuyor. Yüklerine ait gönderim tarihi, ağırlık, ebat, tercih edilen gönderim türü, varış noktası bilgileri gibi detaylı tanımlar ile taşımacılık sektörü temsilcilerinin beklediği detaylı sorular baştan cevaplanmış oluyor.

Lojistik Sektörü yetkilileri, bu yük ilanları arasında filtreleme yaparak kendi hat ve programlarına uygun olan yük ilan sahipleri ile irtibat kurma talebinde bulunabiliyor.

Yük ilan sahibi ihracatçının e-posta yolu ile bilgilendirilmesini veya portalda kendisine yapılan iletişim taleplerini görüntüleyebiliyor.

Onaylanan iletişim talepleri ile lojistik sektör yetkilileri yük sahibi firmaların iletişim bilgilerine erişebiliyor. Böylece bir araya gelen iki sektör temsilcisi aralarında anlaşarak yükün güvenli bir şekilde taşınmasını sağlıyor.