Üye Girişi
Karabük'te hijyen malzemeleri üreten lisenin yıllık cirosu 1 milyon lira - Son Dakika

Karabük'te hijyen malzemeleri üreten lisenin yıllık cirosu 1 milyon lira

15.10.2021 11:02
Karabük'te hijyen malzemeleri üreten lisenin yıllık cirosu 1 milyon lira

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde talebin hızla arttığı hijyen malzemeleri üretimine ağırlık veren Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yılda yaklaşık 1 milyon lira gelir elde ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde talebin hızla arttığı hijyen malzemeleri üretimine ağırlık veren Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yılda yaklaşık 1 milyon lira gelir elde ediyor.

Okulun kimya teknolojisi alanında eğitim gören öğrencileri, öğrendikleri teorik bilgileri laboratuvarlarda uygulamaya dönüştürüyor.

Salgın döneminden önce öğretmenleri gözetiminde küçük çapta hijyen malzemesi üretimine başlayan öğrenciler, tüm dünyada etkisini gösteren Kovid-19'un ardından taleplerin çoğalmasıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Okulda yılda 480 ton dezenfektan, kolonya, çamaşır suyu, yüzey temizleyici ve sıvı sabun gibi 14 çeşit hijyen malzemesi üreten öğrenciler, tüm okulların ve bazı kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılıyor.

Okulun yılda yaklaşık 1 milyon lira gelir elde etmesini sağlayan öğrenciler, bir yandan da aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

"Üretime katkı yapmaya çalışıyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, bütün okulların dezenfektan ve hijyen malzemeleri ihtiyacını buradan karşıladıklarını anlattı.

Aynı zamanda emniyet, jandarma, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gibi kurumlara da malzeme gönderdiklerini aktaran Akbaş, "Salgın döneminde üretimimizi artırdık. Döner sermayemiz çalışıyor. Üretime katkı yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Akbaş, meslek liselerinin kara gün dostu olduğunu vurgulayarak, hem okulların hem de diğer kurumların ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.

"14 çeşit ürün üretebiliyoruz"

Kimya öğretmeni Kamer Kurtul da salgın sürecinde dezenfektan, hijyen ve temizlik maddesi üretim atölyesini kurduklarını dile getirdi.

Okulun kimya teknolojisi alanında 5 öğretmen ve 20 öğrenciyle üretime devam ettiğini belirten Kurtul, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz hem bilgi ve becerilerini geliştiriyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Ürettiğimiz ürünleri kurumlarımıza ve dışarıya sattığımız için öğrencilerimiz pay alıyor. Aylık 40 ton civarında kapasiteye sahibiz. Yıllık 750 bin ile 1 milyon lira civarında da ciro yapmaktayız. Şu anda dezenfektan, el ve ortam dezenfektanı, hijyen maddeleri, çamaşır suyu ve sıvı sabun gibi 14 çeşit ürün üretebiliyoruz."

Kimya teknolojisi 11. sınıf öğrencisi Emircan Şirin de kimya laboratuvarında deneyler yaptıklarını, üretim atölyesinde ise öğrendikleri bilgileri pratiğe dönüştürdüklerini ifade ederek, bu yolla aile bütçesine katkı sağladıklarını söyledi.

Öğrencilerden Erdem Talha Yüksel de aldıkları eğitimin ardından laboratuvarda hijyen malzemesi hazırladıklarını dile getirdi.

Anadolu Lisesi, Karabük, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karabük'te hijyen malzemeleri üreten lisenin yıllık cirosu 1 milyon lira - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi 11:06 Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi 3 çocuk annesi kadının cansız bedeni, 10 metre derinlikteki kuyuda bulundu 10:51 3 çocuk annesi kadının cansız bedeni, 10 metre derinlikteki kuyuda bulundu Yol verme kavgası kanlı bitti! Taksi yolcusu, temizlik işçisini bıçaklayarak öldürdü 10:48 Yol verme kavgası kanlı bitti! Taksi yolcusu, temizlik işçisini bıçaklayarak öldürdü
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı 10:24 Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi 10:15 Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez dünya evine girdi 09:26 Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez dünya evine girdi
Eşinin boğazı kesilmiş olarak bulunmuştu! Kayıplara karışan otelci Nuri Yıldız'ın cansız bedeni bulundu 08:12 Eşinin boğazı kesilmiş olarak bulunmuştu! Kayıplara karışan otelci Nuri Yıldız'ın cansız bedeni bulundu Sigara ve otomobil vergisinde yeni karar! Cumhurbaşkanı'na vergileri üç katına çıkarma yetkisi verildi 08:00 Sigara ve otomobil vergisinde yeni karar! Cumhurbaşkanı'na vergileri üç katına çıkarma yetkisi verildi

Son Dakika Haberleri
11:05 Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi
11:05 Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı
10:51 3 çocuk annesi kadının cansız bedeni, 10 metre derinlikteki kuyuda bulundu
10:48 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları
10:48 Yol verme kavgası kanlı bitti! Taksi yolcusu, temizlik işçisini bıçaklayarak öldürdü
10:27 BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı
10:24 Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı
10:22 AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi
10:15 Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi
10:06 Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Marmaray'da devrim niteliğinde değişiklik! Yolcular artık telefonla konuşup internete dolaşabilecek Marmaray'da devrim niteliğinde değişiklik! Yolcular artık telefonla konuşup internete dolaşabilecek         
11:11
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı         
11:05
Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları         
10:49
BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı         
10:28
AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi         
10:23
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:07
FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş         
09:05
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış         
00:13
İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak         
19:31
Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti         
18:12
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Zehra Güneş, Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi         
17:10
Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta         
16:26
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı         
15:58
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 11:14:17. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te hijyen malzemeleri üreten lisenin yıllık cirosu 1 milyon lira - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement