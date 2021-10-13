Karabük'te üretilecek bitkiler, birlik aracılığıyla tüketiciye ulaştırılacak

Karabük'te "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" projesi kapsamında 45 dekar alanda yetiştirilecek safran ile tıbbi ve ıtri bitkiler, Safran ve Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve Pazarlama Birliği aracılığıyla tüketiciyle buluşturulacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansınca (BAKKA) desteklenen proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında Safran ve Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve Pazarlama Birliği kurulacak. Safranbolu genelinde 100 çiftçiye safran ve lavanta üretimine yönelik eğitim verilecek.

Pilot bölge belirlenen Gayza köyünde 15 dekar safran, 30 dekar lavanta olmak üzere 45 dekar arazide üretim gerçekleştirilecek. Projeyle 21 kadının tarımsal faaliyete başlaması öngörülüyor.

Yine bölgede temini kritik önem taşıyan safran soğanı üretilerek birlik üyesi çiftçilere kaliteli, yerli ve ucuz tedarik imkanı sağlanacak, katma değerli tarımsal üretim desteklenecek ve safran soğanı ithalatı azaltılacak.

Projeyle Safranbolu'da yetiştirilen ve "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın üreticileri ile ıtri ve tıbbi bitki yetiştiricilerinin, ürünlerini birlik aracılığıyla tüketiciyle buluşturması sağlanacak.

"Proje çalışmalarını 18 ayda bitirmeyi düşünüyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, Vali Fuat Gürel'in himayelerinde, milletvekillerinin destekleriyle bu sene güzel projeye imza attıklarını söyledi.

BAKKA tarafından desteklenen "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" projesinin kabul edildiğini belirten Ayvalık, şu anda projenin ön hazırlıklarını yaptıklarını kaydetti.

Ayvalık, proje kapsamında gelecek yıl 15 dekar alanda safran üretimi gerçekleştireceklerini bildirerek, "30 dekar alanda da lavanta bahçesi yapmayı düşünüyoruz. Bunun bir kısmını ilkbaharda, çoğunluğunu ise 2022'nin sonbaharında gerçekleştireceğiz." dedi.

Proje kapsamında alana ürün sergileme tesisi kurmayı düşündüklerini dile getiren Ayvalık, burada ürünlerin işlenmesi ve satışının yapılacağını vurguladı.

Ayvalık, aynı zamanda safranın dünden bugüne mistik havasını yaşatabilecek müze tarzında bir alanı, üreticilerin ve vatandaşların hizmetine sunmayı düşündüklerini dile getirerek, "Bu kapsamda hem aromatik bitki damıtması (distilasyon) tesisini hem de safran tarımında kullanılacak bütün alet ve makineleri almayı hedefliyoruz. Güzel bir projemiz olacak. Çalışmaları 18 ayda bitirmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz, safran üreticilerimizi, ıtri ve tıbbi bitki yetiştiricilerimizi birlik çatısı altında toplamak. Ürünlerinde kullanılan girdilerinin temini ve ürünlerinin satışını bu birlik marifetiyle yapmak." diye konuştu.