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Karadağ Türk yatırımcıları bekliyor - Son Dakika

Karadağ Türk yatırımcıları bekliyor

14.10.2021 14:46
Karadağ Türk yatırımcıları bekliyor

Karadağ Ekonomik Kalkınma Bakanı Jakov Milatovic, Türkiye'den yatırım beklediklerini ifade ederek, "Türkiye'yi Karadağ'a en çok yatırım yapan ilk 5 ülke arasında görmek istiyoruz.

Karadağ Ekonomik Kalkınma Bakanı Jakov Milatovic, Türkiye'den yatırım beklediklerini ifade ederek, "Türkiye'yi Karadağ'a en çok yatırım yapan ilk 5 ülke arasında görmek istiyoruz." dedi.

Milatovic, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Türkiye ile Karadağ arasındaki ticari ilişkilerin masaya yatırılması amacıyla İstanbul'da düzenlenen toplantının açılışında konuştu.

Türkiye'ye verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Milatovic, şunları kaydetti:

"Amacımız, sadece sorunları tartışmak değil, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri artırmak. Yeni fırsat pencereleri açmak istiyoruz. Karadağ, küçük bir ülke ama Türkiye ile ortak tarihi ve kültürel değerler taşıyor. Bu bizi daha güçlü ekonomik bağlara taşıyacaktır. Devlet başkanlarımızın hedeflediği ticaret hacmini iki katına çıkarma hedefini bizler de paylaşıyoruz. 250 milyon dolara 2 yılda erişmek iki ülke için de mümkün.

Karadağ hükümeti olarak Türk iş dünyasına yatırım fırsatları sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'yi Karadağ'a en çok yatırım yapan ilk 5 ülke arasında görmek istiyoruz. Şu an ilk 10'da yer alıyor. İkili ticaret hacmi yanında bu da bizim için ulaşılması gereken bir hedef. Ülkemizde 30 yıl üzerine ilk kez hükümet değişimi gerçekleşti ve iyi bir değişim oldu. Ben de dahil genç ve iş dünyası deneyimi yüksek kabine üyelerimiz var. NATO üyesiyiz ve bu istikrar sağlıyor. Hükümetimizin temel hedefi 2025'e kadar AB'ye üye olmak. Bununla ilgili süreç de devam ediyor. AB'nin genişleme politikası da devam ediyor ve bu onların da istediği bir durum."

"Karadağlı ticari partnerlerimizle iş birliği için hazırız"

DEİK Başkanı Nail Olpak da Türkiye ile Karadağ arasındaki ticaret hacmine ilişkin, "Ülkelerimiz arasında 120 milyon dolarlık bir ticaret hacmi bulunuyor. Ancak bu rakam Cumhurbaşkanımızın ağustos ayındaki Karadağ ziyaretinde dile getirmiş olduğu 250 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefimizden çok uzakta. Bunu iki katına çıkarmalıyız." dedi.

Karadağ'da Türk iş dünyası için birçok yatırım fırsatı bulunduğunu aktaran Olpak, "Karadağ'ın iş dostu bir hükümete sahip olması çok sevindirici. Diyalogla her sorunun üstesinden gelebiliriz. Karadağ'da iki ana fırsat bulunuyor; yatırımlar ve altyapı. 2 yıl önce 4 Ekim'de Karma Ekonomi Toplantısı yapmıştık, bunu tekrarlamalıyız. Karadağlı ticari partnerlerimizle iş birliği için hazırız." ifadelerini kullandı.

Salgınla birlikte iş dünyasına giren birçok kavram olduğunu anımsatan Olpak, "Dijitalleşme hayatımızın merkezine geldi. Artık yeni bir ekonomi var. Eski konsept; daha çok üretim yapanın rekabette daha güçlü olmasına dayanıyordu. Salgın, bize limitli tedarikçiye bağımlı kalmanın nasıl bir şey olduğunu ve yeni alternatifler yaratmamız gerektiğini öğretti." diye konuştu.

"Artık yeni bir ekonomik modele doğru gidiliyor"

Nail Olpak, artık yeni bir ekonomik modele doğru gidildiğini belirterek, "Salgın, rekabetçilikte öne çıkan ölçek ekonomisinin beraberinde getirdiği sınırlı kaynağa bağlı olmanın risklerini daha net ortaya çıkardı. Lojistikte artık mesafeyi değil, 'mümkünlüğü' konuşuyoruz. Salgında yakında olan hizmet veya ürüne erişimde yaşanan sorun da yenilik yaratmamız gerektiğine odaklandırdı. Tedarik zincirinde de artık yeni bir dönemi ve bağlantılarla oluşturulabilecek erişimleri konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeşil dönüşüme dikkati çeken Olpak, bunun yeni bir ekonomi yaratacağını, buna odaklanmaları gerektiğini, aksi halde bazı şeyleri kaçırmış olacaklarını söyledi.

DEİK/Türkiye-Karadağ İş Konseyi Başkanı Naser Alim de "Son zamanlarda karşılıklı üst düzey ziyaretlerin yapılması iş insanlarını çok memnun ediyor. Politik iklim iki ülke arasında ne kadar iyi olursa biz onu iş olarak fırsatlara çevirebiliyoruz. 16 Temmuz'da yeni hükümete ziyarette bulunduk, karşılıklı olarak yapılabilecekleri konuştuk ve iş insanları olarak Karadağ'ı hem seviyoruz hem de geçmişten gelen ortak bağlarımızı işe yansıtmayı arzuluyoruz." şeklinde konuştu.

Karadağ Türk yatırımcıları bekliyor
Karadağ Türk yatırımcıları bekliyor
Karadağ Türk yatırımcıları bekliyor
Karadağ Türk yatırımcıları bekliyor
Karadağ Türk yatırımcıları bekliyor

Togo Cumhuriyeti, Yatırım, Türkiye, Karadağ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karadağ Türk yatırımcıları bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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