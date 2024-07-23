Ekonomi Koordinasyon Kurulu, OVP ve yapısal reformları değerlendirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, OVP ve yapısal reformları değerlendirdi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, 2024-2026 dönemini içeren OVP'de öngörülen yapısal reformlarda gelinen aşama ile 2025-2027 dönemini kapsayan OVP'nin hazırlık sürecinin değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, ekonominin yol haritası olan 12'nci Kalkınma Planı ile OVP'de belirlenen eylemlerin etkin bir koordinasyon içinde uygulandığı ve olumlu sonuçlar alındığı ifade edildi. Ayrıca, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının yatırım ortamının iyileştirilmesi açısından olumlu bir gelişme olduğu vurgulandı.

23.07.2024 12:54
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, 2024-2026 dönemini içeren OVP'de öngörülen yapısal reformlarda gelinen aşama ile 2025-2027 dönemini kapsayan OVP'nin hazırlık sürecinin değerlendirildiği belirtildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, ekonominin yol haritası olan 12'nci Kalkınma Planı ile Orta Vadeli Program'da (OVP) belirlenen eylemlerin etkin bir koordinasyon içinde kararlılıkla uygulandığı ve olumlu sonuçları almaya devam edileceği belirtildi. Programın temel hedefi olan enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesine yönelik uygulanan politikalar sayesinde geçiş süreci tamamlandığı ve Haziran ayı ile birlikte dezenflasyon süreci başladığı aktarıldı.

Cari işlemler açığı önemli ölçüde gerilerken rezervlerin artmaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Azalan risk primimiz sayesinde ülkemizin dış finansmana erişimi artarken finansman maliyetleri de düşmektedir. Dış kaynak girişinin güçlenmesi ve Türk lirasına ilginin artması finansal istikrarı sağlamlaştırırken dezenflasyon sürecimize pozitif katkı sağlamaktadır. Programımızın oluşturduğu güven ortamı sonucunda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları not artırımına devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kurul'da ayrıca, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmış olmasının yatırım ortamının iyileştirilmesi bakımından olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiği vurgulandı.

Son dönemde uygulamaya alınan kamuda tasarruf ve verimliliği artırmaya yönelik tedbirler ile kayıt dışılığı azaltmaya ve vergide adaleti güçlendirmeye ilişkin düzenlemeleri içeren yeni vergi paketi mali disiplinin daha da iyileşmesini sağlayacağı ifade edilen açıklamada, "Programımızın nihai amacı sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye ulaşmak, fiyat istikrarının tesisi ile kalıcı refah artışını sağlamaktır. Bu süreçte, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerini kapsayan kalkınma odaklı politikalarımızla istihdam sağlamaya devam edeceğiz" denildi.

Bugünkü toplantıda ele alınan temel hususlara ise açıklamada şu şekilde yer verildi:

"2024-2026 dönemini içeren OVP'de öngörülen yapısal reformlarda gelinen aşama ile 2025-2027 dönemini kapsayan OVP'nin hazırlık süreci değerlendirilmiştir. Eylül ayında yayımlamayı planladığımız OVP ile temel politika önceliklerimiz korunacak, makroekonomik göstergeler ve yapısal reform gündemimiz son gelişmeler çerçevesinde katılımcı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. İklim değişikliğinin etkileri de göz önünde bulundurularak tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin temini amacıyla sulama tesislerinin enerji ihtiyacının içme suyu amacı taşımayan baraj ve göletlerin rezervuarlarında kurulacak güneş enerji santrallerinden karşılanmasına yönelik çalışmalar ele alınmış ve bu kapsamda önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulan yatırımlar istişare edilmiştir. Eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi ile işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdamın tespiti ve sağlanması amacıyla oluşturulan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları ele alınmış, Kurul'un işlevselliğinin ve etkinliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ekonomi Koordinasyon Kurulu, OVP ve yapısal reformları değerlendirdi - Son Dakika

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