Üye Girişi
Küba'nın Ankara Büyükelçisi Nunez'den ATO üyelerine yatırım ve iş birliği daveti - Son Dakika

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Nunez'den ATO üyelerine yatırım ve iş birliği daveti

08.10.2021 11:52
Küba'nın Ankara Büyükelçisi Nunez'den ATO üyelerine yatırım ve iş birliği daveti

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, ülkelerindeki Mariel Özel Kalkınma Bölgesi'nde ihracatı geliştirmeye yönelik projeler yürütüldüğünü belirterek, gıda ve yenilenebilir enerji yatırımları da gerçekleştirilen bölgeye Türk yatırımcıları davet etti.

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, ülkelerindeki Mariel Özel Kalkınma Bölgesi'nde ihracatı geliştirmeye yönelik projeler yürütüldüğünü belirterek, gıda ve yenilenebilir enerji yatırımları da gerçekleştirilen bölgeye Türk yatırımcıları davet etti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre Nunez, aynı zamanda Büyükelçilik Ticaret Ataşesi olan eşi Ileana Nunez Mordoche ile Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'a ziyarette bulundu.

Baran, makamında gerçekleşen ziyaretteki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015'te Küba'nın başkenti Havana'yı ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin ivme kazandığına dikkati çekti.

Turizm, sanayi ve tarım alanlarında Küba ile iş birliği yapılabileceğini bildiren Baran, "Bu alanlarda iş birliklerine başlayarak Küba ile ticaretimizi 100 milyon dolar düzeyine yükseltelim." ifadesini kullandı.

Küba'nın, dünyanın önemli nikel üreticilerinden olduğunu kaydeden Baran, sanayi tesisindeki yetersizliklerin, bürokratik engellerin ve para transferindeki sıkıntıların yatırımlar üzerinde caydırıcı etkisine işaret etti.

Baran, Nunez'in, Türkiye ile ticari ilişkileri geliştirmek için Kübalı ve ATO üyesi iş insanlarını sanal ortamda bir araya getirecek toplantı önerisini de kabul ederek, 29 Kasım-3 Aralık'ta yapılması planlanan ve ATO'nun da davet edildiği 2. Küba İş Forumu'nu da üyelerine duyuracaklarını bildirdi.

Büyükelçiden yatırım ve iş birliği daveti

Büyükelçi Nunez de Türkiye'de mekanik, tarım-gıda ürünleri, gübre, ilaç üretimi, elektrik enerjisi üretiminde kullanılan ürünler ve paketleme konularında iş birliği yapmak isteyen Kübalı şirket bulunduğunu belirterek, en büyük sorununun para transferi olduğunu bildirdi.

Transferin üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştirildiğine işaret eden Nunez, bunu hiçbir iş adamının istemediğini, sorunun çözümü için ilgili bakanlıklar ve Türk Eximbank ile görüşmeler yapıldığını kaydetti.

Küba'nın en çok ihraç ettiği ürünlerle ilgili belge ve broşürler de paylaşan Nunez, bu ürünleri Türkiye pazarına da sokmak istediklerini belirtti.

Küba'daki Mariel Özel Kalkınma Bölgesi'nde ihracatı geliştirmeye yönelik projeler yürütüldüğünün bilgisini veren Nunez, Türk yatırımcıları gıda ve yenilenebilir enerji yatırımları da gerçekleştirilen bölgeye davet etti.

Ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmalarda doğrudan ulaşımın önemine dikkati çeken Büyükelçi Nunez, Küba'dan Ankara'ya direkt uçuş talebinde bulundu.

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Ankara, Küba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küba'nın Ankara Büyükelçisi Nunez'den ATO üyelerine yatırım ve iş birliği daveti - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak 11:57 Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11:40 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak" iddialarına cevap verdi: Kesinlikle yalandır Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir 11:26 Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir
Son Dakika! Altının gram fiyatı 506 lira seviyesinden alıcı buluyor 11:23 Son Dakika! Altının gram fiyatı 506 lira seviyesinden alıcı buluyor Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım 11:16 Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak 10:43 Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak
Turkovac'ın 3. doz olarak kullanılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan onay çıktı 10:10 Turkovac'ın 3. doz olarak kullanılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan onay çıktı İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu 09:55 İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu

Son Dakika Haberleri
11:45 Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu
11:40 Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi
11:39 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak" iddialarına cevap verdi: Kesinlikle yalandır
11:25 Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir
11:23 Son Dakika! Altının gram fiyatı 506 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:21 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları
11:16 Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım
11:06 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap
11:00 Açıklamaları sebebiyle takımdan gönderilen Sumudica, Öznür Kablo Yeni Malatyaspor ile anlaştı
10:43 Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak
Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak         
11:58
Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu         
11:45
Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi         
11:40
ABD'nin nükleer denizaltısı Güney Çin Denizi'nde henüz belirlenemeyen bir nesneye çarptı: 15 mürettebat yaralandı ABD'nin nükleer denizaltısı Güney Çin Denizi'nde henüz belirlenemeyen bir nesneye çarptı: 15 mürettebat yaralandı         
11:26
Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları         
11:21
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş         
09:58
Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratacak sözler: Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratacak sözler: Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var         
09:53
Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi         
08:57
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti         
07:31
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu         
18:58
Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı         
16:27
"Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi         
15:55
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 12:01:15. #1.11#
SON DAKİKA: Küba'nın Ankara Büyükelçisi Nunez'den ATO üyelerine yatırım ve iş birliği daveti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement