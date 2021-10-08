Küba'nın Ankara Büyükelçisi Nunez'den ATO üyelerine yatırım ve iş birliği daveti

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, ülkelerindeki Mariel Özel Kalkınma Bölgesi'nde ihracatı geliştirmeye yönelik projeler yürütüldüğünü belirterek, gıda ve yenilenebilir enerji yatırımları da gerçekleştirilen bölgeye Türk yatırımcıları davet etti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre Nunez, aynı zamanda Büyükelçilik Ticaret Ataşesi olan eşi Ileana Nunez Mordoche ile Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'a ziyarette bulundu.

Baran, makamında gerçekleşen ziyaretteki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015'te Küba'nın başkenti Havana'yı ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin ivme kazandığına dikkati çekti.

Turizm, sanayi ve tarım alanlarında Küba ile iş birliği yapılabileceğini bildiren Baran, "Bu alanlarda iş birliklerine başlayarak Küba ile ticaretimizi 100 milyon dolar düzeyine yükseltelim." ifadesini kullandı.

Küba'nın, dünyanın önemli nikel üreticilerinden olduğunu kaydeden Baran, sanayi tesisindeki yetersizliklerin, bürokratik engellerin ve para transferindeki sıkıntıların yatırımlar üzerinde caydırıcı etkisine işaret etti.

Baran, Nunez'in, Türkiye ile ticari ilişkileri geliştirmek için Kübalı ve ATO üyesi iş insanlarını sanal ortamda bir araya getirecek toplantı önerisini de kabul ederek, 29 Kasım-3 Aralık'ta yapılması planlanan ve ATO'nun da davet edildiği 2. Küba İş Forumu'nu da üyelerine duyuracaklarını bildirdi.

Büyükelçiden yatırım ve iş birliği daveti

Büyükelçi Nunez de Türkiye'de mekanik, tarım-gıda ürünleri, gübre, ilaç üretimi, elektrik enerjisi üretiminde kullanılan ürünler ve paketleme konularında iş birliği yapmak isteyen Kübalı şirket bulunduğunu belirterek, en büyük sorununun para transferi olduğunu bildirdi.

Transferin üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştirildiğine işaret eden Nunez, bunu hiçbir iş adamının istemediğini, sorunun çözümü için ilgili bakanlıklar ve Türk Eximbank ile görüşmeler yapıldığını kaydetti.

Küba'nın en çok ihraç ettiği ürünlerle ilgili belge ve broşürler de paylaşan Nunez, bu ürünleri Türkiye pazarına da sokmak istediklerini belirtti.

Küba'daki Mariel Özel Kalkınma Bölgesi'nde ihracatı geliştirmeye yönelik projeler yürütüldüğünün bilgisini veren Nunez, Türk yatırımcıları gıda ve yenilenebilir enerji yatırımları da gerçekleştirilen bölgeye davet etti.

Ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmalarda doğrudan ulaşımın önemine dikkati çeken Büyükelçi Nunez, Küba'dan Ankara'ya direkt uçuş talebinde bulundu.