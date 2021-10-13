Kuraklık kahve tiryakilerini de vurdu

Dünyanın en büyük kahve üreticisi Brezilya'daki yüz binlerce kahve bitkisi, kuraklık ve don nedeni ile büyük zarar gördü

Geçtiğimiz ağustos ayında kilogramı 60 lira olan kahvenin fiyatı 2 ayda 100 liraya dayandı

Sektörün içinde olan işletmeciler, kahve krizinin kapıda olduğu konusunda hem fikir

DİYARBAKIR - Dünyanın en büyük kahve üreticisi durumunda olan Brezilya'daki yüz binlerce kahve bitkisi, iklim krizinin yol açtığı kuraklık ve don nedeniyle büyük zarar gördü. Kuraklık nedeni ile üretimi azalan ve pandemi döneminde de tedariki zorlaşan kahvenin fiyatı ağustos ayında 60 lirayken 2 ay izinde 100 liraya dayandı. Sektörün içinde olan işletmeciler, sorunun devam etmesi durumunda kahve krizinin yaşanabileceğini belirtti.

Tüm dünya kuraklıkla mücadele ederken, iklim şartlarındaki olumsuzluk kahve üretimini de vurdu. Dünyanın en büyük kahve üreticisi durumunda olan Brezilya'daki yüz binlerce kahve bitkisi, iklim krizinin yol açtığı kuraklık ve don nedeniyle büyük zarar gördü. Bir ton kahvenin fiyatı geçen sene 30 bin lirayken bu sene 60 bin liraya yaklaştı. Kilogramı ağustos ayında 60 lira olan kahvenin bugünkü fiyatı 100 liraya yaklaştı. 100 gramlık paketlerde satılan Türk kahvesi ise son bir yıl içinde 6 liradan 10 liraya yükseldi.

"Kahve lüks tüketim ürünü olmaya doğru ilerliyor"

Yaklaşık 40 yıldır Diyarbakır'da kahve sektöründe hizmet verdiğini belirten Halil Yalaz, yeni mahsulün fazla olmaması halinde kahve krizinin yaşanabileceğini söyledi. Yalaz, "Geçtiğimiz ocak ayı itibariyle kahve fiyatları raflarda yüzde 50 ortalamasıyla fiyat geçişleri gördü. Bu fiyat artışları 2022'nin ikinci çeyreğine kadar da devam edecek gibi görünüyor. Böyle devam ederse kahve lüks tüketim ürünü olacak. Sorun tamamen kahvenin anavatanından kaynaklı bir durum olduğu için gözümüz iklim koşullarının düzelmesi ve yeni mahsulün fazla gelmesinde. Bu süreçte bazı işletmeler kahve stoklamaya başladı ama uzun vadede kahve saklamak kahvenin bayatlamasına ve sağlık açısından zararlı durumların oluşmasına sebep olur" dedi.