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Kuraklık zeytinde rekolteyi düşürdü, kaliteyi etkilemedi - Son Dakika

Kuraklık zeytinde rekolteyi düşürdü, kaliteyi etkilemedi

22.10.2021 00:58
Kuraklık zeytinde rekolteyi düşürdü, kaliteyi etkilemedi

Türkiye'nin 15 milyon ağacıyla zeytinde önemli üretim merkezleri arasında yer alan Mersin'in Mut ilçesinde kuraklık rekolteyi düşürdü ancak, ürünün kaliteli olması çiftçileri üzmedi.

Türkiye'nin 15 milyon ağacıyla zeytinde önemli üretim merkezleri arasında yer alan Mersin'in Mut ilçesinde kuraklık rekolteyi düşürdü ancak, ürünün kaliteli olması çiftçileri üzmedi.

Mersin'in Mut ilçesinde çiftçilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alan zeytinde hasat sürüyor. Hasatla birlikte ağaçlardan özenle toplanan ardından da silkelenerek ayrışımları yapılan zeytinlerin bir kısmı sofralık olarak ayrılıyor. Önemli bir kısmı da fabrikalara gönderilerek tescilli zeytinyağına dönüşürken, ülke genelinde etkili olan kuraklık rekolteyi düşürdü. Hasat yapılan ve devam eden bahçelerde geçmiş yıllara oranla yüzde 40'a yakın rekolte kaybı olduğu değerlendirilirken, ürün kalitesinin yüksek olması ise sevindiriyor. Bu yıl 160 bin ton zeytin hasadı ile 14 bin ton zeytin yapı üretimi beklenen ilçedeki bahçeler sayesinde mevsimlik işçilerde yoğun olarak çalışarak kazançlarını sağlıyor. Çiftçiler, bu yıl kaliteli zeytinin fiyatının 8 ile 9 lira arasında alıcı bulduğunu belirtirken, bu rakamın 10 ile 13 TL civarına olmasını beklediklerini ifade ediyor.

"Az zeytin var ama kaliteli"

İlçedeki zeytin hasadı ile ilgili bilgi veren Mut Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Salğur, "Aslında kuraklık olmasa verim daha iyi olacaktı. Bu seneki beklentimiz yaklaşık 160 bin ton zeytin. 14 bin ton da yağ bekliyoruz. Kuraklık olmasaydı belki bu 300 bin tona çıkar, 20 bin ton da zeytin yağı olurdu ilçemizde. Kuraklıktan dolayı böyle bir durum var ama zeytinimiz de kaliteli. Biliyorsunuz Mut mikro klima iklimine sahip bir ilçe. Mikro klima iklime sahip olduğu için kimse burada zeytine ilaç kullanmıyor, tamamen doğal. Birde asitik oranı çok düşük. Sahile yakın yerlerde asitik oranı yüksek, 2,5'u buluyor. Ama bizim ilçemizde 0,3 ile 0,5 asitik oranı var. Daha düşük asit oranı nedeniyle kaliteli lezzetli. Dediğim gibi bu sene az zeytin var ama kaliteli zeytin var" dedi.

"Rekolte düşük, kuraklığın çok büyük etkisi var"

Öğretmenlikten emekli olduktan sonra 30 dönümlük bahçesinde çiftçilik yapan Lütfü Öztürk, "Zeytinde bu sene rekolte düşük. Kuraklığın çok büyük etkisi var bunda. En iyi, en kaliteli zeytinin fiyatı 8-9 lira civarında. Bizim beklentimiz de 10 ile 13 lira arasında. Ancak henüz bu rakamlara ulaşamadık. Bizim yetişen zeytin ve meyvelerimizin özelliği ise Ege'deki gibi Akdeniz sineği burada olmuyor. Bunun ana nedeni ise zirai ilaç kullanılmaması ve iklimi" diye konuştu.

Birçok mevsimlik işçiye geçim kapısı olan zeytin hasadında çalışanlar ise sabah 8'de mesailerine başlayarak 5'e kadar yoğun mesai yapıyor. Çeyiz için para biriktiren mevsimlik işçilerden Ayşe Arslan da, yaklaşık 4 yıldır bahçelerde çalıştığını ve çeyiz parası biriktirdiğini kaydetti. - MERSİN

Hisarcık, Türkiye, Zeytin, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuraklık zeytinde rekolteyi düşürdü, kaliteyi etkilemedi - Son Dakika Ekonomi


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