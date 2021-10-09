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Mersin'de Karaduvar Balık Festivali coşkusu - Son Dakika

Mersin'de Karaduvar Balık Festivali coşkusu

09.10.2021 16:21
Mersin'de Karaduvar Balık Festivali coşkusu

Mersinliler, merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin bu yıl ikinci kez düzenlediği Karaduvar Balık Festivaline akın etti.

Mersinliler, merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin bu yıl ikinci kez düzenlediği Karaduvar Balık Festivaline akın etti. Mersin'in ilk balık festivali olan Karaduvar Balık Festivalinde, vatandaşlara 5 ton sardalya dağıtılacak. Halk, balık ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluştururken, çocuklar için hazırlanan eğlence alanları da renkli görüntülere sahne oluyor.

Mersinliler, Akdeniz ilçesinin sahil mahallesi Karaduvar'da düzenlenen Balık Festivalinde, saldalya-ekmek lezzeti, müzik ve eğlenceyle buluştu. İlki 2019 yılında yapılan, pandemi nedeniyle geçen yıl ara verilen Karaduvar Balık Festivali, yeniden Mersinlilerle buluştu. İki gün sürecek festival için Karaduvar sahilinde onlarca stant kurularak, vatandaşlara Akdeniz'in lezzeti sardalya ekmek dağıtıldı. Konserler, gösteriler, çocuk etkinlikleri ve oltayla balık tutma da dahil bir çok farklı alanda ödüllü yarışmaların düzenlendiği festival renkli görüntülere sahne oldu.

Festivale akın eden Mersinliler, Ekim ayının ortasında hem güneşin tadını çıkardı hem de balık ekmeğe doydu. Ekmek arası sardalya alabilmek için stantlar önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, deniz kıyısına inerek, ikram edilen şalgamla birlikte keyifle balık ekmeklerini yedi.

İrem Derici ve Ece Seçkin'in konserleriyle renk katacağı festivalde, Dr. Ender Saraç, sardalya ve sağlık üzerine söyleşi gerçekleştirecek. Kültür ve Turizm Bakanlığının da katkılarıyla düzenlenen Karaduvar Balık Festivaline, bu yıl il dışında da çok sayıda vatandaş katılırken, iki gün boyunca halk sardalya-ekmek ziyafeti çekecek.

"Karaduvar, Türkiye'nin en önemli balıkçı kasabalarından biri"

Festivalde, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak da ocak başına geçerek, sardalya pişirip halka balık ekmek dağıttı. Daha sonra İHA muhabirine festivali değerlendiren Başkan Gültak, 2019 yılında göreve gelir gelmez Karaduvar Mahallesinin sahilini yapmaya başladıklarını söyledi. Gültak, "Bir iddiamız var; Karaduvar, Türkiye'nin en önemli balıkçı kasabalarından biri. Sahillerimizi hazırlıyoruz zaten, altyapısı hazırlandığında, burada bazı çalışmalar yapıldığında Karaduvar bir anda insanların geldiği, balığını yediği ve rahatladığı bir alan olacak" dedi.

"Bu zenginliği tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz"

İstanbul ve farklı illerden festivale gelenler olduğunu vurgulayan Gültak, "2019'da iki günde 50 bin kişiye ulaşmıştık. Bugün çok daha farklı rakamları bekliyoruz. hava sıcak ve güneşli, ortam güzel ve insanlar akın akın geliyorlar. Burada balık kültürü var. Arap kardeşlerimizin kültürleri var, farklı mezeler var ve farklı coğrafyaların insanları burada yaşıyor. Bu da bir zenginlik; bu zenginliği tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Festivalimizin amacı bu" diye konuştu.

"İki gün boyunca vatandaşa 5 ton civarında sardalyayı ikram edeceğiz"

Önümüzdeki yıl yapacakları çalışmalarla 5 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yollarıyla bir parkı Karaduvar sahiline kazandıracaklarını dile getiren Gültak, festivalin içeriğine ilişkin de şunları söyledi:

"Festivalde farklı oyunlar, yarışmalar, ödüllü yarışmalarımız var. Çocuklarımız ve aileleri için de eğlenceli alanlar yaptık. Yaklaşık 10 stant kuruldu ve bunların 6'sı sadece Karaduvar'daki hanımefendilere, ürettikleri ürünlerin satışı için ayrıldı. Dolayısıyla bir katma değer sağlamış olduk. İrem Derici ve Ece Seçkin'in konserleri olacak, Dr. Ender Saraç'ın da bir söyleşisi var. İki gün boyunca vatandaşa 5 ton civarında sardalyayı ikram edeceğiz. Yine 50 binin üzerinde insanı bekliyoruz. Çocuklarıyla birlikte aileler denizi, sahili, kumu, eğlenceyi burada görecekler" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Mersin'de Karaduvar Balık Festivali coşkusu
Mersin'de Karaduvar Balık Festivali coşkusu
Mersin'de Karaduvar Balık Festivali coşkusu
Mersin'de Karaduvar Balık Festivali coşkusu
Mersin'de Karaduvar Balık Festivali coşkusu
Mersin'de Karaduvar Balık Festivali coşkusu
Mersin'de Karaduvar Balık Festivali coşkusu
Mersin'de Karaduvar Balık Festivali coşkusu
Mersin'de Karaduvar Balık Festivali coşkusu
Mersin'de Karaduvar Balık Festivali coşkusu
Mersin'de Karaduvar Balık Festivali coşkusu
Mersin'de Karaduvar Balık Festivali coşkusu
Mersin'de Karaduvar Balık Festivali coşkusu
Mersin'de Karaduvar Balık Festivali coşkusu
Mersin'de Karaduvar Balık Festivali coşkusu
Mersin'de Karaduvar Balık Festivali coşkusu

Festival, Türkiye, Akdeniz, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de Karaduvar Balık Festivali coşkusu - Son Dakika Ekonomi


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