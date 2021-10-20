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Organize Sanayi ile Akdeniz Sanayi sitesi el ele verecek - Son Dakika

Organize Sanayi ile Akdeniz Sanayi sitesi el ele verecek

20.10.2021 11:00
Organize Sanayi ile Akdeniz Sanayi sitesi el ele verecek

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Akdeniz Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Öztürk ile bir araya geldi.

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Akdeniz Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Öztürk ile bir araya geldi. Antalya OSB ile Akdeniz Sanayi Sitesi arasındaki iş birliğinin daha da güçlenerek katma değeri yüksek yeni projelere dönüşeceğinin mesajını veren Başkanlar, Antalya'ya değer katmaya devam edeceklerini belirtti.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öztürk'ü ziyaret etti. Antalya OSB Eğitim Komisyonu Üyesi Aydın Topuz, Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri Şaban Tuhan, Mustafa Üzün, Genel Sekreter Kadir Kaya, Muhasip Üye Süleyman Okatan, Denetim Kurulu Üyesi İsmail Çeltik ile Antalya Marangozlar Odası Başkanı Kemal Evyapan'ın da bulunduğu toplantıda Akdeniz Sanayi Sitesi'nin genişleme çalışmaları, eğitime ve öğrencilere sağlanan destekler ile Antalya OSB ile Akdeniz Sanayi Sitesi iş birliği ile hayata geçirebilecek projeler değerlendirildi.

"Genişleme çalışmaları"

Başkan Mehmet Öztürk ve yönetim kurulu üyelerinin özverili çalışmaları sonucunda Kooperatife ait arazinde yaşanan işgali probleminin sona erdiğini, bu alana 200'den fazla yeni dükkan yapılmasının planlandığını belirten Başkan Ali Bahar, "Akdeniz Sanayi Sitesi'nin genişleme alanları ile ilgili yapmış olduğu atılımı yerinde görüp değerlendirdik. Sayın Başkan ve ekibinin gerçekten çok iyi yaklaşımları var. Yeni dükkanların faaliyete geçmesi ciddi bir istihdam potansiyeli oluşturmakla kalmayacak ayrıca Akdeniz Sanayi Sitesi'nin oluşturduğu katma değerin, kent ekonomisine olan katkısının katlanarak artmasına vesile olacaktır" dedi.

"Ortak projeler"

Başkan Mehmet Öztürk ve ekibinin barınma sorunu yaşayan öğrencilere de el uzattığına vurgu yapan Başkan Bahar, "Yurt ihtiyacı ülkemizin bilinen bir gerçeği. Başkan Mehmet Öztürk ve ekibinin bu konuda Büyükşehir Belediyemize destek olduklarını, bulundukları komplekste bir yurt oluşturmak suretiyle gençlerimizin barınma ihtiyacına, yurt ihtiyacına çok ciddi katkı sağladıklarına büyük bir memnuniyetle şahit olduk. Karşılıklı istişareler sonucu Antalya Organize Sanayi Bölgemiz ile Akdeniz Sanayi Sitemizin birlikte yapabileceği çok fazla şey olduğunu gördük ve bu konuda kendi proje ekiplerimizi çalıştırmaya başladık. Sayın Öztürk ve yönetiminin bu konuda çok iyimser olduklarını ve beraber çalışmak konusunda en az bizler kadar istekli olmalarını görmemiz bizleri de son derece memnun etti. Antalya OSB ile Akdeniz Sanayi Sitesi birlikte yapacağı projeler ile Antalya'mıza değer katmaya devam edecek" diye konuştu. - ANTALYA

Organize Sanayi ile Akdeniz Sanayi sitesi el ele verecek

Mehmet Öztürk, Ali Bahar, Antalya, Akdeniz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Organize Sanayi ile Akdeniz Sanayi sitesi el ele verecek - Son Dakika Ekonomi


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