Üye Girişi
Özçelik İş Sendikası 9. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi - Son Dakika

Özçelik İş Sendikası 9. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi

10.10.2021 14:44

Özçelik İş Sendikası 9. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci: "Özgürlüğünü ilan eden bir Türkiye'ye asla tahammülleri yoktur" "Üreten, ürettikçe güçlenen, güçlendikçe söz sahibi olan bir Türkiye,...

Özçelik İş Sendikası 9. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci:

"Özgürlüğünü ilan eden bir Türkiye'ye asla tahammülleri yoktur"

"Üreten, ürettikçe güçlenen, güçlendikçe söz sahibi olan bir Türkiye, bunların uykularını kaçırmaktadır"

KARABÜK - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, "Amerika'sından Avrupa'sına tüm güçler, sınır boylarımızdaki kanlı ve kirli planlara göz yuman pısırık bir Türkiye istemektedir. özgürlüğünü ilan eden bir Türkiye'ye asla tahammülleri yoktur" dedi.

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanlığı'nın 9. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen kongrede delege seçimlerinde büyük başarı elde eden Kenan Yılmaz, yeni başkan seçildi.

Safranbolu Leyla Dizdar Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Niyazi Güneş, Cumhur Ünal, Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkan Yardımcısı Cenk Gedikoğlu, MÜSİAD Karabük Şube Başkanı ve Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, siyasi parti, STK ve kamu kurum kuruluşları temsilcileri ile delegeler ile işçiler katıldı.

Genel kurulda konuşan Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, her taşı yakut olan vatanın tam yüzyıl önce verdiği Kurtuluş Savaşı mücadelesinin adeta bir benzerini, tekrarını, bugün de yaşadıklarını söyledi.

"Üreten, ürettikçe güçlenen, güçlendikçe söz sahibi olan bir Türkiye, bunların uykularını kaçırmaktadır"

Dört bir koldan sarılmış olan ülkenin, bugün istiklal ve istikbal mücadelesi verdiğini ifade eden Değirmenci, "Vatanımız ve insanımız üzerindeki gizli ve kirli planların biri bitmeden, bir diğeri devreye sokulmaktadır. Şer odakları, tabir-i caizse vatan toprağımızda cirit atmaktadırlar. Beka mücadelesi veren ülkemiz bugün, taşeron terör örgütleriyle, orman yangınlarıyla, yaptırımlarla, ekonomik savaşla, diplomatik baskılarla, göçmen akınlarıyla kuşatılmış durumdadır. Tüm şer odaklarının, mavi vatanda doğalgaz ve petrol arayan bir Türkiye'den rahatsız oldukları gün gibi ortadadır. Amerika'sından Avrupa'sına tüm güçler, sınır boylarımızdaki kanlı ve kirli planlara göz yuman pısırık bir Türkiye istemektedir. Bu karanlık odakların, gökyüzünde İHA ve SİHA'larla özgürlüğünü ilan eden bir Türkiye'ye asla tahammülleri yoktur. Yerli ve milli otomobiliyle yollarda, yerli ve milli helikopteriyle gökyüzünde, bağımsız olan bir Türkiye istememektedirler. Üreten, ürettikçe güçlenen, güçlendikçe söz sahibi olan bir Türkiye, bunların uykularını kaçırmaktadır. Milletimize ve Müslümanlara karşı yapılan her türlü haksızlığa sağır ve dilsiz olan bir Türkiye, onlar için her şeyden daha makbuldür. Bu karanlık eller, Türkiye'nin bataklıkta debelenmesi, kendi derdine düşüp başını kaldırmaması için, her türlü kirli girişimi, mubah görmektedir" dedi.

"Gün ayrışmak günü değil, bütünleşme günüdür"

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisini alan pandemi sürecinde tüm zorluklara rağmen, ülke ekonomisinin çarkının dönmesi adına çalışan işçilere de teşekkür eden Değirmenci, "Türkiye'nin dört bir yanındaki sendikasız fabrikalarda gördük ki, emekçiler pandemi nedeniyle ağır bedeller ödemek zorunda kaldılar. Herkese 'Evde Kal' çağrılarının yapıldığı bir dönemde, canınız pahasına, işinize-aşınıza-fabrikanıza sahip çıktınız. İşinize dört elle sarıldınız. Pandemiye rağmen fabrikanızın karına kar kattınız. Nasıl ki biz, sizin alınterinizi toplu sözleşmelerle yere düşürmediysek, sizler de ekmeğinize sahip çıktınız. Gün ayrışmak günü değil, bütünleşme günüdür. Tek yürek, tek yumruk olma günüdür. İhtiyacımız olan birlik ve beraberliğimizi sürdürmemizdir. Bundan sonraki süreçte tek ihtiyacımız olan ayrıştırmayı, bölmeyi değil, birleştirmeyi ve bütünleştirmeyi tercih etmektir. Türk sendikal hayatının ve çalışma yaşamının sorunlarının çözümünün de, yine bizim birlikteliğimizden geçtiği de unutulmamalıdır. Örgütlenmede yaşanan sorunlardan yargıdaki gecikmelere, sendikalaşan işçinin işten çıkarılmasından toplu iş sözleşmesinde ortaya çıkan sıkıntılara, kıdem tazminatı uygulamasının daha da iyileştirilmesinden, maaşlardaki vergi yükünün düşürülmesine kadar daha birçok konuda gücümüzü birleştirmemiz gerektiği ortadadır. Bizim birliğimiz, kardeşliğimiz, düşmana korku, dosta güven salmalıdır" diye konuştu.

Kongrede Karabük Valisi Fuat Gürel ile milletvekilleri Ünal ve Güneş de birer konuşma yaptı.

Divan Başkanlığını Özçelik - İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel'in yaptığı genel kurulda, Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanlığı yeni yönetimi için sandık başına gitti.

Yapılan seçimlerde Kenan Yılmaz başkanlığındaki Özçelik İş Sendikası Şubesinin yeni yönetimi ise şu isimlerden oluştu:

" Ali Kaplan, Hidayet Büyükdoğan, Ali Gürcan Vardaş ve İsa Aydın."

Özçelik İş Sendikası 9. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi
Özçelik İş Sendikası 9. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi
Özçelik İş Sendikası 9. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi
Özçelik İş Sendikası 9. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi
Özçelik İş Sendikası 9. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi
Özçelik İş Sendikası 9. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi
Özçelik İş Sendikası 9. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi
Özçelik İş Sendikası 9. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi

Kenan Yılmaz, Türkiye, Karabük, Hak İş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Özçelik İş Sendikası 9. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çocukları eve girince üzücü manzarayla karşılaştı! Anne ve babalarını yan yana ölü buldular 14:44 Çocukları eve girince üzücü manzarayla karşılaştı! Anne ve babalarını yan yana ölü buldular MHP lideri Devlet Bahçeli, dikkat çeken 14:41 MHP lideri Devlet Bahçeli, dikkat çeken "bölücü kebapçılar" sözleri üzerine canlı yayında açıklama yaptı Kendisini satırla yaralayan sevgilisi tutuklanmasın diye yerlere yatıp feryat etti 14:37 Kendisini satırla yaralayan sevgilisi tutuklanmasın diye yerlere yatıp feryat etti
Formula 1 Türkiye öncesi talihsizlik! Yola dökülen yük trafiği kilitledi 14:28 Formula 1 Türkiye öncesi talihsizlik! Yola dökülen yük trafiği kilitledi Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde 14:25 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde Vatandaşlar gece yarısı görünce korktular! Yaklaştıklarında su samuru olduğunu fark ettiler 13:41 Vatandaşlar gece yarısı görünce korktular! Yaklaştıklarında su samuru olduğunu fark ettiler
Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya cevap: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin 12:38 Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya cevap: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi 12:34 Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi

Son Dakika Haberleri
14:40 MHP lideri Devlet Bahçeli, dikkat çeken "bölücü kebapçılar" sözleri üzerine canlı yayında açıklama yaptı
14:39 Eylül ayında spor ve lüks otomobil satışlarındaki artış dikkat çekti! İşte en çok alıcı bulan modeller
14:38 Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi
14:36 Kendisini satırla yaralayan sevgilisi tutuklanmasın diye yerlere yatıp feryat etti
14:28 PTT'den Türkiye Kart müjdesi! Yurt genelinde tek bir kartla seyahat yapılabilecek
14:27 Formula 1 Türkiye öncesi talihsizlik! Yola dökülen yük trafiği kilitledi
14:26 Üç yıllık aşkta mutlu sona ulaşıldı! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sessiz sedasız nikah masasına oturdu
14:24 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde
14:23 Alman aşısı tutmadı! Norveç maçında Stefan Kuntz'u beğenmediler
13:22 Cristiano Ronaldo'nun durmaya hiç niyeti yok! Oynamaya devam ettikçe her rekoru kıracak
Dehşete düşüren kaza! Refüje çarpan otomobildeki 1'i bebek, 2 kişi hayatını kaybetti Dehşete düşüren kaza! Refüje çarpan otomobildeki 1'i bebek, 2 kişi hayatını kaybetti         
14:45
Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı         
14:42
Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi         
14:38
PTT'den Türkiye Kart müjdesi! Yurt genelinde tek bir kartla seyahat yapılabilecek PTT'den Türkiye Kart müjdesi! Yurt genelinde tek bir kartla seyahat yapılabilecek         
14:29
Üç yıllık aşkta mutlu sona ulaşıldı! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sessiz sedasız nikah masasına oturdu Üç yıllık aşkta mutlu sona ulaşıldı! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sessiz sedasız nikah masasına oturdu         
14:26
3 milyon 100 bin TL'lik dev soygun saniye saniye güvenlik kameralarında 3 milyon 100 bin TL'lik dev soygun saniye saniye güvenlik kameralarında         
13:42
Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor         
13:32
Kabine, Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli konu var Kabine, Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli konu var         
12:35
e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek         
12:32
Belgesellere niteliği taşıyan maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti Belgesellere niteliği taşıyan maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti         
12:31
Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi         
11:12
Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı         
11:07
Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine "sulhu bozun" rüşveti         
11:06
Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu         
10:35
500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı 500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı         
10:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda         
17:19
İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2021 15:06:08. #1.12#
SON DAKİKA: Özçelik İş Sendikası 9. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement