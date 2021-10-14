Üye Girişi
Patates hasadı kova fırlatmayla başladı - Son Dakika

Patates hasadı kova fırlatmayla başladı

14.10.2021 13:36

Patates hasadı kova fırlatmayla başladı -Karaman'da bir firma tarafından anlaşmalı olarak üretilen yaklaşık 15 bin ton patates cips fabrikalarına gönderiliyor -Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram: -"Çiftçimizin tek sorunu sudur" -Firma sahibi Fuat Bedlek: -"Bu yıl Türkiye genelinde patatesin...

Patates hasadı kova fırlatmayla başladı

- Karaman'da bir firma tarafından anlaşmalı olarak üretilen yaklaşık 15 bin ton patates cips fabrikalarına gönderiliyor

-Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram:

-"Çiftçimizin tek sorunu sudur"

-Firma sahibi Fuat Bedlek:

-"Bu yıl Türkiye genelinde patatesin üretimi düşük"

KARAMAN - Karaman'da ekimi yapılan cipslik patatesin hasadı, işçilerin patatesleri topladıkları kovaları havaya fırlatmasıyla başladı.

Karaman'da çiftçiler ile firmalar arasında anlaşmalı ürün ekimi her geçen yıl artıyor. Merkeze bağlı Burunoba köyünde anlaşmalı olarak 4 bin dekar alanda ekilen cipslik patatesin hasadı yapılmaya başlandı. İşçilerin patatesleri topladıkları plastik kovaları topluca havaya fırlatması ise ilginç görüntü oluşturdu. Toplama ve depolama dahil 120 kişinin çalıştığı tarlada 15 bin ton patates rekoltesi bekleniyor.

"Çiftçi olarak bizlerin tek sorunu sudur"

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, hasadı başlayan patates tarlasında incelemelerde bulundu. Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Burunoba köyünde yaklaşık 10 yıldır anlaşmalı cipslik patates ekimi yapıldığını söyledi. Bölgede üretimle ilgili yapılan her çalışmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Bayram, "Çiftçiler olarak bizlerin tek sorunu sudur. Suyla sorunumuz olmadığı sürece bu çiftçi her türlü üretimi yapıp Türkiye'nin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak güce ve imkana sahiptir. Burada üretilen patates Türkiye'nin önemli markalarına gidiyor. Bir firmamız yaklaşık 4 bin dekar alanda ekim yapıyor ve 15 bin ton da rekoltesi var. Üstelik tohumluğunu da kendisi üretiyor. Bu da Karaman'da örnek bir üretimdir" dedi.

"Rekolte düşüklüğünden patates fiyatları yükselebilir"

Bayram, kuraklığa bağlı olarak rekolte düşüklüğünden dolayı bu kış, patates fiyatlarının biraz yükselebileceğini ifade ederek, "Oda başkanı olarak ürünlerin hasat zamanlarında mutlaka arazileri gezip üreticiyle görüşüyorum. Geçtiğimiz yıla baktığımız zaman bu tarlada dekar başı 6 ton ürün alınırken, bu yıl 1 ton düşüş olduğu söyleniyor. Bu düşüşün kuraklıktan dolayı olduğunu düşünüyorum. Bunun da fiyata yansıması kaçınılmaz. Şuan tarlada cipslik patatesin kilosu 2 lira ile 2.5 lira arasında satılıyor" diye konuştu.

"Türkiye genelinde patates üretimi düşük"

Firma sahibi Fuat Bedlek de Karaman'da 10 yıldır anlaşmalı olarak patates ekimi yaptırdığını söyledi. Bedlek, "Üretimimiz fazla olduğu için burada soğuk hava deposu yaptık. Üretilen patatesi boylama yaptıktan sonra tahta kasalarla depomuza koyuyoruz. Oradan da tırlarla cips fabrikalarına gönderiyoruz. Yaşanan kuraklık nedeniyle bu yıl, önceki yıllarda aldığımız verimi alamadık. Ben ülke genelinde patates eken arkadaşlarıma sorduğumda bana verim düşüklüğü olduğunu söylüyorlar. Bu yıl Türkiye genelinde patatesin üretimi düşük olacak. Bu nedenle de fiyatların normal fiyatın üzerine çıkacağını düşünüyorum. Hasat zamanında patatesin fiyatın uygun olması gerekirken, bizim de beklemediğimiz üst rakamlarda gidiyor. Kışın daha da yükseleceğini tahmin ediyorum" diye konuştu.

Tarla sahibi Ramazan Sayma ise, "Ben bu patatesi 5 yıldır anlaşmalı olarak ekiyorum. Geçen yılara göre verimimiz kuraklıktan dolayı fazla olmayacak. Dekar da 1.5 ton gibi bir kaybımız var" dedi.

Patates hasadı kova fırlatmayla başladı
Patates hasadı kova fırlatmayla başladı
Patates hasadı kova fırlatmayla başladı
Patates hasadı kova fırlatmayla başladı
Patates hasadı kova fırlatmayla başladı
Patates hasadı kova fırlatmayla başladı
Patates hasadı kova fırlatmayla başladı
Patates hasadı kova fırlatmayla başladı
Patates hasadı kova fırlatmayla başladı
Patates hasadı kova fırlatmayla başladı
Patates hasadı kova fırlatmayla başladı
Patates hasadı kova fırlatmayla başladı
Patates hasadı kova fırlatmayla başladı
Patates hasadı kova fırlatmayla başladı
Patates hasadı kova fırlatmayla başladı
Patates hasadı kova fırlatmayla başladı

Türkiye, Karaman, Çiftçi, Bayram, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Patates hasadı kova fırlatmayla başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var 14:47 Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Örnek davranış! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor 14:39 Örnek davranış! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım 14:26 Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım
80 milyon euroluk Hernandez, hapis cezasına çarptırıldı 14:17 80 milyon euroluk Hernandez, hapis cezasına çarptırıldı Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor 13:57 Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor Kılıçdaroğlu'ndan 13:17 Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz
Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor 12:52 Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, 12:18 Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı

Son Dakika Haberleri
14:46 Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var
14:43 Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak
14:38 Örnek davranış! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor
14:36 F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı
14:23 Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı
14:17 80 milyon euroluk Hernandez, hapis cezasına çarptırıldı
14:05 Beşiktaşlı oyuncu Miralem Pjanic, Başakşehir maçında yok
13:59 Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving, 15 milyon dolar kaybetti
13:57 Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor
13:54 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı
Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis         
14:51
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı         
14:37
Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı         
14:23
Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü         
14:02
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı         
13:55
Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var         
13:06
Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat         
12:45
Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi         
12:07
Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı         
12:04
Bakliyatta ithalat artınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor Bakliyatta ithalat artınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor         
11:55
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor         
11:16
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 15:02:25. #1.11#
SON DAKİKA: Patates hasadı kova fırlatmayla başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement