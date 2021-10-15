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Sağlık turizminin geliştirilmesi için yurt dışından gelen hastalara vize kolaylığı sağlanacak - Son Dakika

Sağlık turizminin geliştirilmesi için yurt dışından gelen hastalara vize kolaylığı sağlanacak

15.10.2021 13:56
Sağlık turizminin geliştirilmesi için yurt dışından gelen hastalara vize kolaylığı sağlanacak

Sağlık turizminin geliştirilmesi amacıyla yurt dışından gelecek hastalara vize kolaylığı sağlanması için Hizmet İhracatçıları Birliğine (HİB) yetki verildi.

Sağlık turizminin geliştirilmesi amacıyla yurt dışından gelecek hastalara vize kolaylığı sağlanması için Hizmet İhracatçıları Birliğine (HİB) yetki verildi.

Ticaret ve Dışişleri bakanlıkları arasında uluslararası hastaların sağlık vizesinin başvuru kabulü aşamasında HİB'in yetkilendirilmesine dair "Sağlık Vizesi İş Birliği Protokolü", Ticaret Bakanlığında düzenlenen törenle imzalandı. Törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile HİB ve THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı katıldı.

Kıran, törende yaptığı konuşmada, sağlık turizminde atılan bu adım için uzun süredir ilgili kurumlarla çalıştıklarını söyledi. Dünyada sağlık turizmi pastasının hızla büyüdüğünü ve Türkiye'nin de bu alandaki fırsatları değerlendireceğini belirten Kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sağlık alanında gösterilen başarılara dikkati çekti. Kıran, Türkiye'nin şimdi sağlıktaki bu kapasitesini insanlığa aktaracağını dile getirdi. Sağlık vizelerinin Türkiye'de tedavi görmek isteyen hastalara hızlı şekilde verilmesinin önem taşıdığına işaret eden Kıran, şöyle konuştu:

"Bu anlayışla 'S tipi' denilen modeli Irak ve Libya özelinde hayata geçirmiştik. Bu modelin dünyadaki fırsatları Türkiye'ye kazandırmada yeterli olmadığını gördük. Şimdi bu modeli HİB çatısı altında bütün dünyaya teşmil edecek şekilde adım atıyoruz. Dünyada bir hasta HİB üzerinden bizlere randevusunu gösterdiği anda en geç 48 saatte refakatçileriyle birlikte vizesini alarak ülkemize gelmiş olacak. Sağlık turizminden ülkemizin aldığı payı artırmak durumundayız. Eğitim ve spor turizmleri alanlarında da pek çok adım var. Sağlık turizmi pastasından alınacak her pay, ülkemizin hanesine gelir olarak kaydedilecektir."

Kıran, hasta dünyanın neresinde olursa olsun, sağlık sunucuları ve HİB'den alınacak randevu, randevunun onaylanması ve vizelerin verilmesi sürecinin kurulan bilişim sistemiyle 48 saatte tamamlanacağını bildirdi.

"Yeni destek enstrümanları yürürlüğe konacak"

Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu da Türkiye'nin mal ihracatı yanında, müteahhitlik, yazılım, film-dizi, teknik müşavirlik ve lojistik gibi alanlarca öncü bir marka haline geldiğini belirterek, ülkenin hizmet ihracatında tüm sektörlerde ilk 10 ekonomiden biri olmayı hedefleri arasına koyduğunu anlattı. Bakanlık bünyesinde kısa süre önce Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünün kurulduğunu anımsatan Tuzcu, bu genel müdürlüğün dünyada çok az örneği olduğunu söyledi. Tuzcu, genel müdürlüğün hizmet ihracatı kapsamındaki sektörlere yönelik yeni destek enstrümanlarını yürürlüğe koymak istediğini dile getirdi.

Türkiye'nin kendi hastaları yanında, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'dan gelen sağlık turizmi hastalarını da misafir ettiğine işaret eden Tuzcu, "Son 10 yılda 1 milyona ulaşan hasta sayımızı çok daha ileriye taşımayı, şu anda ölçülen 1 milyar doları aşan döviz girdisini çok daha yukarılara taşımayı, 2023'e kadar 3 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Daha büyük sıçrama yapılacak"

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı da Türkiye'nin, deneyimli ve yetişmiş insan kaynağı, teknolojik altyapısı, uygun tedavi maliyetleri ve erişim kolaylığı ile sağlık turizmi açısından tercih edilen ülke olduğunu bildirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tedavi amaçlı gelerek, aldığı hizmetten memnun olan ve ülkemizden iyi bir deneyimle ayrılan birçok kişinin sonraki yıllarda tekrar iş veya turizm amaçlı yeniden ülkemize geldiğini gözlemliyoruz. Gelen ziyaretçilere sunacağımız farklı turizm ürünleriyle sektörün yarattığı katma değeri artırmamız mümkün. Normalleşmeyle birlikte sağlık turizmi için ülkemize gelenlerde hızlı artış olacağını gözlemlemekteyiz. Türkiye, dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunan sektöre sahip. 2019'da 700 binlere yaklaşan hasta sayısı 2020 yılında bir miktar geriledi ve 600 binin altında kaldı. Şu an görüyoruz ki 8 ayda 500 bini geçtik. Hatta bu yıl bile 2019 rakamlarının pandemiye rağmen geçileceğini görüyoruz. 700 bini şimdiden geçeceğini gördüğümüz sağlık turizmi, 2019 rakamlarının bile önünde taleple karşılaşıyor. Demek ki 2022 ve 2023 yıllarında daha büyük sıçramaları elde edecek potansiyeli taşıyor sağlık turizmimiz."

Aycı, protokolle HİB'in, sağlık turizmi ziyaretçilerine vize verilmesinde görev alacağını ve belirli sorumlulukların birliğe devredileceğini aktararak, hizmet ihracatının önünün daha da açılacağını söyledi.

Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aycı, birlik olarak sağlık konusundaki vizelerin hızlandırılmasını sağlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler, bize gelen vize taleplerini 24 saat içinde inceleyip Dışişleri Bakanlığımıza ileteceğiz. Bakanlık da 24 saat içinde neticelendireceği için 48 saat içinde sağlık kuruluşundan randevusunu gösteren sağlık turistinin incelemesi tamamlanacak, evraklarına bakılacak, dijital ortamlarda yapılan incelemeler sayesinde bu daha da hızlandırılacak. İnsanlar çok süratli şekilde ülkeye gelebilecekler."

Aycı, protokol sonrası gerekli hazırlıkların tamamlanmasıyla vize başvurularının da çok kısa sürede alınmaya başlanmasının planlandığını vurguladı.

Konuşmaların ardından, Ticaret ve Dışişleri bakanlıkları ile Hizmet İhracatçıları Birliği arasında "Sağlık Vizesi İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Sağlık turizminin geliştirilmesi için yurt dışından gelen hastalara vize kolaylığı sağlanacak
Sağlık turizminin geliştirilmesi için yurt dışından gelen hastalara vize kolaylığı sağlanacak

Türk Hava Yolları, Togo Cumhuriyeti, Sağlık turizmi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sağlık turizminin geliştirilmesi için yurt dışından gelen hastalara vize kolaylığı sağlanacak - Son Dakika Ekonomi


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