Savunma Sanayii Başkanı Demir'den, ASPİLSAN Enerji'ye ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ASPİLSAN Enerji'ye ziyarette bulundu.

ASPİLSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Demir ve beraberindeki heyet ASPİLSAN Enerji Fabrikasında incelemelerde bulundu.

Savunma sanayisindeki yerli ve milli kabiliyetleri yerinde inceleyen Demir, savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmak adına bu sektöre yönelik farkındalığı artırmanın önemini vurguladı.

Yerli ve milli imkanlarla yapılan üretimin çok kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Demir, şunları kaydetti:

"Savunma sanayi alanında ekosistemin büyümesi oldukça kıymetlidir. Savunma sanayinde stratejik öneme sahip batarya teknolojileri alanında ülkemizde kurumsal faaliyette bulunan tek firma Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinden biri olan ASPİLSAN Enerji'dir. Türkiye'de batarya üretimi konusunda en önemli adımı atan ASPİLSAN Enerji olmuştur. ASPİLSAN Enerji batarya üretim teknolojisine üniversiteyi de dahil ederek daha ileri teknolojiyi kullanır hale getirmeyi başardı. Bu batarya üretim teknolojisinde bir yolculuk, biz ASPİLSAN ile ilk adımı atmış olduk. Bu yolculuk hızlı ve büyük bir enerjiyle devam ederek çok daha büyük adımlarla ilerleyecek. Kayseri sanayisinin bu sektöre daha dikkatli bakması lazım. Yolun başında olsak da ilk adımı attık ve önemli bir çıkış yakaladık. Bu kapsamda ülkemizde savunma sanayisinin enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında çeşitli ürünleri ile yerli ve milli üretim atağını besleyen ASPİLSAN Enerji Ar-Ge faaliyetlerini daha da hızlandırmış durumdadır. ASPİLSAN Enerji Türk mühendisleri, savunma sanayimizin gelişmesi ve dışa bağımlılığımızı azaltmak adına değerli çalışmalar yürütmektedir. Ülkemize katma değer oluşturan çalışmaları için ASPİLSAN Enerji'yi kutluyorum."

Ziyaret, ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy'un yeni çalışmalara yönelik yaptığı bilgilendirme sunumu ve tesis turu ardından sona erdi.