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Son dakika haber! Bakan Varank, Konya Model Fabrika'nın açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Varank, Konya Model Fabrika'nın açılışında konuştu Açıklaması

08.10.2021 19:49
Son dakika haber! Bakan Varank, Konya Model Fabrika'nın açılışında konuştu Açıklaması

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yapılan yatırımlarla yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7'lik ciddi bir büyüme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu büyümeyle istihdamda da yılın ilk 7 ayında 1,7 milyon artış kaydettik." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yapılan yatırımlarla yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7'lik ciddi bir büyüme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu büyümeyle istihdamda da yılın ilk 7 ayında 1,7 milyon artış kaydettik." dedi.

Varank, Konya Ticaret Odası (KTO) Meslek Edindirme Merkezi'nde düzenlenen Konya Model Fabrika ve OSB 5. Kısım Altyapıları Açılış Töreni'nde salgının en zorlu koşullarında dahi süren yatırımların bugün de hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Konya'nın gelişen sanayisi ile ülkenin yüz akı şehirlerinden biri olduğuna işaret eden Varank, AK Parti hükümetlerinin kazandırdığı büyük çaplı yatırımlarla kentin başarı grafiğinin sürekli yükseliş halinde olduğunu kaydetti.

Varank, yatırımlara bugün de yenilerinin eklendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü içerisinde yer alan Model Fabrika, Mesleki Eğitim Merkezi, Dış Ticaret Merkezi ve Akıllı Teknolojiler Merkezi ile Konya OSB'deki çeşitli altyapı yatırımlarının hayırlı olmasını diliyorum. Fabrika, Dış Ticaret Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezleri ile sanayi ve teknoloji ekosistemine dair önemli boşlukları dolduruyor. Örneğin, bugün resmi açılışını yaptığımız Konya Model Fabrika'mız yalın üretim ve dijital dönüşüme yönelik işletmelerimize rehberlik ediyor. 12 milyon liralık yatırımla kurulan bu tesiste işletmeler deneyimleyerek öğreniyor ve mentorlar eşliğinde öğrendiklerini uygulamaya dönüştürüyor. Şu an itibarıyla bu model fabrikada 13 firmaya öğren dönüş, 33 firmaya eğitim ve danışmanlık, 47 firmaya da teknik teşhis ve tanı hizmeti sunuldu. İnşallah Model Fabrika'nın çalışmaları ve firmalarımızın gayretiyle bu sayılar önümüzdeki dönemde daha da artacak."

"Üniversite öğrencilerimiz merkezde yetkinlik kazanmış olacak"

KTO Eğitim Merkezi'nin de ekosistemin eğitim ayağını güçlendirdiğine dikkati çeken Varank, 9,5 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen 21 bin metrekarelik eğitim kampüsünde 16 derslik, 5 bilgisayar laboratuvarı, konferans ve seminer salonları ile 196 kişi kapasiteli konaklama merkezinin bulunduğunu söyledi.

Bakan Varank, şunları dile getirdi:

"Makineden metal işleme teknolojisine, tasarım modellemeden endüstriyel otomasyona kadar birçok alanda eğitimler veriliyor. Bugün açılışını yaptığımız bir diğer tesis olan Dış Ticaret Merkezi, bölgenin ihracat kapasitesini ve pazarını artırmak amacıyla kuruldu. Burada ihracat yapmak isteyen firmalara hedef müşteri, pazar, yurt dışı tedarikçi, sektör detayları gibi alanlarda danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Son olarak açılışını yaptığımız Akıllı Teknolojiler Merkezi'nde tarım makinesi üreticilerinin tarım 4.0'a adaptasyonunu sağlayarak uluslararası arenada daha rekabetçi hale gelebilmelerini hedefliyoruz. Bu merkezde üniversite sanayi iş birliğinde geliştirilecek projeler ile bir taraftan teknolojik kazanım elde edilirken diğer yandan üniversite öğrencilerimiz yetkinlik kazanmış olacak."

"Yatırımlar 560 milyon liralık bir değere ulaşacak"

Varank, Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 5. Kısım Altyapı çalışmalarının resmi açılışının da gerçekleştirildiğini ifade etti.

"OSB'ler, inovasyon merkezleri, depolama alanları, konferans salonları gibi tesislerle iş birliğine yönelik ortamlar sunuyor." diyen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca elektrik, doğal gaz, su ve haberleşme, atık su arıtma tesisleri, güneş enerjisi santralleri gibi altyapılarla OSB'lerdeki işletmelerin verimliliğini arttıracak hizmetler sunuyor. İşte açılışını yaptığımız bu yeni yatırımla OSB 5. kısmın atık su şebekesi, yağmur suyu şebekesi, fiber hat yatırımları gerçekleşmiş oldu. Devam eden kısımların da bitmesiyle bu yatırımlar 560 milyon liralık bir değere ulaşacak. Böylelikle işletmelerimizin sadece üretime odaklanabilecekleri yeni alanlar üretim ordularımızın hizmetine sunulmuş olacak."

"İki endüstri bölgesi projesi devam ediyor"

Bakanlık olarak çok uygun maliyetli kredilerle OSB'leri finansal açıdan desteklediklerini anlatan Varank, Konya OSB'ye de bugüne kadar 91 milyon lira kredi sağladıklarını söyledi.

Varank, özel sektörün sağlanan bu desteklere üretim ve yatırımlarla karşılık verdiğini belirterek, "2021 yılı itibarıyla Konya'daki OSB sayısı 10'a ulaştı. İki endüstri bölgesi projesi devam ediyor. Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi tamamlandığında Konya'mız savunma, havacılık ve uzay alanında parmakla gösterilen merkezlerden biri haline gelecek. Konya büyüyecek, Türkiye büyüyecek." ifadelerini kullandı.

"İstihdamda da yılın ilk 7 ayında 1,7 milyon artış kaydettik"

Varank, Türkiye'nin, salgına rağmen yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla sağlıklı bir büyüme trendine girdiğini vurguladı.

"Yapılan yatırımlarla 2021 yılı ikinci çeyrekte yüzde 21,7'lik ciddi bir büyüme gerçekleştirdik." diyen Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu büyümeyle istihdamda da yılın ilk 7 ayında 1,7 milyon artış kaydettik. İhracatımız yıllık 210 milyar doları geride bırakarak bir rekora imza attı. İşte bütün bu istatistikler işin görünen kısmıdır. Bütün bunların gerçekleşmesinin ardında zorlu çalışmalar, büyük emekler yatmaktadır. Konya ile beraber ülkemizin dört bir tarafında büyük fedakarlıklarla gerçekleştirilen yatırımlar yer almaktadır. Devlet olarak yatırımlara destek olmaya devam ediyoruz. Sanayicimizin, girişimcilerimizin, gençlerin önünü açmayı sürdürüyoruz. Sağ olsunlar, onlar da Türkiye'nin dört bir tarafındaki eserleriyle büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında canla başla çalışıyorlar."

Konuşmaların ardından Bakan Varank ve beraberindekiler, Model Fabrika'nın ve kampüsteki merkezlerin açılışını gerçekleştirdi.

Varank, daha sonra kampüsteki fabrikayı gezdi, KTO Başkanı Selçuk Öztürk'ten bilgi aldı.

Mustafa Varank, Amelia Hamlin, Fabrika, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Bakan Varank, Konya Model Fabrika'nın açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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