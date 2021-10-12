Üye Girişi
Son dakika: Küresel piyasalar artan enflasyonist kaygılarla negatif seyrediyor - Son Dakika

Son dakika: Küresel piyasalar artan enflasyonist kaygılarla negatif seyrediyor

12.10.2021 08:39
Son dakika: Küresel piyasalar artan enflasyonist kaygılarla negatif seyrediyor

Gelen son dakika haberlerine göre Küresel piyasalarda, enerji ve ham madde fiyatlarındaki artışın enflasyonist kaygıları beslemesiyle dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün Asya borsaları ile ABD ve Avrupa endeks vadeli işlem kontratlarında satışların hakim olması dikkati çekiyor.

Küresel piyasalarda, enerji ve ham madde fiyatlarındaki artışın enflasyonist kaygıları beslemesiyle dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün Asya borsaları ile ABD ve Avrupa endeks vadeli işlem kontratlarında satışların hakim olması dikkati çekiyor.

Avrupa'da doğal gaz tedarikinde yaşanan sorunlar ve petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarının yüksek seviyelerini koruması enflasyonist kaygıların gündemde kalmaya devam etmesine neden oluyor. Makroekonomik tarafta karışık sinyaller veren veriler de büyümeye dair kaygıları desteklerken, bu durum durgunluk içinde enflasyon olarak bilinen "stagflasyon" temasını güçlendiriyor.

Tedarik zinciri ve enerji arzındaki problemlerin sürmesi ile dün Brent petrolün varil fiyatı 84,2 dolarla Ekim 2018'den, Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı da 82,3 dolarla Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Öte yandan Çinli yetkililerin, yolsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla finans alanındaki düzenleyici kuruluşları, kamuya ait büyük bankaları, sigorta şirketlerini ve şüpheli alacak yöneticilerini kapsayan bir teftiş başlatması da özellikle Asya borsalarında risk iştahını azalttı.

Emtia fiyatlarındaki yükselişin sürmesinin, enflasyonun beklenenden daha uzun süre gündemde kalacağı endişelerini artırması ile dün New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,72, S&P 500 endeksi yüzde 0,69 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti. ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs'ın ülke ekonomisine yönelik büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi, pay piyasalarının negatif seyrinde etkili oldu. Dolar endeksi dün yüzde 0,3'lük artışla 94,4 seviyelerinden kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. ABD'nin endeks vadeli kontratlarının bugüne de düşüşle başlaması dikkati çekerken, bu hafta başlayan bilanço sezonunun hisse bazlı hareketleri artırabileceği belirtiliyor.

Avrupa tarafında, halihazırda enflasyonist kaygıların bulunduğu bir ortamda yükselmeye devam eden enerji fiyatları, ekonomik toparlanmanın sürdürülebilirliğine olan güveni de sarsıyor. Bu durum fiyatlama zorluklarını beraberinde getirirken, dün Avrupa borsalarında da karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,05 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,46 geriledi, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,72 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 yükseldi. Avro/dolar paritesi dün yüzde 0,2'lik düşüşle 1,1555 seviyesinden kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. Avrupa endeks vadeli işlem kontratlarının ise yeni güne düşüşle başladığı görülüyor.

Asya borsalarında dün hakim olan pozitif havanın bugün yerini negatif seyre bıraktığı görülürken, yatırımcı risk iştahının azalmasında yüksek petrol fiyatları ile Çin'de yetkililerin denetimleri ve emlak sektörüne yönelik borç krizi sorununun devam etmesi etkili oldu. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,05, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 düşüşle seyrediyor.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, alıcılı bir seyir izledi ve günü yüzde 1,31 değer kazancıyla 1.416,30 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün tarihi zirvesini 9,0198'e taşımasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 9,0130 seviyesinden işlem görüyor.

Bu arada dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bir sunum yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın, salgın döneminde Türkiye ekonomisinin maruz kaldığı şokların kalıcı etkilerini sınırlayıcı, iç ve dış dengeyi gözeten, nihai olarak fiyat istikrarına öncelik veren bir para politikası duruşunu benimsediğini belirterek, "Para politikasında bundan sonraki dönemde de olası riskleri gözeten bir yaklaşım sergilemeyi sürdüreceğiz." dedi. Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte gıda ve ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurların yanı sıra yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve açılmaya bağlı talep gelişmelerinin etkili olduğunu vurgulayan Kavcıoğlu, "Pandemi şartlarına rağmen yılı 15-17 milyar dolar arasında bir cari açıkla kapatıp önümüzdeki yıllarda da cari açığı çözmüş, faizi ve kuru çok daha dengeli bir ülke haline geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Önümüzdeki yıl enflasyon onunla beraber inecektir, emin olabilirsiniz." açıklamasını yaptı.

Analistler, küresel pay piyasalarında risk iştahını azaltan faktörlerin mevcudiyetini koruduğunu, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları öncesinde yatırımcıların beklemeye geçebileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 puanın destek, 1.420 ve 1.440 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,31 artmasını bekliyor. Ekonomistler, ağustosta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 13,07 artacağını öngörüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, ağustos ayı işsizlik oranı

10.00 Türkiye, ağustos ayı sanayi üretimi

12.00 Almanya, ekim ayı ZEW Beklenti Anketi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Enflasyon, Enerji, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Küresel piyasalar artan enflasyonist kaygılarla negatif seyrediyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşı karşıtlarının 08:35 Aşı karşıtlarının "Kalp iltihabına neden oluyor" kanıtı ortadan kalktı! Üniversite çalışmayı geri çekip, özür diledi Mehmet Ceyhan'dan önemli çağrı: Artık devletin ek önlemler alma zamanı geldi 08:05 Mehmet Ceyhan'dan önemli çağrı: Artık devletin ek önlemler alma zamanı geldi Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyalini güvenlik uzmanı yorumladı: Bu geçmiştekilerden farklı olacak 07:26 Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyalini güvenlik uzmanı yorumladı: Bu geçmiştekilerden farklı olacak
Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı 07:15 Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı Merakla beklenen dev anlaşma resmen açıklandı! İşte Galatasaray'ın yeni stat sponsoru 00:40 Merakla beklenen dev anlaşma resmen açıklandı! İşte Galatasaray'ın yeni stat sponsoru Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek 21:05 Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek
Burak Sergen'in uğradığı ihanette şok detaylar! Bu kadarı Sadakatsiz dizisinde bile yok 19:23 Burak Sergen'in uğradığı ihanette şok detaylar! Bu kadarı Sadakatsiz dizisinde bile yok 9 yıl sonra cansız bedenleri bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittikleri belirlendi 17:16 9 yıl sonra cansız bedenleri bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittikleri belirlendi

Son Dakika Haberleri
08:41 Eski CHP'li vekil, parti içindeki son durumu değerlendirdi: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı benimsenmiş durumda
08:34 Aşı karşıtlarının "Kalp iltihabına neden oluyor" kanıtı ortadan kalktı! Üniversite çalışmayı geri çekip, özür diledi
08:11 Uçak yerleşim yerine düştü, savaş alanına dönen bölgede: 2 ölü
08:05 Mehmet Ceyhan'dan önemli çağrı: Artık devletin ek önlemler alma zamanı geldi
08:04 Ceren Moray'dan, Nihal Yalçın'a tepkileri gündem olan Tamer Karadağlı'ya tepki geldi
07:41 İstanbul'un göbeğinde bir taksi ata çarptı! Hayvan öldü, 2 kişi yaralandı
07:26 Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyalini güvenlik uzmanı yorumladı: Bu geçmiştekilerden farklı olacak
07:20 Dünya Kupasına son iki maç! İşte Millileri Katar'a götürecek o ihtimaller
18:55 Müge Anlı'da sarsıcı iddia! Mustafa Kut cinayetiyle şüphelisi itirafta bulundu, stüdyo buz kesti
18:33 Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı" iddiasına yalanlama
Eski CHP'li vekil, parti içindeki son durumu değerlendirdi: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı benimsenmiş durumda Eski CHP'li vekil, parti içindeki son durumu değerlendirdi: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı benimsenmiş durumda         
08:41
Uçak yerleşim yerine düştü, savaş alanına dönen bölgede: 2 ölü Uçak yerleşim yerine düştü, savaş alanına dönen bölgede: 2 ölü         
08:12
Ceren Moray'dan, Nihal Yalçın'a tepkileri gündem olan Tamer Karadağlı'ya tepki geldi Ceren Moray'dan, Nihal Yalçın'a tepkileri gündem olan Tamer Karadağlı'ya tepki geldi         
08:04
Dünya Kupasına son iki maç! İşte Millileri Katar'a götürecek o ihtimaller Dünya Kupasına son iki maç! İşte Millileri Katar'a götürecek o ihtimaller         
07:20
Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin         
01:02
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlıların cezası belli oldu Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlıların cezası belli oldu         
19:26
İmamoğlu, AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçen 4 kararı veto etti İmamoğlu, AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçen 4 kararı veto etti         
19:16
Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı         
17:13
15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı         
16:55
Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın yeni işi hazır! Oyun dünyasında yer alacak Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın yeni işi hazır! Oyun dünyasında yer alacak         
16:41
Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak         
15:31
Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir         
15:26
Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti         
14:29
Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü         
14:05
Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı         
12:57
Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar         
12:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 08:59:12. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Küresel piyasalar artan enflasyonist kaygılarla negatif seyrediyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement