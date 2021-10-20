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Sovos, İstanbul merkezli e-dönüşüm vergi uyumluluğu şirketi Digital Planet'i satın aldı - Son Dakika

Sovos, İstanbul merkezli e-dönüşüm vergi uyumluluğu şirketi Digital Planet'i satın aldı

20.10.2021 13:48
Sovos, İstanbul merkezli e-dönüşüm vergi uyumluluğu şirketi Digital Planet'i satın aldı

Dünya çapında vergi uyumluluğu ve vergi yazılımları konusunda öne çıkan Sovos, sürekli işlem denetimi alanında e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-irsaliye çözümleri için bulut tabanlı teknolojiler sunan Digital Planet'i satın almak için bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Dünya çapında vergi uyumluluğu ve vergi yazılımları konusunda öne çıkan Sovos, sürekli işlem denetimi alanında e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-irsaliye çözümleri için bulut tabanlı teknolojiler sunan Digital Planet'i satın almak için bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, bu satın almanın tamamlanmasının ardından Sovos, Türkiye'de ve bölgedeki büyüyen kanal iş ortakları, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ve büyük kurumsal müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için İstanbul temelli ürün geliştirme mükemmellik merkezini genişletecek.

Türkiye, Latin Amerika'dan sonra dünyada en gelişmiş e-dönüşüm, dijital vergi ve regülasyonlara sahip nadir ülkelerden biri. Bu nedenle Sovos, Türkiye'de 2019 yılında Foriba'yı satın aldıktan sonra Avrupa'daki mükemmeliyet merkezini İstanbul'a taşıdı. Bu satın almadan sonra Sovos İstanbul ofisi Yunanistan, Hindistan ve Suudi Arabistan'daki sürekli işlem denetimlerine yönelik çözümler geliştirmeye başladı. Türkiye'deki yazılım geliştirme ekibi, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Latin Amerika ve Asya'da faaliyet gösteren kurumlar için dolaylı vergi uyum süreçlerini merkezileştiren ve kolaylaştıran "Sovos Gelişmiş Periyodik Raporlama"nın modernizasyonuna da öncülük etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Katma Değer Vergisi Genel Müdürü Steve Sprague, "Digital Planet satın alması bizim kanal iş ortaklığımızı geliştirirken, işletme ve KOBİ'lerden oluşan müşteri ağımızı da önemli ölçüde artıracak. Sovos'un Türkiye'de yaptığı bu ikinci satın alma hem yerel hem de bölgesel pazara olan inancını gösteriyor. Sovos, bu satın almalar sayesinde İstanbul'daki yazılım geliştirme operasyonunu büyütüyor." ifadelerini kullandı.

"Digital Planet'in Sovos'a katılmasıyla Türkiye ekibi yüzde 65 büyüyecek"

Sovos Üst Yöneticisi (CEO) Andy Hovancik de "Digital Planet'i satın alma kararımız, verginin dijital dönüşümünün her büyüklükteki kurumu etkilediğini göz önüne alarak her boyuttaki müşteriler için ölçeklendirdiğimiz çözümlerimiz neticesinde Avrupa ve Amerika'da da hayata geçirdiğimiz bir dizi satın alma kararımız ile doğru orantılı. Biz bu karmaşık küresel zorlukları çözmek için yola çıktık, satın alma stratejimiz de bu alandaki ciddiyetimizi yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kurumsal Çözümler Başkan Yardımcısı John Gledhill ise Digital Planet satın almasını takvim yılının sonuna kadar tamamlamayı umduklarını belirterek, "Bu, 2021'de Sovos'un sekizinci satın alma işlemi olacak. Digital Planet'in Sovos'a katılmasıyla Türkiye ekibi yüzde 65 büyüyecek. Bu işlemin ardından Avrupa çalışan sayımız 700'ü, 13 şehirde faaliyet gösteren global ekibimizin sayısı da 2 bini aşacak." ifadelerini kullandı.

Digital Planet'in sunduğu bulut çözümler bir yandan e-dönüşüm regülasyonlarına yanıt verirken bir yandan da bankalar, telekomünikasyon ve sigorta şirketleri için çağrı merkezleri müşteri kayıtları, telefon faturaları, banka dekontları, kredi kartı ekstreleri, sigorta poliçeleri ve diğer kişiselleştirilmiş belgelerin güvenle arşivlenmesini sağlıyor. Digital Planet'in de aralarına katılmasından sonra Sovos, bu iki birleşen kurumun gücüyle müşterilerin tüm ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak için güvenli, ölçeklenebilir, istikrarlı teknoloji ürünleri ve hizmetleriyle gereken desteği sağlayacak.

Anlaşmanın şartları henüz açıklanmadı. Sovos, yazılım ve hizmet işletmelerine odaklanan Londra merkezli uzman özel sermaye yatırımcısı Hg ve TA Associates bünyesinde faaliyet gösteriyor. Bu süreçte Ernst & Young finansal danışmanlık hizmeti sunarken, Akol hukuk danışmanlığını yürütüyor. Özbek Hukuk ise Digital Planet'in hukuk danışmanı olarak sürece destek veriyor. Satın alma işlemi, düzenleyici onayı ve diğer geleneksel kapanış koşullarının karşılanması ile tamamlanmış olacak.

Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, Türkiye, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sovos, İstanbul merkezli e-dönüşüm vergi uyumluluğu şirketi Digital Planet'i satın aldı - Son Dakika Ekonomi


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