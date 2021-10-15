Üye Girişi
"Tarım Kredi Kooperatif Marketler"in 500'üncü şubesi açıldı - Son Dakika

"Tarım Kredi Kooperatif Marketler"in 500'üncü şubesi açıldı

15.10.2021 12:48

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, üreticilerden aldıkları ürünleri Tarım Kredi Kooperatif Marketler aracılığıyla tüketicilere ulaştırdıklarını belirterek, "500'üncü şubesini açtığımız Tarım Kredi Kooperatif Market, üreticilerimizin ve...

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, üreticilerden aldıkları ürünleri Tarım Kredi Kooperatif Marketler aracılığıyla tüketicilere ulaştırdıklarını belirterek, "500'üncü şubesini açtığımız Tarım Kredi Kooperatif Market, üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın beklenti ve talepleri sonucu ortaya çıkmıştır." dedi.

Poyraz, "Tarım Kredi Kooperatif Marketler"in 500'üncü şubesinin Altındağ'daki açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, çiftçilerin üretimde ihtiyaç duydukları tohum, gübre, yem, mazot, tarım alet ve makineleri, sulama sistemleri, sera örtüsü ve sigorta gibi girdilerin tamamını temin ettiklerini söyledi.

Tarım Kredi Kooperatif Market ile çiftçilerin alın teri ürünlerinin doğrudan tüketiciyle buluşturulabilmesini hedeflediklerini vurgulayan Poyraz, "500'üncü şubesini açtığımız Tarım Kredi Kooperatif Market, üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın beklenti ve talepleri sonucu ortaya çıkmıştır. Ortaklarımızdan aldığımız doğal ve kaliteli ürünleri kendi tesislerimizde işleyerek veya işleterek kooperatiflerimizin yanı sıra Tarım Kredi Kooperatif Marketlerimiz aracılığıyla tüketicilere ulaştırıyoruz. Çiftçilerimizin üretim ihtiyaçlarını karşılarken girdi fiyatlarında karlılık yerine memnuniyeti önceliyor, Tarım Kredi Kooperatifleri olarak bu fiyat politikasıyla piyasa düzenleme görevi de yapıyoruz." diye konuştu.

Tarım Kredi'nin aynı zamanda kooperatifler aracılığıyla çiftçilerden arpa, buğday, mısır, ayçiçeği, çeltik, yaş sebze ve kuru üzüm gibi ürünler başta olmak üzere 300 çeşit tarımsal ürünün piyasa fiyatlarından alımını yaptığına dikkati çeken Poyraz, bu yıl da 1,5 milyar lirasını sözleşmeli üretim olmak üzere, 3,7 milyar liralık ürün alımı yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

"Gayemiz 1000 adet marketi 2022 yılı ilk çeyreğine kadar hizmete almak"

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin amacının özel sektörle rekabet etmek değil, ihtiyaç duyulan ürünlerin piyasaya tedarikini sağlamak olduğunu belirten Poyraz, şunları kaydetti:

"Başlangıçta fiyat regülasyonu amacıyla büyük şehirlerde teşkilatlanarak ilk mağazasını 2017 yılında açtığımız, vatandaşlarımızın da büyük ilgi gösterdiği Kooperatif Market için yaptığımız değerlendirmeler ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da bize işaret ettiği hedef doğrultusunda kısa sürede ülke genelinde teşkilatlandık. Şu anda 47 il, 227 ilçede 499 şubesi bulunan Kooperatif Market'in 500'üncü şubesinin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Daha yolun başındayız. Gayemiz, Kooperatif Market Projesi'ni ülkemizin her köşesinde tüketicilerimizle buluşturmak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği 1000 adet marketi 2022 yılı ilk çeyreğine kadar hizmete alarak gıda enflasyonuyla mücadeledeki etkinliğimizi artırmak olacak."

Ankara Valisi Vasip Şahin de Tarım Kredi Kooperatif Marketler'in vatandaşa kaliteli, temiz ve olabildiğince ucuz ürünler sunduğuna işaret ederek, "Bundan çok daha önemlisi üretici ile tüketici arasındaki aracı kurumların maliyet farkının en aza düşürülmesi hedefini de yakalayan bir anlayış. Herkesin talep ettiği, beklediği bir hizmetti bu." ifadelerini kullandı.

Marketlerin piyasayı regüle etmeyi amaçladığını anımsatan Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

"Özel sektörün 'Devlet bizimle rekabet ediyor' gibi bir endişeye kapılmasına hiç mahal yok. Aksine belki onların da yaptığı hizmetin daha kurallı bir şekilde yapılmasında, onların önüne açılan bir fırsat kapısı olduğunu düşünüyorum. Bu marketler vatandaşlarımıza en memnuniyet verici hizmeti yapacaktır."

Açılış konuşmalarının ardından Vali Şahin ile Poyraz, marketi gezdi.

Kooperatif, Market, Tarım, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Tarım Kredi Kooperatif Marketler'in 500'üncü şubesi açıldı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

75 yaşındaki Ajda Pekkan, yeni albümü için birbirinden iddialı pozlar verdi 12:29 75 yaşındaki Ajda Pekkan, yeni albümü için birbirinden iddialı pozlar verdi Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi 12:24 Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü 12:07 Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü
Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü 11:48 Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi 11:32 Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi 11:23 Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı 11:05 Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı 10:24 Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı

Son Dakika Haberleri
12:48 Boşandığı karısının gözüne biber tozu atıp kızını kaçıran baba, İran'a gitmek üzereyken yakalandı
12:26 Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak
12:23 Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi
12:21 Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti
12:06 Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü
11:52 Anime karakterine dönüştürülmüştü! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i sinirlendiren vekil Afrika'ya sürgün edildi
11:47 Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü
11:45 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: 2022 Bütçe Kanun Teklifi hazır, aslan payını eğitime ayırdık
11:23 Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu
11:22 Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi
Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz         
12:50
Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak         
12:26
Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti         
12:22
Vali'nin Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor         
11:49
Polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı! Yakalanmamak için kafasına silah dayadı Polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı! Yakalanmamak için kafasına silah dayadı         
11:46
Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu         
11:23
Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi         
11:06
BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı         
10:28
AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi         
10:23
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:07
FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş         
09:05
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış         
00:13
Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti         
18:12
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı         
16:53
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 13:08:59. #1.13#
SON DAKİKA: "Tarım Kredi Kooperatif Marketler"in 500'üncü şubesi açıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement