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Tarım ve hayvancılık fuarına ilk gününde 37 bin 163 ziyaretçi katıldı - Son Dakika

Tarım ve hayvancılık fuarına ilk gününde 37 bin 163 ziyaretçi katıldı

06.10.2021 14:45
Tarım ve hayvancılık fuarına ilk gününde 37 bin 163 ziyaretçi katıldı

BURTARIM 2021 Bursa 18. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ve Bursa 13. Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, 50'nin üzerinde ülkeden ve Türkiye'nin 67 şehrinden gelen ziyaretçiler tarafından oldukça geniş bir katılımla başladı.

BURTARIM 2021 Bursa 18. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ve Bursa 13. Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, 50'nin üzerinde ülkeden ve Türkiye'nin 67 şehrinden gelen ziyaretçiler tarafından oldukça geniş bir katılımla başladı. Fuar, ilk gününde 37 bin 163 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Bursa'da gerçekleşen fuar, Balkan ülkelerinin tamamı, Rusya- Ukrayna bölgesi, Gürcistan, Azerbaycan ve Orta Asya ülkeleri, Körfez ülkeleri, Fas, Tunus Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerinin yanı sıra; Kenya, Uganda, Senegal, Etiyopya gibi Orta Afrika ülkeleri ve İran'dan gelen yabancı iş insanlarının katılımıyla başladı.

Ulusal ve uluslararası ölçekte çok sayıda firmayı bir araya getiren fuar, katılımcıları verimli iş birlikleri ile buluşturdu. Fuarda şovlar eşliğinde düzenlenen traktör ile hız ve manevra, balya yükleme gibi yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu.

Milli sporcu Burcu Çetinkaya ve tarım sektörünün tanınan simalarından Ömer Kuloğlu'nun sunumuyla gerçekleşen yarışmaların birincileri sürpriz hediyelerle ödüllendirildi. Katılımcılar, fuararena.com web sitesi üzerinden kayıt yaptırarak, fuar süresince 9 Ekim tarihine kadar düzenlenecek yarışmalara katılabilecek.

İLK GÜNDE 37 BİN 163 PROFESYONEL ZİYARETÇİ

Tarım ve hayvancılık sektörünün 2 yıl aradan sonraki en büyük buluşmalarından olan BURTARIM 2021 Bursa 18. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ve Bursa 13. Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, 4 gün süresince binin üzerinde yabancı iş insanı ile ulusal ve uluslararası ölçekte 200'e yakın firmayı bir araya getirmeyi hedefliyor. TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından, TARMAKBİR iş birliği ile düzenlenen fuarların ilk gününde tarım ve hayvancılığın alanına giren en yeni teknolojiler katılımcılar ve ziyaretçiler tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı.   Fuarın ilk gününde yurt dışından 50'nin üzerinde ülkeden ve yurt içinden 67 şehirden 37 bin 163 profesyonel ziyaretçinin ağırlanması katılımcı firmaların yüzünü güldürdü.

SEKTÖR FUARA OLAN İLGİDEN MEMNUN

Fuarın son 2 yıldır tarım sektöründe yapılan en büyük fuar organizasyonu olması, katılımcıların memnuniyetini arttırdı. Pandemi tedbirlerinin titizlikle uygulandığı fuara katılan firmalar, 2 yıllık aranın ardından bir araya gelerek fuarın ilk gününde verimli iş birliklerine yönelik adımlar attı. Pandemi şartlarına rağmen oldukça geniş katılımla gerçekleşen fuarda, sektör beklentilerinin üzerine çıkan bir tablo çizildi. Ulusal ve uluslararası ölçekte çok sayıda firmanın fuarda temsil gücü oluşturması, katılımcıların memnuniyet düzeyini artırdı. Fuarın sunduğu firma çeşitliliği, memnuniyet düzeyindeki artışta başrol oynadı.

BÜYÜK ÇAPLI ALIMLAR BEKLENİYOR

Fuarda sergilenen ürünler aracılığıyla tarım ve hayvancılık sektörünün ulaştığı son nokta gözler önüne serildi. Fuara yönelik yabancı ilgisinin Türkiye'den büyük çaplı alımları da beraberinde getireceği belirtiliyor. Hem katılımcı hem de ziyaretçi sayıları açısından beklentinin üzerinde bir katılımla başlayan fuarın, ihracat faaliyetlerine büyük bir değer kazandırması beklentiler arasında ilk sırada yer alıyor.


Tarım ve hayvancılık fuarına ilk gününde 37 bin 163 ziyaretçi katıldı
Tarım ve hayvancılık fuarına ilk gününde 37 bin 163 ziyaretçi katıldı
Tarım ve hayvancılık fuarına ilk gününde 37 bin 163 ziyaretçi katıldı
Tarım ve hayvancılık fuarına ilk gününde 37 bin 163 ziyaretçi katıldı
Tarım ve hayvancılık fuarına ilk gününde 37 bin 163 ziyaretçi katıldı
Tarım ve hayvancılık fuarına ilk gününde 37 bin 163 ziyaretçi katıldı

Tohumculuk, Türkiye, Bursa, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Tarım ve hayvancılık fuarına ilk gününde 37 bin 163 ziyaretçi katıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tarım ve hayvancılık fuarına ilk gününde 37 bin 163 ziyaretçi katıldı - Son Dakika
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