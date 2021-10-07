Tekirdağ'da Lüfer 25 liraya kadar düştü

TEKİRDAĞ - Marmara Denizinde bu yıl bolca görülen lüferin fiyatı Tekirdağ'da 25 liraya kadar indi. Balıkçılar lüferin son zamanları diyerek, vatandaşların bol bol yemeleri tavsiyesinde bulundu.

Marmara Denizine açılan balıkçılar ilk başlarda palamuda rast gelse de son zamanlarda Marmara'da lüfer bolluğu yaşanıyor. Denizin paşası olarak bilinen ve lezzetiyle damaklarda tat bırakan lüferin artması tezgahlara da yansıdı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde sokak aralarındaki tezgahlarda lüferin fiyatı 25 liraya kadar indi. Son 15 yıl içerisinde bu yıl lüferin bol görüldüğünü ifade eden Balıkçılar, lüfer balığının son zamanları olduğunu dolayısıyla vatandaşların bol bol yemeleri temennisinde bulundu.

"10-15 seneden sonra ilk defa lüfer balığı satıyorum"

Balık satışı yapan Engin Şınık, "Çocukluktan beridir bu mesleği yapıyorum. Şuan tezgahımızda istavrit ve lüfer balığımız var. Yaklaşık 10-15 seneden sonra ilk defa lüfer balığı satıyorum. Vatandaşlarımızın lüfer balığını yemelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü bu balık geçicidir. En fazla 10-15 gün sürer ve gider. Şuan fiyatlar 25 ile 30 arası. Yarın öbür gün belki bunların yükselmesi söz konusu. 40 veya 50 liraya çıkma ihtimali olabilir. Bizim tavsiyemiz, şuanda bolken herkesin yemesi. Paşa balığıdır, denizin en güzel balığıdır" dedi.

"Devamlı gelen bir balık değil"

Süleyman Kırk ise "Bizim halkımız biliyor ki lüfer devamlı gelen bir balık değil. Her senede olmaz. 6 senede bir, 7 senede bir olan bir balık. Kendisi balıkların içerisinde en güzel olan üründür. Şuan tanesi 30 lira satılmaktadır. Dün 22-25 liradan satıldı" diye konuştu.