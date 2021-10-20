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Tescilli kayısı çekirdeği ihracatında 4,2 milyon dolarlık artış - Son Dakika

Tescilli kayısı çekirdeği ihracatında 4,2 milyon dolarlık artış

20.10.2021 11:07
Tescilli kayısı çekirdeği ihracatında 4,2 milyon dolarlık artış

"Dünya kayısı başkenti" Malatya'dan yılın 9 aylık döneminde 10 milyon 587 bin dolarlık kayısı çekirdeği ihracatı yapıldı.

"Dünya kayısı başkenti" Malatya'dan yılın 9 aylık döneminde 10 milyon 587 bin dolarlık kayısı çekirdeği ihracatı yapıldı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen "Malatya Kayısı Çekirdeği"ne yurt dışından ciddi talep olduğunu söyledi.

Kuru kayısıda olduğu gibi çekirdek ihracatının da bu yıl istikrarlı ve hızlı devam ettiğini belirten Özcan, bu yıl kayısı çekirdeğinde yüksek ihracat ve gelir beklediklerini ifade etti.

Kayısı çekirdeği ihracatının dünya pazarında çok önemli bir noktaya geldiğini anlatan Özcan, "Biz her fırsatta Amerikan bademi ile yarıştığımızı ifade ediyorduk. Geçen yıl pandemiden dolayı ihracatımızda kısmi bir gerileme yaşandı. Ancak son iki ayda, ağustos ve eylül ayında 1731 ton çekirdek ihracatı gerçekleştirdik. Geçen yılın ortalamasının çok önünde gidiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 1731 ton çekirdek ihracatının karşılığında 5 milyon 462 bin dolar ülke ekonomisine ve Malatya ekonomisine gelir sağladık." dedi.

Özcan, istikrarlı satışları ekim ve kasım ayında da devam ettireceklerini, yıl sonuna kadar önemli rakamlarla ülke ve kent ekonomisine büyük gelir kazandıracaklarını dile getirerek, "Çekirdekte en önemli alıcılarımızın başında Avrupa geliyor. İtalya, Almanya bizim için çok önemli pazarlar, buradaki gücümüzü korumaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Yıl sonu hedefi 6 bin ton çekirdek ihracatı

Yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre çekirdek ihracatıyla elde edilen gelirde artış gözlendiğine değinen Özcan, şunları kaydetti:

"2020 yılının 9 ayında 2 bin 499 ton çekirdek ihracatına karşılık 6 milyon 344 bin dolar gelir elde etmişiz. Bu yılın 9 ayında 3 bin 644 ton kayısı çekirdeği ihracatına karşılık 10 milyon 587 bin dolarda gelir elde ettik. Ancak toplam ihracata bakıldığında son iki ayda çok önemli bir artış olduğunu görüyoruz. İhracat rakamları ve ihracat gelirlerinde artış söz konusu. Geçen yılın 9 ayına göre ihracat 1000 tonun, elde edilen gelir de 4 milyon doların üzerinde arttı. Yüzdelik olarak da ihracat rakamı yüzde 45, ihracat gelirinde de yüzde 66,9'luk artış söz konusu. Yıl sonunda ihracat rakamını 6 bin tona tamamlamayı hedefliyoruz."

Tescilli kayısı çekirdeği ihracatında 4,2 milyon dolarlık artış
Tescilli kayısı çekirdeği ihracatında 4,2 milyon dolarlık artış
Tescilli kayısı çekirdeği ihracatında 4,2 milyon dolarlık artış
Tescilli kayısı çekirdeği ihracatında 4,2 milyon dolarlık artış
Tescilli kayısı çekirdeği ihracatında 4,2 milyon dolarlık artış

Malatya Ticaret Borsası, Ramazan Özcan, İhracat, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tescilli kayısı çekirdeği ihracatında 4,2 milyon dolarlık artış - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tescilli kayısı çekirdeği ihracatında 4,2 milyon dolarlık artış - Son Dakika
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