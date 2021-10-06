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TMO'nun üzüm alımına ilgi gösteren üreticiler uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika

TMO'nun üzüm alımına ilgi gösteren üreticiler uzun kuyruklar oluşturdu

06.10.2021 13:23
TMO'nun üzüm alımına ilgi gösteren üreticiler uzun kuyruklar oluşturdu, System.String[]

Manisa'da üzüm üreticileri Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 9 numara kuru üzüm için açıklanan 13 TL'lik fiyata ilgi gösterirken, tüccarlardan ziyade TMO'yu seçen üzüm üreticileri traktörlerle uzun kuyruklar oluşturdu.

Manisa'da üzüm üreticileri Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 9 numara kuru üzüm için açıklanan 13 TL'lik fiyata ilgi gösterirken, tüccarlardan ziyade TMO'yu seçen üzüm üreticileri traktörlerle uzun kuyruklar oluşturdu.

Manisa'da dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani kuru üzümde hasat sezonu sona doğru geliyor. Üzümlerini topladıktan sonra kurutma işlemlerini tamamlayan bazı üreticiler, üzümlerini depolarda muhafaza ederken bazı üreticiler de traktörlere yükleyerek satış noktalarını yolunu tutuyor. Bu yıl TMO tarafından 9 numara üzüm için açıklanan 13 TL'lik fiyat üzüm üreticileri tarafından ilgi gördü. Özel işletmelerin 11 TL ile 12,5 TL arası alım yapması nedeniyle üzüm üreticileri TMO'yu tercih etti. TMO'nun internet sitesinden randevu alarak traktörlerle alım noktalarına gelen üreticiler traktörleriyle uzun kuyruklar oluşturdu.

Üzümlerini TMO'ya teslim eden üreticilerin hesaplarına da ödemeler yapılmaya başlandı. Alımların başladığı 10 Eylül gününden bugüne kadar 25 bin tonun üzerinde kuru üzüm alan TMO, üreticilere yaklaşık 45 milyon TL'lik ödeme yaptı.

"Tüccar mağdur etti, devlet sahip çıktı"

Tüccarların kendilerine verdikleri ücretleri düşük bulduklarını ancak TMO'nun açıkladığı rakamın kendilerini rahatlattığını söyleyen üzüm üreticisi Münir Gökmen, "Şu anda Toprak Mahsulleri Ofisimizin aldığı dekar başına 400 kilogram üzümü teslim etmek için bekliyoruz. Üzüm üreticileri bu sene kayıp yıl yaşadı. Ama devletimiz bu konularda yardımcı oldu. Özel firmalar, tüccarlar bu konuda hiçbir hassasiyet göstermedi. Üzüm hasadı başladıktan sonra olan fiyatı aşağı çekerek bizi mağdur durumda bıraktı. Devletimizin açıkladığı fiyat iyidir. Tüccarlara göre kilogramda 1 TL kadar fark var. Bu da bizim için iyi bir fiyat demektir. Devletimiz yine de üreticinin yanında oldu. Gelecek yıl için de bizi neler bekliyor bilmiyoruz. 27 Eylül günü üzümlerimi teslim ettim. 12 bin 120 lira net para elime geçti. Allah bereket versin" dedi.

"Tüccarlar değerinde almadığı için biz de Toprak Mahsulleri Ofisini tercih ettik"

TMO'ya ilk defa üzüm getirdiğini belirten üretici Adil Kahraman, "Tüccarlar değerinde almadığı için biz de Toprak Mahsulleri Ofisini tercih ettik. 16 tonluk üzüm getirdim. 39 ton dökebilme şansım var. Geri kalanını da daha sonra getireceğiz. Fiyatlardan memnun değiliz maalesef. Bizim girdilerimiz çok yükseldi. Onun için bizi bu paralar kurtarmıyor. Girdi maliyetlerimiz tavan yaptı. 143 liraya aldığım gübre bugün 300 lira. Burada biraz daha memnunuz. 1 TL ile 1,5 TL arası bir farkla buraya satıyoruz. Bu da bizim karımız oluyor. Toprak Mahsulleri Ofisine daha önce hiç üzüm getirmemiştim ama bu yıl tüccardan zarar ettiğimiz için getirdim" diye konuştu.

"25 bin ton üzüm döküldü, 45 milyon TL ödendi"

TMO'nun bugüne kadar üreticilere 45 milyon TL ödediğini belirten Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Bugüne kadar ödenen para miktarının 45 milyon TL olduğunu ve 25 bin ton civarında da üzüm teslim edildiğini görmekteyiz. Şu an Toprak Mahsulleri Ofisinde 16 Ekim gününe kadar sıralar dolu. Ekimin 16'sından sonra sıra verilmeye başlıyor. Bu da güzel bir haber. Çünkü çiftçimiz artık aradaki fark açıldıkça Toprak Mahsulleri Ofisine üzümünü dökmekte akıllılık ediyor bence" ifadelerini kullandı.

Saruhanlı Ziraat Odası olarak çiftçilere gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını belirten Okur, "Çiftçilerimiz sıralarını Toprak Mahsulleri Ofisinin sitesinden alıyor. Biz Saruhanlı Ziraat Odası olarak çiftçilerimize gerekli bilgilendirmeyi ve desteği sağlıyoruz. Her zaman gelsinler biz onlara yardımcı oluruz. Çiftçimiz sırasını aldıktan sonra günü geldiğinde ürününü teslim ediyor. 3 gün içerisinde parasını alıp işine bakıyor. Üzümünü kaldırıp da bekletenler Toprak Mahsulleri Ofisine geliyor. Önümüzdeki yıl açık alımı başarabilirsek günde 500 ton üzüm dökülür. Saruhanlı'da üzümün kalitesi çok iyi. Diğer ilçeler yeşil üzüme çalıştığı için kalan üzümü sarıp Toprak Mahsulleri Ofisine getiriyor" dedi.

"500 milyon dolara yakın ihracatımız var"

Üzümün iç piyasada tüketilmediğini ancak ihracat ürünü olduğunu söyleyen Okur, "Üzüm ihraç edilen bir ürün. İç piyasada çok az tüketiyoruz. Dışarıya 500 milyon dolara yakın bir ihracatımız var. Bu da ülke ekonomisi için çok büyük bir gelir. Üzüm sadece Avrupa ülkelerinde tüketilen bir ürün. En çok tüketen de İngiltere. İngiltere 5 çayında bunu yemezse olmaz" diye konuştu.

Öte yandan TMO'ya gelen üzüm üreticilerini ziyaret eden Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, üreticilere çeşitli ikramlarda bulunmayı da ihmal etmedi. Üreticilerle birebir sohbet eden Okur, üreticilerin sorunlarını yerinde dinledi. - MANİSA

TMO'nun üzüm alımına ilgi gösteren üreticiler uzun kuyruklar oluşturdu
TMO'nun üzüm alımına ilgi gösteren üreticiler uzun kuyruklar oluşturdu
TMO'nun üzüm alımına ilgi gösteren üreticiler uzun kuyruklar oluşturdu
TMO'nun üzüm alımına ilgi gösteren üreticiler uzun kuyruklar oluşturdu
TMO'nun üzüm alımına ilgi gösteren üreticiler uzun kuyruklar oluşturdu
TMO'nun üzüm alımına ilgi gösteren üreticiler uzun kuyruklar oluşturdu
TMO'nun üzüm alımına ilgi gösteren üreticiler uzun kuyruklar oluşturdu
TMO'nun üzüm alımına ilgi gösteren üreticiler uzun kuyruklar oluşturdu

Toprak Mahsulleri Ofisi, Türk Lirası, Saruhanlı, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TMO'nun üzüm alımına ilgi gösteren üreticiler uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika Ekonomi


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