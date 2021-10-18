Türkiye'nin ilk silah test merkezi Konya'ya kuruluyor

Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'ne yatırım kararı alan firmanın kuracağı silah test merkezi ile üreticinin sertifikasyon için yurt dışına ödeyeceği döviz ülke ekonomisine kazandırılacak.

TRTest-Test ve Değerlendirme AŞ tarafından Türkiye'de üretilen silahların test ve tescil işlemlerini yapmak üzere Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nde kurulacak Türkiye Silah Test Merkezi'nin (Konya CIP Laboratuvarı) yatırım süreci resmen başladı.

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, AA muhabirine, 14 ülkede silah test merkezi olduğunu söyledi.

Türkiye'deki ilk yatırımın ise Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'ne yapılacağını aktaran Kütükcü, TRTest'in yapacağı yatırımın, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Güdümlü Proje Desteği kapsamında da destekleneceği bilgisini paylaştı.

"18 aylık bir yatırım süreci var"

Kütükcü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve MEVKA'dan yatırımla ilgili onayın çıktığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"ASELSAN Konya'nın üretime geçtiği Konya Teknoloji Endüstri Bölgemiz, Türkiye Silah Test Merkezi ile ikinci yatırımını da almış oldu. 18 aylık bir yatırım süreci var. Ancak bu süreden önce bitirileceğini öngörüyoruz. TRTest, inşallah burada kuracağı silah test merkeziyle uluslararası belgelendirme yapan bir yatırım gerçekleştirmiş olacak. Bu test merkezi hem büyük bir yatırım hem de önemli bir hizmet. Ülkemizde üretilen silahların tamamı yurt dışındaki test merkezlerince belgelendirilerek, son kullanıcıya ulaşıyor, buraya da ciddi bedeller ödeniyordu. İnşallah bu testler artık şehrimizde kurulan Türkiye Silah Test Merkezi'nde yapılacak. Böylece yurt dışına ödediğimiz para ülkemizde kalacak."

TÜBİTAK da yatırım yapacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kente yaptığı ziyarette müjdeler verdiğini anımsatan Kütükcü, "Bakanımızın, Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'ne TÜBİTAK'ın bazı yatırımlar yapacağını müjdelemesi de son derece memnuniyet verici. 1 milyon 581 bin metrekare büyüklüğündeki Konya Teknoloji Endüstri Bölgemiz alacağı yeni yatırımlarla Konya'mızın yüksek katma değer üretim geleceğinde yeni bir dönüm noktası olacak." dedi

Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi 4 bin kişiye iş kapısı olacak

Selçuklu ilçesi Aşağıpınarbaşı mevkisindeki 158,1 hektar büyüklüğündeki bölge, 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu'nun 3'üncü maddesi gereğince "Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi" olarak ilan edildi.

Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nde; robot, nano teknoloji, yapay zeka, savunma, uzay ve havacılık projeleri başta olmak üzere ileri teknolojili çalışmalar gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 4 bin kişinin istihdam edileceği bölgede, 700 milyon dolarlık yatırım yapılması, katma değerli ve ileri teknoloji üretimle cari açığa katkı sağlanması bekleniyor.