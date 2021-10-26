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Üreticinin kaderini değiştirecek barajlar tamamlandı - Son Dakika

Üreticinin kaderini değiştirecek barajlar tamamlandı

26.10.2021 21:09

Üreticinin kaderini değiştirecek barajlar tamamlandı Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Belenyenice ve Sarma Barajları binlerce dönüm araziyi suya kavuşturacak Yapımı tamamlanan barajlarda incelemede bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik: "Bu barajlar bölgemiz tarımı açısından...

Üreticinin kaderini değiştirecek barajlar tamamlandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Belenyenice ve Sarma Barajları binlerce dönüm araziyi suya kavuşturacak

Yapımı tamamlanan barajlarda incelemede bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik:

"Bu barajlar bölgemiz tarımı açısından son derece önemli yatırımlar"

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 8 kırsal mahallesindeki binlerce dönüm tarım arazisini sulu tarımla buluşturacak olan Belenyenice ve Sarma Barajları tamamlandı. DSİ tarafından yapılan Belenyenice barajını beraberindeki heyetle birlikte inceleyen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, barajların mahalle halkının hem daha verimli bir üretim yapacağını hem de daha çok gelir elde edip ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını söyledi.

Şehzadeler'deki binlerce dönüm arazide sulu tarım yapılabilmesinin yolunu açacak olan Belenyenice ve Sarma Barajları tamamlandı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, DSİ Manisa 22. Şube Müdürü Gazi Mutluoğlu ve mahalle muhtarları ile birlikte yapımı biten Belenyenice Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Belenyenice Barajı'nın 800 bin metreküp su tutacağını ve bu sayede yaklaşık 1200 dönüm arazinin suya kavuşacağını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Belenyenice Barajı'ndan Belenyenice Mahallesi olmak üzere Kalemli ve Karayenice mahallelerinin istifade edeceğini söyleyerek, "Bu mahallelerimizde çok daha verimli üretimler yapılacak ve bu mahallelerde yaşayan vatandaşlarımız daha çok gelir elde edip, ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmuş olacaklar." dedi.

"Barajlar 2021- 2022 yılları içerisinde su tutacak"

Belenyenice Barajı'nın yapımına önceden başlandığını ve 2020 yılına gelindiğinde barajın ancak yüzde 40- 45'nin bitirildiğini kaydeden Başkan Çelik, "2020'nin Temmuz ayında Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli bizleri bir toplantıya davet etti. Bu toplantı için bir dosya hazırlayıp Sayın Bakanımızdan ilçemiz tarımı için önemli olan bu barajın ödeneklerinin artırılarak kısa sürede tamamlanmasını talep ettik. Aynı zamanda Sarma Mahallemizde de bir baraj vardı aynı şekilde bu barajında ödeneklerinin artırılmasını talep ettik. Sarma Barajı'ndan birçok mahallemiz istifade edecek ve Şehzadeler'in 6 mahallesi de bu mahalleler arasında. Şehzadeler'deki 9 bin dönümlük alan suya kavuşacak. Çok sağ olsunlar, çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanımız o günden sonra ilgili kuruma talimat verdiler ve ödenekleri artırdılar. Yapımları daha uzun yıllar süreceği düşünülürken Manisa'nın evladı Sayın Bakanımız Pakdemirli'nin özel ilgileri neticesinde kısa sürede tamamlandılar. Belenyenice Barajının gövde inşaatı bitti isale hatları tamamlanacak ve 2021- 2022 yılları içerisinde su tutacak. Vatandaşlarımız bahçelerini, tarlalarını sulayarak tarım yapacak." şeklinde konuştu.

"Hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum"

Suya kavuşacak mahallelerde büyük bir sevinç olduğunu kaydeden Başkan Çelik, "Çünkü bunlar büyük yatırımlar. Bölgemiz açısından son derece önemli yatırımlar. Belenyenice Barajı 7 milyon TL'nin üzerinde bir yatırımla tamamlandı. Buradaki hemşehrilerimiz daha çok üretip daha çok kazanabilsinler diye. Bu sevinci hemşehrilerimiz ile birlikte yaşamaktan mutluluk duyuyorum. Bu eserlerin Manisa'ya kazandırılmasında emekleri gayretleri olan AK Parti Manisa Milletvekillerimize de çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımıza hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'de çakılan her bir çivide emeği, talimatı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Hemşehrilerimize üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Ürün çeşitliliği ve kalitesi artacak

Bölge insanı ve çevre mahallelerin muhtarları adına yaşadıkları sevinci ifade eden Belenyenice Mahallesi Muhtarı Ünal Demirtepe ise şunları söyledi: "Belenyenice Barajı inşallah su tutmaya başlayacak. Sulu tarıma geçtiğimizde ürün artışı ve kalitesi olacaktır. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Tarım ve Orman Bakanımıza, milletvekillerimiz ve Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum."

Bakan Pakdemirli'yi açılışa davet etti

Sarma Barajı'nın tamamlanmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Halıtlı Mahalle Muhtarı Mehmet Akbaş da duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Sarma Barajı için yıllardır ha bugün ha yarın tamamlanacak deniliyordu. Nihayetinde milletvekillerimizin desteği, Sayın Bakanımızın özel ilgileri ile tamamlandı. Sayın Bakanımızı açılışında da mahallemize davet ediyoruz. Gelsin soframızı mutluluğumuzu bizimle paylaşsın. Bölge halkı adına kendisine şükranlarımızı sunuyorum."

Üreticinin kaderini değiştirecek barajlar tamamlandı
Üreticinin kaderini değiştirecek barajlar tamamlandı
Üreticinin kaderini değiştirecek barajlar tamamlandı
Üreticinin kaderini değiştirecek barajlar tamamlandı

Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler, Hisarcık, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üreticinin kaderini değiştirecek barajlar tamamlandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Üreticinin kaderini değiştirecek barajlar tamamlandı - Son Dakika
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