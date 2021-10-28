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Uzmanlardan doğalgaz kullanım uyarısı - Son Dakika

Uzmanlardan doğalgaz kullanım uyarısı

28.10.2021 12:48

Uzmanlardan doğalgaz kullanım uyarısı Bu önlemler cebinizi hafifletecek Doğugaz Tatvan Şube Müdürü İnşaat Mühendisi Mehmet Şirin Sönmez; kış mevsimin bu bölgede uzun olduğunu ifade ederek, "Kombilerimizi minimum 4 ay boyunca açık tutuyoruz.

Uzmanlardan doğalgaz kullanım uyarısı

Bu önlemler cebinizi hafifletecek

BİTLİS - Doğugaz Tatvan Şube Müdürü İnşaat Mühendisi Mehmet Şirin Sönmez; kış mevsimin bu bölgede uzun olduğunu ifade ederek, "Kombilerimizi minimum 4 ay boyunca açık tutuyoruz. Vatandaşların daha iyi tasarruf etmeleri hususunda söylemek istediğim, kombileriyle fazla oynamasınlar. Kombinin derecesini sürekli indirip arttırmasınlar. Sabit bir derecede tutarlarsa daha iyi olur" dedi.

Kış mevsiminin kapıyı çalmasıyla birlikte doğalgaz faturaları için kritik günler yaklaşırken, doğalgaz kullanımı üzerine endişeler de artmaya başlıyor. Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar da faturalarını olabildiğince hafifletmek için tasarruf yolları arıyor. Her yıl doğalgaz faturalarının beklenenden yüksek gelmesinden şikayetçi olan vatandaşlar, özellikle doğalgaz kullanımında yapılan hatalar, kombilerin bilinçsizce kullanımı, yalıtım için basit ama etkili yöntemlerinin uygulanmaması, doğalgaz faturalarının fazla gelmesine neden oluyor. Doğalgaz kullanımını düşürmek için yalıtım ve kombilerde bazı kurallara uymak önemli farklar oluşturuyor.

Vatandaşlara doğalgaz kullanımında daha iyi tasarruf etmeleri hakkında bilgi veren Doğugaz Tatvan Şube Müdürü İnşaat Mühendisi Mehmet Şirin Sönmez; "Bitlis, Bingöl, Muş il ve ilçelerinde yaklaşık 2015 yılından beri hizmet vermekteyiz. Bu illerde doğalgazın dağıtımından sorumluyuz. Tatvan'a 2015 yılında ilk yatırımımızı gerçekleştirdik. İlk gaz arzımızı 2016 yılında vermiş bulunmaktayız. 2016 yılında vatandaş ilk başladığımızda doğalgazın ne olduğunu, kullanıldığında kömür ve katı yakıta göre daha mı pahalı ya da ekonomik olup olmadığını bilmediği için 300 abonemiz vardı. Fakat doğalgazı kullanıp memnun kalan vatandaşlar arasında söylemlerden kaynaklı 2017 yılında ciddi bir artış sağlamış bulunmaktayız. 2021 yılında yaklaşık 18 bin aboneye sahibiz. Tatvan'da 5 yılda yaptığımız yatırım yaklaşık yüzde 98 seviyelerindedir. 22 mahallenin 21 mahallesine yüzde 95 ve yüzde 100 arasında doğalgaz arzı sağlamış bulunmaktayız. 1 mahalle hariç o da imar durumundan dolayı yapılmamıştır. Bunun dışında tüm mahallelere doğalgaz arzı sağlamış bulunmaktayız" dedi.

Yalıtımlı ev ile yalıtımsız ev arasında yüzde 60'lara kadar faturada fark göreceklerini dile getiren Sönmez; "Memleketimiz kış memleketi, 7-8 ay boyunca havalar soğuk oluyor. Kombilerimizi minimum 4 ay boyunca açık tutuyoruz. Vatandaşlara daha iyi tasarruf etmeleri hususunda söylemek istediğim, kombileriyle fazla oynamasınlar. Kombinin derecesini sürekli indirip arttırmasınlar. Sabit bir derecede tutarlarsa daha iyi olur. Yıllık kış mevsimine girmeden önce kombi ve petek bakımlarını yaptırmaları önem arz etmektedir. Eğer bunları yaparlar ise tasarruf açısından ciddi anlamda bir fark göreceklerdir. Bunun dışında yalıtım çok önemlidir. Yalıtımlı ev ile yalıtımsız ev arasında yüzde 60'lara varan faturada fark göreceklerdir. Kapı ve pencerelerin soğuğa dayanıklı ve soğuğu geçirmemiş olması, yalıtımın tam olması faturaları ciddi anlamda etkileyecektir. Vatandaşların dikkat etmesi gereken en önemli husus yalıtımdır. Kombilerde eko ve konfor dediğimiz bir olay var. Vatandaşların eko ayarında tutmaları biraz daha tasarruf sağlayacaktır. Bunları gerçekleştirirlerse daha bir yükü hafifleteceklerini düşünüyorum" diye konuştu.

Olası herhangi bir doğalgaz sızıntısında 7-24 açık olan 187 doğalgaz acil hattını aramaları gerektiğini vurgulayan Mehmet Şirin Sönmez; "Doğalgaz acil dediğimiz 187 numaralı ihbar hattımız 7-24 hizmet veren bir birimimiz var. Tüm vatandaşların anonslarını sağlıyoruz. En ufak bir gaz kaçağı hissiyatı uyandığı zaman 187'ye bilgi vermeleri gerekmektedir. Evde bir gaz kaçağı var ise tüm vatandaşlara önerimiz ortamı havalandırmaları, sayaç üzerindeki vanayı kapatıp hemen doğalgaz 187'ye ihbar vermeleri yönünde bilgilendiriyoruz. Çünkü doğalgaz ciddi anlamda tehlikeli ve patlama aralığı düşük bir gazdır. Ortamda LEL dediğimiz yüzde 5-15 gaz ortamı sağlandığı esnada patlamanın gerçekleşebileceği bir gaz olduğundan risk durumu oldukça yüksektir. Bunun için tüm vatandaşlarımızdan ricamız en ufak bir durumda acil 187 birimini arayıp bize bilgi vermeleridir. Bizde elimizden geldiği kadarıyla en hızlı şekilde olay yerine intikal ediyoruz" şeklinde konuştu.

Uzmanlardan doğalgaz kullanım uyarısı
Uzmanlardan doğalgaz kullanım uyarısı
Uzmanlardan doğalgaz kullanım uyarısı
Uzmanlardan doğalgaz kullanım uyarısı

Mehmet Şirin, Doğalgaz, Bitlis, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Uzmanlardan doğalgaz kullanım uyarısı - Son Dakika Ekonomi


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