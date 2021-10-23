Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 4,155685 2,10 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 11,829673 1,40 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,076108 1,39 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,102492 1,29 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,055008 1,27 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,140583 4,91 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,942955 4,46 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,129436 4,36 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,054270 4,30 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,093259 4,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,120251 6,35 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 199,182989 4,70 Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF) 1,010433 4,36 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,033573 4,34 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,905596 4,34 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 3,134770 4,69 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,296046 4,13 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,304197 4,06 Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,044662 4,06 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 1,118971 4,05 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,159876 3,28 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,441743 3,16 KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu 1,081798 3,05 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,517068 2,80 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,267693 2,51 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Inveo Portföy Altın Fon 1,119854 1,78 Fiba Portföy Altın Fonu 0,043717 1,02 HSBC Portföy Altın Fonu 4,394970 1,01 İş Portföy Altın Fonu 0,057116 0,97 Garanti Portföy Altın Fonu 0,145962 0,97 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,136800 0,36 Nurol Portföy Para Piyasası Fonu 1,035259 0,36 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 1,030999 0,35 Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu 1,162076 0,35 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,363174 0,35 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,031733 -0,97 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,845530 -0,59 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,900496 -0,30 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,070151 -0,96 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,051528 -0,55 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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