Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|4,155685
|2,10
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|11,829673
|1,40
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,076108
|1,39
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,102492
|1,29
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,055008
|1,27
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,140583
|4,91
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,942955
|4,46
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,129436
|4,36
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,054270
|4,30
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,093259
|4,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,120251
|6,35
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|199,182989
|4,70
|Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)
|1,010433
|4,36
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,033573
|4,34
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,905596
|4,34
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|3,134770
|4,69
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,296046
|4,13
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,304197
|4,06
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,044662
|4,06
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|1,118971
|4,05
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,159876
|3,28
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,441743
|3,16
|KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu
|1,081798
|3,05
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,517068
|2,80
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,267693
|2,51
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,119854
|1,78
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,043717
|1,02
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,394970
|1,01
|İş Portföy Altın Fonu
|0,057116
|0,97
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,145962
|0,97
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,136800
|0,36
|Nurol Portföy Para Piyasası Fonu
|1,035259
|0,36
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|1,030999
|0,35
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,162076
|0,35
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,363174
|0,35
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,031733
|-0,97
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,845530
|-0,59
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,900496
|-0,30
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,070151
|-0,96
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,051528
|-0,55
(Sürecek)
Kaynak: AA
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