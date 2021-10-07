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Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için Filyos Limanına ulaştı - Son Dakika

Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için Filyos Limanına ulaştı

07.10.2021 11:21

Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için Filyos Limanına ulaştı Karadeniz açıklarındaki hidrokarbon rezervinin tespit edilmek amacıyla yola çıkan Yavuz Sondaj Gemisi Filyos Limanına ulaştı.

Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için Filyos Limanına ulaştı

ZONGULDAK - Karadeniz açıklarındaki hidrokarbon rezervinin tespit edilmek amacıyla yola çıkan Yavuz Sondaj Gemisi Filyos Limanına ulaştı. Gemi; kule montaj işlemlerinin ardından Fatih ve Kanuni'nin görev yaptığı bölgede doğal gaz keşifleri için görev yapacak.

Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığının sahibi ve işletmecisi olduğu ultra derin su sondaj gemisi Yavuz; Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olan Filyosa ulaştı. İlk kez 2011 yılında denize indirilen Tanzanya, Kenya, Malezya ve Vietnam gibi ülkelerde görev yapan; 2018 yılının Ekim ayında TPAO tarafından satın alınan Yavuz Sondaj Gemisi 2019 yılında Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine katıldı. Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule sökümü için geçen Ağustos ayında Haydarpaşa Limanı'na yanaşan Yavuz Sondaj Gemisi çalışmaların tamamlamasının ardından dün itibariyle Karadeniz'e açıldı. Ulaştığı Filyos Limanına demirleyen Yavuz Sondaj Gemisinin kule platformu da önümüzdeki günlerde limana getirilerek monte edilecek.

Fatih'den sonra ikinci derin deniz sondaj gemisi

12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme özelliğine sahip olan Yavuz Sondaj Gemisinin boyu 229.6 metre genişliği ise 36 metre. 130 metre büyüklüğünde 2 sondaj kulesine sahip olan Yavuz Sondaj Gemisi Türkiye'nin Fatih Sondaj Gemisinden sonraki ikinci derin deniz sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor. Gemide dinamik konumlandırma sistemi bulunurken, 6 metreye kadar olan dalgalarda bile sorunsuz sondaj yapabilme kabiliyetine sahip.

Kule montajının ardından Karadeniz'de ilk görevine çıkacak

Yavuz Sondaj Gemisi son hazırların tamamlanmasının ardından sondaj ve test çalışmalarının devam ettiği Karadeniz'de görev yapacak. Fatih ve Kanuni sondaj gemileri ile TPO'nun envanterine kayıtlı olan Yavuz Sondaj Gemisi de Karadeniz'deki doğalgaz keşfine büyük katkı sağlayacak. Öte yandan 540 milyar metreküp doğal rezervinin keşfedilmesinin ardından Karadeniz'deki rezerv bulma çalışmaları sürüyor.

Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için Filyos Limanına ulaştı
Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için Filyos Limanına ulaştı
Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için Filyos Limanına ulaştı
Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için Filyos Limanına ulaştı
Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için Filyos Limanına ulaştı
Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için Filyos Limanına ulaştı
Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için Filyos Limanına ulaştı
Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için Filyos Limanına ulaştı
Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için Filyos Limanına ulaştı
Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için Filyos Limanına ulaştı
Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için Filyos Limanına ulaştı
Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için Filyos Limanına ulaştı
Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için Filyos Limanına ulaştı
Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için Filyos Limanına ulaştı
Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için Filyos Limanına ulaştı
Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için Filyos Limanına ulaştı

Karadeniz, Doğalgaz, Filyos, Fatih, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için Filyos Limanına ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için Filyos Limanına ulaştı - Son Dakika
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