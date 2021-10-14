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Yeşim, Mısır'da fark yaşattı - Son Dakika

Yeşim, Mısır'da fark yaşattı

14.10.2021 10:27
Yeşim, Mısır'da fark yaşattı

Amerika pazarına üretim yapmak üzere 2008 yılında Mısır'daki üretim yolculuğuna başlayan Yeşim Grup'a bağlı Jade Tekstil, üst üste elde ettiği başarılar ve hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiriyor.

Amerika pazarına üretim yapmak üzere 2008 yılında Mısır'daki üretim yolculuğuna başlayan Yeşim Grup'a bağlı Jade Tekstil, üst üste elde ettiği başarılar ve hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiriyor. Son üç yıldır Mısır'ın en büyük hazır giyim-konfeksiyon ihracatçısı olma başarısını gösteren Jade, gerek kendi geliştirdiği gerek Mısır Hükümeti nezdinde hayata geçirilen projelerle ülkenin sosyo-ekonomik gelişimine de katkı sunuyor.

Mısır'ın İskenderiye şehrinde 2008 yılında devreye aldığı ilk tesisin ardından Mısır'daki üretim yolculuğuna başlayan ve Kahire'deki ikinci tesisin ardından 2019'da İsmailiye'de üçüncü üretim tesisini hayata geçiren Jade Tekstil, bölgede ciddi bir büyüme ve gelişim eğrisi yakaladı. "2020 Mısır Konfeksiyon İhracatı" sonuçlarına göre 3 yıl üst üste "En büyük hazır giyim - konfeksiyon ihracatçısı" olma başarısını elde eden Jade, yeni yatırım programlarıyla kapasite ve istihdam artışı sağlamaya devam ediyor.

Genel olarak zor geçen bir yılın ardından Mısır'ın en büyük hazır giyim - konfeksiyon ihracatçısı olma başarısının kendilerini oldukça mutlu ettiğini ve bir Türk yatırımcı firma olarak gururlandırdığını belirten Yeşim Grup Co CEO'su Selim Şankaya, gelecek hedefleri kapsamında üretim ve ihracat çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti. Mısır'da yürüttükleri operasyonların Türkiye adına da katma değer yaşattığını dile getiren Şankaya, "Türkiye'deki tesislerimizin dışında Mısır ve Moldova olmak üzere 2 ülkede daha üretim yapıyoruz. Bunlardan biri global bir oyuncu olma misyonumuza uygun olarak 2008 yılında Mısır'ın İskenderiye şehrinde faaliyete geçti. Bölgedeki bu ilk üretim tesisimizin ardından bir diğer yatırımımızı 2009 yılında Kahire'de devreye aldık ve Mısır yatırımımızın sonuncusunu da 2019 yılı itibari ile İsmailiye kentinde hayata geçirdik. Gelinen noktada Yeşim Grubu olarak Mısır'da 3 fabrikamızla üretim ve ihracat faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu. Şankaya şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz ekim ayı içinde 38. kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan Yeşim, kurulduğu ilk yıllardan bu yana uluslararası dünya markalarına ihracat gerçekleştiriyor. Ağırlıklı spor giyim ürünlerinden oluşan hazır giyim ve ev tekstili ürünleri ihracatı gerçekleştiriyoruz. Mısır'daki tesislerimizden de başta Nike ve Under Armour markaları için olmak üzere Amerika pazarına hazır giyim ürünlerimizi gönderiyoruz. Mısır bizim için stratejik bir yatırım. Amerika pazarı çok büyük bir pazar. Mısır'ın da Amerika ile yapmış olduğu serbest ticaret anlaşması çok önemli bir anlaşma ve orada gümrüksüz mal satma fırsatınız var. Mısır, 2030'a kadar belirlediği büyüme hedefleri içinde hazır giyim sektörünü öncelikli sektör olarak konumlandırmış durumda. Biz de bu stratejiye uygun olarak büyüme hamlelerimizi kurguluyoruz. Mısır'dan yıllık yaklaşık 140 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmekteyiz ve ülkedeki istihdamımız 7 bin kişiye ulaştı. Böylece bir Türk şirketinin yurt dışında tek çatı altında sağladığı en büyük istihdamlardan biri haline geldik. Hedefimiz 12 bin çalışana ulaşmak ve 2025 yılına kadar ihracatımızı 230 milyon dolara taşımak. 100 milyon dolarık ek yatırımla bir sonraki aşamada daha da büyümeyi hedefliyoruz. Mısır'ın potansiyeline inanıyoruz ve bölgede daha da büyüme hedefindeyiz. Son yatırımlar sonrası Jade olarak son 5 yılda ihracat ve istihdam değerlerinde 3 katlık bir artış yakaladık. Önümüzdeki 3 yıllık dönemde de hem ihracat hem iş gücünde 2 kat daha artış sağlamayı hedefliyoruz."

Kaliteli üretime Bakan'dan övgü

Mısır Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mohamed Mahmoud Saafan ve Onuncu Ramazan Bölgesi Sanayi Federasyonu Başkanı Ashraf Dokar, geçtiğimiz aylarda Jade Tekstil'in Kahire'deki fabrikasını ziyaret etti. Yeşim Grup Co CEO'su Selim Şankaya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında engelli kadrosunda bulunan 201 Jade çalışanı için hazırlanan iş sözleşmeleri de teslim edildi. Bakan Saafan, yurt dışına gerçekleştirdiği ihracat değeri ile önemli bir başarıya imza atan Jade Tekstil'i ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, fabrikada üretilen ürünlerin kalitesine ve katma değerli üretim sürecine övgüde bulundu. Bakan Saafan, Sharkia'daki İnsan Gücü Müdürlüğü'ne ait özel yerlerde eğitim verilmesi için Jade Tekstil yönetimiyle anlaşmaya varıldığını ifade ederek, çalışma ortamındaki işçilerin koşullarını ve iş sağlığı-güvenliği şartlarını da denetledi.

"Kreş hizmetimizle Mısır'da da ilke imza attık"

Bursa'da 1988 yılında hayata geçirip devam ettirdikleri kreş hizmetini Mısır'daki İsmailia tesisine de taşıdıklarını ifade eden Şankaya, "Bursa'daki kreş birimi ile gerek sektörde gerek ülke sanayisinde öncü olan ve günümüze dek ortaya koyduğu sürdürülebilir çizgisiyle birçok platformda örnek gösterilen Yeşim'in kreş hizmeti, Mısır sanayisi ve tesisin bulunduğu üretim bölgesi için de bir ilk olma özelliği taşıyor." dedi. Mevcut kreş biriminde 300 çocuğa hizmet vermeyi planladıklarını dile getiren Şankaya, "33 yıldır kadın çalışanlarımıza sağladığımız ücretsiz kreş hizmetimizle kadın istihdamını güçlendirmeyi önceliklendirdik. 'Kadın dostu firma' vizyonumuzun bir parçası olan bu hizmeti böylece Mısır'a da taşımış olduk. Kreş birimimizin açılışı Mısır Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mohamed Mahmoud Saafan ve bakanlık yetkililerin katılımıyla gerçekleşti." diye konuştu. Şankaya şöyle devam etti: "Kreş birimimizin inşa aşamasının tamamlanmasının ardından işletmeye alınması yaklaşık 6 ay sürdü. Buna birimin fiziki yapılanması, işe alım süreci ve bakıcıların eğitimi de dahil. Tüm yatırım sürecimiz 260 bin doları buldu. Birimimizde nihai hedefimiz 6 sınıfa sahip olmak. Kreşimize 90 günlükten 6 yaşına kadar olan tüm çocuklarımızı kabul ediyoruz. Anneler doğumdan sonraki süreçte işe döndüklerinde mesai saatleri içinde çocuklarını emzirebilecekler. Mısır genelinde kreşe sahip ilk hazır giyim tesisiyiz. Diğer firmalar kendi içinde kreş hizmeti vermek yerine çoğunlukla ailelere ödenek sağlamayı tercih ediyor."

"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği birimi de Mısır'da bir ilk"

Şankaya, Mısır Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mohamed Mahmoud Saafan ve bakanlık yetkililerinin ziyareti sırasında yine tesis bünyesinde faaliyete geçirdikleri "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Ekonomik Güçlendirilmesi" biriminin açılışını da gerçekleştirdiklerini söyledi. Söz konusu birim aracılığı ile İsmailia'da toplumsal cinsiyet eşitliği kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediklerinin altını çizen Şankaya, "Tesis bünyesinde hiçbir ayrımcılığa ya da istismara müsamaha gösterilmemesini amaçlayan bir yapı bu. Bu tesis Mısır'da bu konuda oluşturulan ilk birim olma özelliği ile de diğer firmalara liderlik edecek. Birimimize kadın çalışanlarımız istedikleri zaman başvurup destek alabilecekler. Bu oluşumla kadın çalışanlarımızla ilgili kariyer yönetimi dahil olmak üzere onların gelişimlerine dair birçok konuyu da ele alacağız. Global vizyonumuza uygun olarak başta Mısır'daki fabrikalarımızda olmak üzere diğer tüm tesislerimizde hayata geçirdiğimiz iyi uygulamaları, Bursa merkez tesisimizdekilerle hizalamaya çalışıyoruz. Global firma olmanın gereği budur. Bu birimde gerçekleştirilecek eğitimler, orta ve uzun vadede toplumsal fayda olarak geri dönecektir." diye konuştu.

Mısır'daki özel girişime destek

Son bir gelişme olarak "Zarif Yaşam Girişimi (Hayat Kareema)" adıyla hayata geçirilen ve Mısır'daki kırsal alanların kalkınmasını amaçlayan özel programın bir parçası olduklarına da değinen Şankaya, "Ülkedeki köy statüsündeki yerleşim alanlarını hedef alan program; ekonominin desteklenmesine, genç nüfusa istihdam sağlanmasına, ekonomik büyümenin dinamosu konumunda olan küçük işletmelerin mikro projelerle harekete geçirilmesine katkı sağlayacak. Mısır Hükümeti tarafından da desteklenen söz konusu programın lansmanı 18 Eylül'de çok sayıda bakanın ve Jade Tekstil üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Önümüzdeki dönemde Mısır Hükümeti'nin özellikle kırsal bölgelerde yaşayan genç Mısırlılar için daha fazla iş imkanı sağlanması ve bölgemizin konfeksiyon üretim merkezi haline dönüşmesi yönündeki vizyonuyla uyumlu iddialı başka projelerde de görev alacağız." diye konuştu.

Jade'in 2025 stratejileri belirlendi

Jade Tekstil geçtiğimiz günlerde "Vizyon 2025, Dönüşüm başladı" sloganıyla Kahire'de gerçekleştirilen strateji çalıştayıyla firmanın 2025 yılı stratejilerini de belirledi. Çalıştay programına Yeşim Grup Co CEO'su Selim Şankaya başta olmak üzere Mısır'da kurulu Jade Teksil üretim tesisleriyle Bursa fabrikasının üst düzey yöneticileri katıldı.

Jade Tekstil'in 2025 yılı stratejilerinin belirlenmesi, Jade Tekstil ile Yeşim Grubun gelecek yol haritalarının çizilmesi ve stratejilerin planlarla uyumlu hale getirilmesi amacıyla organize edilen etkinlikte, Mısır ve Türkiye ekipleri projelerini paylaşarak çeşitli kıyaslama ve iyileştirmeler yapma şansı buldu. - BURSA

Yeşim, Mısır'da fark yaşattı
Yeşim, Mısır'da fark yaşattı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeşim, Mısır'da fark yaşattı - Son Dakika Ekonomi


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