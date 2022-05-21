Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı vatandaşın belini büktü. Metropoll Araştırma, ekonomiye ilişkin Nisan ayı anketinin sonuçlarını paylaştı.
Ankette katılımcılara yöneltilen "Ekonomik sıkıntılardan kim sorumlu?" sorusuna verilen yanıtlar dikkat çekti. AKP seçmeninin yüzde 49,3'ü, MHP seçmeninin ise yüzde 47,4'ü "Dış güçler" dedi.
Ayrıca ankete katılanlara, "Son bir yıl içinde sizin veya ailenizin geçim şartları/refah düzeyi ne yönde değişti?" sorusu yöneltildi. Sonuçlara göre halkın yüzde 71'e yakınının ekonomik durumu kötüleşti.
Vatandaşların yüzde 44'ü şu andaki geliriyle ilgili sadece beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşıladığını, yüzde 36'sı sadece temel ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti.
Ankete katılanların yüzde 77'yi aşkın kesimine göre ekonomi kötü yönetiliyor. Bu yanıtı verenlerin AK Parti ve MHP seçmenlerinin yüzde 60'e yakın kesimi de var.
Son Dakika › Ekonomi › Ekonomik sıkıntılardan kim sorumlu? Yüzde 62'nin cevabı aynı: İktidar! AK Parti ve MHP seçmeninin yarısına göre ise sorumlu dış güçler! - Son Dakika