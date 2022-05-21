Ekonomik sıkıntılardan kim sorumlu? Yüzde 62'nin cevabı aynı: İktidar! AK Parti ve MHP seçmeninin yarısına göre ise sorumlu dış güçler!

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı vatandaşın belini büktü. Metropoll Araştırma, ekonomiye ilişkin Nisan ayı anketinin sonuçlarını paylaştı.

Ankette katılımcılara yöneltilen "Ekonomik sıkıntılardan kim sorumlu?" sorusuna verilen yanıtlar dikkat çekti. AKP seçmeninin yüzde 49,3'ü, MHP seçmeninin ise yüzde 47,4'ü "Dış güçler" dedi.

YÜZDE 71'İN EKONOMİK DURUM SON 1 YILDA KÖTÜLEŞTİ

Ayrıca ankete katılanlara, "Son bir yıl içinde sizin veya ailenizin geçim şartları/refah düzeyi ne yönde değişti?" sorusu yöneltildi. Sonuçlara göre halkın yüzde 71'e yakınının ekonomik durumu kötüleşti.

"TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAN YÜZDE 19'LUK KESİM"

Vatandaşların yüzde 44'ü şu andaki geliriyle ilgili sadece beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşıladığını, yüzde 36'sı sadece temel ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti.

"EKONOMKİ KÖTÜ YÖNETİLİYOR"

Ankete katılanların yüzde 77'yi aşkın kesimine göre ekonomi kötü yönetiliyor. Bu yanıtı verenlerin AK Parti ve MHP seçmenlerinin yüzde 60'e yakın kesimi de var.